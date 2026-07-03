11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)

Пройти по следам Великолепного века и погрузиться в восточную сказку
Мы увидим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: посетим дворец Топкапы — символ османского могущества и полюбуемся фасадом дворца Ибрагима Паши.

Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
5
178 отзывов
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)
Экскурсия с профессиональным гидом во дворец Топкапы (с посещением гарема)

Описание экскурсии

Дворцовые интриги

Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах. Мы пройдем в святая святых роскошного дворца — гарем. Я расскажу о строгой иерархии этого женского царства. Стать избранной и пройти по золотому пути к султану, обходя интриги, заговоры и измены, или же остаться рабыней — вы поймете, какие трудности ждали попавших в гарем девушек. А еще вы восхититесь внешним обликом знаменитого дворца Ибрагима Паши, который был правой рукой султана Сулеймана.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
  • Обратите внимание: в экскурсию не входит посещение дворца Долмабахче
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Немецкий фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альп
Альп — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5480 туристов
Мы работаем гидами с 2005 года. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсиях
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наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично, и с нами вам точно не будет скучно. Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для вас душу страны. Вы узнаете о наших традициях и менталитете, о том, как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям гостей и учитываем все запросы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 178 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
169
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4
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4
2
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1
Нина
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и гордость, с которой гид рассказывает об истории великой империи. желаем вашей команде успехов 👍
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и
замечательнная экскурсия и гид! огромное спасибо за внимание и интересный рассказ, любовь к своему делу и
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Ольга
Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!

Мы смотрели Великолепный век и собственно, поэтому Топкапы был обязателен для посещения. У нас была индивидуальная экскурсия, чтобы максимально погрузиться в
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атмосферу Османской Империи.

Ахмет нас встретил словами: историю любите?
И в ходе экскурсии было понятно, что человек знает и любит историю, его рассказ был структурирован, на наши 100500 вопросов даны ответы, не все, что было в фильме, оказалось правдой, и от этого экскурсия была еще интереснее.
Хотелось слушать и слушать.

По времени экскурсия длилась дольше заявленного, при этом Ахмет не пытался пройти все быстрее.

Когда выбирали гида, очень переживали, чтобы гид хорошо говорил по-русски, была интересна подача материала, все это сложилось в нашей экскурсии. Спасибо большое еще раз Ахмету!!!

Если Вы сомневаетесь нужен ли гид на экскурсии - однозначно нужен!

Поэтому мы максимально рекомендуем Ахмета, для знакомства с историей!!!

Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!
Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!
Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!
Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!
Большое спасибо Ахмету за экскурсию - это было очень интересно!!!
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С
Мы заказывали индивидуальную экскурсию, что бы можно было задавать вопросы и были учтены наши интересы. И это был правильный выбор. Наш Экскурсовод Ахмет очень спокойно проводил экскурсию, мы никуда не
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торопились. На все наши вопросы мог ответить.
Среди нас была поклонница сериала, он ответил на её вопросы, указал на различия сериала и реальности.

Прокомментировал некоторые особенности жизни во дворце. Были так же и исторические справки.

Мы заказывали индивидуальную экскурсию, что бы можно было задавать вопросы и были учтены наши интересы. И
Альп
Альп
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Нам очень приятно, что вы выбрали индивидуальную экскурсию и остались довольны
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😊 Рады, что Ахмет смог провести её в комфортном темпе, ответить на все вопросы и учесть интересы вашей группы — особенно приятно, что даже поклонница сериала получила ответы и сравнение с реальной историей.
Будем рады видеть вас снова на наших экскурсиях!

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А
Изначально у нашего гида была задачка со звездочкой. Мы были с очень активным ребенком 5 лет. Сын все 3 часа с удовольствием слушал гида и часто задавал вопросы. Все от
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времени экскурсии, до советов до и после нее выше всяких похвал. Экскурсовод прекрасно говорит по русски, любит и гордится своей страной и маршрут подстраивает под ваши нужды. Без этой экскурсии мы бы рростояли в очередях и не смогли бы оценить красоту Стамбула. Спасибо ❤️

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М
Али провел для нас замечательную экскурсию - познавательно, интересно, с юмором. Всем рекомендуем Али для знакомства со Стамбулом.
Али провел для нас замечательную экскурсию - познавательно, интересно, с юмором. Всем рекомендуем Али для знакомства со Стамбулом.
Али провел для нас замечательную экскурсию - познавательно, интересно, с юмором. Всем рекомендуем Али для знакомства со Стамбулом.
Али провел для нас замечательную экскурсию - познавательно, интересно, с юмором. Всем рекомендуем Али для знакомства со Стамбулом.
Альп
Альп
Ответ организатора:
Мария, большое спасибо за ваш отзыв и рекомендации! 😊 Очень рады, что экскурсия прошла для вас интересно, познавательно и с хорошим настроением — именно таким мы и стараемся делать каждую встречу.
Будем рады снова увидеть вас в Стамбуле!
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E
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец Топкапы и не пожалели. Экскурсию проводил Ахмед. Все прошло прекрасно. Потрясающий дворец. Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендуем всем!
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец+2
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Были в Стамбуле с мужем впервые. К сожалению был один день. Но мы выбрали экскурсию дворец
Альп
Альп
Ответ организатора:
Ekaterina, большое спасибо за ваш отзыв! 😊 Очень рады, что даже за один день в Стамбуле вы смогли получить такие
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яркие впечатления и выбрали именно экскурсию в дворец Топкапы. Ахмету обязательно передадим ваши тёплые слова — ему будет очень приятно.
Спасибо за рекомендации, будем рады видеть вас снова!

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Входит в следующие категории Стамбула

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