Дворец Топкапы: роскошь и величие Османской империи

Увидеть жемчужину Стамбула и погрузиться в жизнь султанов
Хотите отправиться в путешествие на 500 лет назад — во времена великой Османской империи? Добро пожаловать в Топкапы! Это нечто большее, чем просто средневековый дворец. Здесь было всё — от казны до кухонь, от канцелярии и сокровищницы до гарема.

Приглашаю вас оценить красоту его интерьеров, познакомиться с произведениями искусства и полюбоваться видами Босфора.
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Топкапы буквально ломится от несметных сокровищ — в его стенах хранятся оригинальные портреты османских султанов, святые реликвии, посох Моисея, царские ювелирные украшения, золотой трон и многое, многое другое! Всё это вы увидите своими глазами.

А пока вы любуетесь красотой восточной архитектуры и роскошью интерьеров, я расскажу вам об истории дворца, о жизни султанов — и конечно, о гаремах.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир за чел.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

€45
Ответы на вопросы

Мустафа
Мустафа — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Мустафа. Мне 45 лет, и я живу в самом прекрасном городе мира. На протяжении 18 лет влюбляю гостей в Стамбул — его историю, архитектуру, традиции и красоту. Я свободно говорю на русском языке. Профессионально, интересно, ярко проведу для вас любую экскурсию. Есть лицензия Министерства туризма. До встречи!
Дмитрий
7 апр 2025
Экскурсию проводил Ислам. Все супер. Экскурсовод болеет своим делом, очень энергичный, показал и рассказал больше, чем было запланировано, с личным временем не считался, и этим многое сказано. Однозначно рекомендую.
Ольга
31 мар 2025
Были на экскурсии 17 марта 2025 года с гидом Мустафой. Так получилось, что экскурсия оказалась для нас с мужем индивидуальной, чему мы были очень рады! Мустафа показал нам прекрасные места
дворца Топкапы, сопроводив это увлекательным рассказом, отчего все увиденное стало еще интереснее. Информация было много, экскурсия вместо положенных 2,5 часов заняла 3 часа, которые пролетели незаметно. Планируем еще раз посетить прекрасный Стамбул, обязательно обратимся к Мустафе, чтобы он рассказал нам новое и интересное про неизведанные нами места города. Всем советую!

Лилия
21 фев 2025
Спасибо огромное гиду Исламу! Все прошло круто, все как я хотела, четко, по делу, по фактам!!! Ислам настоящий гид, знает историю своей страны и он очень хорошо говорит по русски!!!
Мы прошли по по всему дворцу. Ислам рассказал много интересных фактов, все знал наизусть, очень вежливый!!! Билеты купил сам, все без очереди! И ещё спасибо Исламу, что он провел экскурсию со мной одной, потому что другие не пришли, а он меня не бросил!!! Достойно, очень благородно!

Светлана
27 дек 2024
Большое спасибо за экскурсию! Мустафа очень хорошо и развернуто рассказывает историю. Было холодно, но это не помешало насладиться рассказами о дворце.
