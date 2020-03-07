11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дворцовые интриги

Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах. Мы пройдем в святая святых роскошного дворца — гарем. Я расскажу о строгой иерархии этого женского царства. Стать избранной и пройти по золотому пути к султану, обходя интриги, заговоры и измены, или же остаться рабыней — вы поймете, какие трудности ждали попавших в гарем девушек. А еще вы восхититесь внешним обликом знаменитого дворца Ибрагима Паши, который был правой рукой султана Сулеймана.

Великая мечеть великого архитектора

Стамбул немыслим без мечетей, и мы осмотрим самую красивую из них — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства — я объясню, какие расчеты и технологии помогли ей выстоять почти полвека и пережить без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни.