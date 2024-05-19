1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
5 часов
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75€68 за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 69€62 за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Расписание: любой день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул как на ладони
Начало: Отель туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Незабываемый день в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стамбул с профессиональным гидом
Начало: Площадь Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец Топкапы и его окрестности
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı No:2, 34122 Fatih/İs
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина19 мая 2024Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
- SSergei14 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Лиля чудесная. Много показала. Итересно рассказала. Ответила на все вопросы. Большое спасибо.
- ООльга7 мая 2024Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
- ММария5 мая 2024Прекрасная и очень интересная экскурсия, и цистерна и мечеть и дворец и все в один день, отдельное спасибо гиду Тимуру за интересный и содержательный рассказ.
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсия интересная, очень удобно что билеты приобретаются заранее на всю группу, избежали многих очередей. 👍
- ММария27 апреля 2024Отличная прогулка, прекрасные фото)
- ММарина24 апреля 2024Экскурсия Древний Стамбул, очень интересная экскурсия, хорошая организация! Гид Али очень интересно проводит экскурсию! Спасибо большое.
- ММаксим9 апреля 2024Посмотрели все пять точек, мечети парки, еврейский квартал, прокатились даже на пароме! В целом, спасибо Лили! Нам очень Все понравилось
- ВВасиленко3 апреля 2024Очень приятный экскурсовод Тахир познакомил с историей Турции.
- ММария28 марта 2024Я и моя семья очень благодарны нашему экскурсовода Жесиму!!! Подробно рассказал об истории своей страны и также об истории Руси. Хорошо знает архитектору город! Рассказал про особенности ислама и многое другое. Он вежливый, дружелюбный, время пролетело незаметно! Спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Султан Сулейман»
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