Султан Сулейман – экскурсии в Стамбуле

Найдено 14 экскурсий в категории «Султан Сулейман» в Стамбуле, цены от €62, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
5 часов
3 отзыва
Древний Стамбул
Начало: На ресепшн вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7568 за человека
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
18 отзывов
Дворец Долмабахче и древний Стамбул
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 08:30-14.30ч, кроме понедельника
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 6962 за человека
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
Начало: В вашем отеле (туристические районы)
Расписание: Каждый день в 9.30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
90 за человека
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Расписание: любой день с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Стамбул как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Стамбул как на ладони
Начало: Отель туриста
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Восточная сказка: Фототур
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Восточная сказка: Фототур
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за человека
Незабываемый день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Незабываемый день в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Стамбул с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Стамбул с профессиональным гидом
Начало: Площадь Султанахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 8 чел.
Великолепный Стамбул
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Великолепный Стамбул
Начало: Фонтан Султан Ахмет
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 5 чел.
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Дворец Топкапы и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворец Топкапы и его окрестности
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı No:2, 34122 Fatih/İs
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    19 мая 2024
    Древний Стамбул
    Очень понравилось! Хорошее соотношение цены и качества. Рекомендую!
  • S
    Sergei
    14 мая 2024
    Стамбул как на ладони
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Лиля чудесная. Много показала. Итересно рассказала. Ответила на все вопросы. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
    Посмотрели основные мечети Стамбула. Оч понравилось. Гид хороший. Но путешествие на катере конечно было тяжким. Куча народа, экскурсия во время обеда…. если ты едешь с ребёнком, вся экскурсия проходит мимо тебя. Впредь такие экскурсии буду избегать
  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Дворец Долмабахче и древний Стамбул
    Прекрасная и очень интересная экскурсия, и цистерна и мечеть и дворец и все в один день, отдельное спасибо гиду Тимуру за интересный и содержательный рассказ.
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Древний Стамбул
    Экскурсия интересная, очень удобно что билеты приобретаются заранее на всю группу, избежали многих очередей. 👍
  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Восточная сказка: Фототур
    Отличная прогулка, прекрасные фото)
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Древний Стамбул
    Экскурсия Древний Стамбул, очень интересная экскурсия, хорошая организация! Гид Али очень интересно проводит экскурсию! Спасибо большое.
  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Стамбул как на ладони
    Посмотрели все пять точек, мечети парки, еврейский квартал, прокатились даже на пароме! В целом, спасибо Лили! Нам очень Все понравилось
  • В
    Василенко
    3 апреля 2024
    Стамбул как на ладони
    Очень приятный экскурсовод Тахир познакомил с историей Турции.
  • М
    Мария
    28 марта 2024
    Незабываемый день в Стамбуле
    Я и моя семья очень благодарны нашему экскурсовода Жесиму!!! Подробно рассказал об истории своей страны и также об истории Руси. Хорошо знает архитектору город! Рассказал про особенности ислама и многое другое. Он вежливый, дружелюбный, время пролетело незаметно! Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Султан Сулейман»

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  1. Древний Стамбул
  2. Дворец Долмабахче и древний Стамбул
  3. Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
  4. Удивительный Стамбул: История и культура в одном путешествии
  5. Индивидуальная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Султан Сулейман" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 62 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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