По популярности

🚌 На автобусе 9% скидка Групповая 5 часов 3 отзыва Древний Стамбул Начало: На ресепшн вашего отеля 75 € 68 за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 18 отзывов Дворец Долмабахче и древний Стамбул Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника от 69 € 62 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета € 300 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 2 отзыва Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии Начало: В вашем отеле (туристические районы) Расписание: Каждый день в 9.30 € 90 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто Начало: Ваш отель Расписание: любой день с 10:00 € 550 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Стамбул как на ладони Начало: Отель туриста € 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 15 отзывов Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто Начало: Ваш отель € 450 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 1 отзыв Восточная сказка: Фототур Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Незабываемый день в Стамбуле Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Стамбул с профессиональным гидом Начало: Площадь Султанахмет € 160 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Стамбульский парус любви Начало: Место встречи по договорённости с гидом € 350 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Великолепный Стамбул Начало: Фонтан Султан Ахмет € 270 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век» Начало: Дворец Топкапы € 190 за всё до 5 чел.