Хотите отправиться в путешествие на 500 лет назад — во времена великой Османской империи? Добро пожаловать в Топкапы! Это нечто большее, чем просто средневековый дворец. Здесь было всё — от казны до кухонь, от канцелярии и сокровищницы до гарема. Приглашаю вас оценить красоту его интерьеров, познакомиться с произведениями искусства и полюбоваться видами Босфора.

Описание экскурсии

Топкапы буквально ломится от несметных сокровищ — в его стенах хранятся оригинальные портреты османских султанов, святые реликвии, посох Моисея, царские ювелирные украшения, золотой трон и многое, многое другое! Всё это вы увидите своими глазами.

А пока вы любуетесь красотой восточной архитектуры и роскошью интерьеров, я расскажу вам об истории дворца, о жизни султанов — и конечно, о гаремах.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2000 лир за чел.