11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Великолепный век Стамбула

Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку

Мустафа
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Мустафа – ваш гид
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном.

Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
€140
126 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча по договорённости
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула

Что вас ожидает

Дворцовые интриги
Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах. Мы пройдем в святая святых роскошного дворца — гарем. Я расскажу о строгой иерархии этого женского царства. Стать избранной и пройти по золотому пути к султану, обходя интриги, заговоры и измены, или же остаться рабыней — вы поймете, какие трудности ждали попавших в гарем девушек. А еще вы восхититесь внешним обликом знаменитого дворца Ибрагима Паши, который был правой рукой султана Сулеймана.

Великая мечеть великого архитектора
Стамбул немыслим без мечетей, и мы осмотрим самую красивую из них — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства — я объясню, какие расчеты и технологии помогли ей выстоять почти полвека и пережить без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни.

Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договорённости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мустафа
Мустафа
Здравствуйте, я ваш частный гид в Стамбуле, работаю и живу в этом прекрасном городе с 2005 года. Я хочу подарить вам любовь Стамбула и Турции, мое бесконечное восхищение ее богатой и многовековой историей и архитектурой, помочь вам почувствовать неповторимую ауру этого великолепного города и нашей многогранной страны.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Спасибо нашему гиду за отличную, познавательную экскурсию. Изначально я переживала, что она будет проходить в пятницу, но Мустафа все организовал так, что мы успели во все заявленные места и даже попали в незаявленные:) Акцент был на истории, много узнали о султанах!
Это было первое знакомство с городом и оно прошло отлично!
6 марта 2020
Я очень рада, что мы заказали экскурсию ""Великолепный век" у гида Мустафы.
Мустафа очень хорошо, просто досконально знает историю, отвечал на все вопросы, показал очень красивые места в Стамбуле. Мы прошли к мечети султана Сулеймана, посмотрели усыпальницы Сулеймана и Хюррем, узнали много интересного о культуре и обычаях того времени.
А экскурсия по дворцу Топкапы была настолько полной и всеобъемлющей, что мы смогли в деталях представить, как жили люди во время правления султанов.
Я рекомендую эту экскурсию всем тем, кто хочет в деталях узнать о жизни и обычаях того времени, кому интересна история и даже тем, кто смотрел сериал "Великолепный век", чтобы сравнить, что в фильме правда, а что нет)) (хоть сама я и не смотрела сериал, мне было очень интересно!)
4 марта 2020
Мустафе огромное спасибо за его профессионализм и за то, что он прекрасный человек! Экскурсия получилась выше всяких похвал!!!
11 января 2020
Очень интересная экскурсия благодаря увлечённому рассказу гида. Месут очаровал своей любовью к городу. его обычаям и культуре, и передал частичку своей любви нам. Узнали много интересных фактов из истории и культуры страны, почувствовали дух Османской империи. Месут очень хорошо знает историю, интересно и увлечённо ее преподносит, очень приятен в общении.
9 января 2020
Было очень интересно побывать там где 500 лет назад развернулись события сериала "Великолепный Век"
3 января 2020
Отличная экскурсия! Еще раз спасибо Угуру!
16 ноября 2019
Замечательная экскурсия. Много интересных новых фактов, отличная подача материала.
Елена
17 октября 2019
К сожалению познакомиться с Мустафой не удалось, так как он заболел! НО! Хочется отметить, что Мустафа позаботился о том чтобы наша экскурсия состоялась! На замену себе он отправил другого гида. Профессиональный гид провел для нас экскурсию на высшем уровне! Мы остались очень довольны. Спасибо огромное Мустафе и его напарнику за ответственное отношение.
20 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Очень много исторических фактов, интересная подача, удобный маршрут: если надо окунуться в историю Стамбула и при этом увидеть своими глазами строения, вещи того времени, то эта экскурсия для Вас! Большое спасибо Мустафе за путешествие во времени!
12 сентября 2019
Мустафа, спасибо за экскурсию! Очень понравилось, огромный поток информации, все очень интересно и доступно.
Ещё 1 отзыв

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