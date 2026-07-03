11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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атмосферу Османской Империи.



Ахмет нас встретил словами: историю любите?

И в ходе экскурсии было понятно, что человек знает и любит историю, его рассказ был структурирован, на наши 100500 вопросов даны ответы, не все, что было в фильме, оказалось правдой, и от этого экскурсия была еще интереснее.

Хотелось слушать и слушать.



По времени экскурсия длилась дольше заявленного, при этом Ахмет не пытался пройти все быстрее.



Когда выбирали гида, очень переживали, чтобы гид хорошо говорил по-русски, была интересна подача материала, все это сложилось в нашей экскурсии. Спасибо большое еще раз Ахмету!!!



Если Вы сомневаетесь нужен ли гид на экскурсии - однозначно нужен!



Поэтому мы максимально рекомендуем Ахмета, для знакомства с историей!!!