Хотите отправиться в путешествие на 500 лет назад — во времена великой Османской империи? Добро пожаловать в Топкапы! Это нечто большее, чем просто средневековый дворец. Здесь было всё — от казны до кухонь, от канцелярии и сокровищницы до гарема.
Приглашаю вас оценить красоту его интерьеров, познакомиться с произведениями искусства и полюбоваться видами Босфора.
Описание экскурсии
Топкапы буквально ломится от несметных сокровищ — в его стенах хранятся оригинальные портреты османских султанов, святые реликвии, посох Моисея, царские ювелирные украшения, золотой трон и многое, многое другое! Всё это вы увидите своими глазами.
А пока вы любуетесь красотой восточной архитектуры и роскошью интерьеров, я расскажу вам об истории дворца, о жизни султанов — и конечно, о гаремах.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир за чел.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Мустафа. Мне 45 лет, и я живу в самом прекрасном городе мира. На протяжении 18 лет влюбляю гостей в Стамбул — его историю, архитектуру, традиции и красоту. Я свободно говорю на русском языке. Профессионально, интересно, ярко проведу для вас любую экскурсию. Есть лицензия Министерства туризма. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
7 апр 2025
Экскурсию проводил Ислам. Все супер. Экскурсовод болеет своим делом, очень энергичный, показал и рассказал больше, чем было запланировано, с личным временем не считался, и этим многое сказано. Однозначно рекомендую.
О
Ольга
31 мар 2025
Были на экскурсии 17 марта 2025 года с гидом Мустафой. Так получилось, что экскурсия оказалась для нас с мужем индивидуальной, чему мы были очень рады! Мустафа показал нам прекрасные места
Л
Лилия
21 фев 2025
Спасибо огромное гиду Исламу! Все прошло круто, все как я хотела, четко, по делу, по фактам!!! Ислам настоящий гид, знает историю своей страны и он очень хорошо говорит по русски!!!
Светлана
27 дек 2024
Большое спасибо за экскурсию! Мустафа очень хорошо и развернуто рассказывает историю. Было холодно, но это не помешало насладиться рассказами о дворце.
Входит в следующие категории Стамбула
