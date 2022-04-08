На частной яхте - к Принцевым островам

С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность

Индивидуальная
Принцевы острова — это райский уголок: здесь нет машин, здесь множество прекрасных вилл, утопающих в зелени и цветах.

Мы отправимся сюда на роскошной частной яхте в сопровождении капитана.

После осмотра каждого острова с воды, причалим к острову Бююкада: гуляя по его улочкам поговорим о его истории и разберемся в здешнем смешении культур.
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Трансфер из отеля и обратно. Утром вас встретят у отеля и на роскошном Mercedes Vito доставят к нашей пристани — а после экскурсии так же привезут к отелю.

Экскурсия на яхте. Вдыхая свежий морской воздух и наслаждаясь яхтенной прогулкой, вы погрузитесь в историю города и Принцевых островов. Чем жили острова в эпоху Византии, что изменилось с приходом османов? Мы поговорим о расцвете и современной жизни островов, о примечательных личностях и событиях, с ними связанных. И с воды осмотрим каждый остров: каждый из них таит в себе немало сюжетов.

Остров Бююкада. Мы пришвартуемся к самому крупному из Принцевых островов. Побываем на центральной площади, подивимся необычной архитектуре главной торговой улицы, а еще встретим дом, где гостил Троцкий, и виллы с привидениями. Вы поймете, как в облике острова отразилось смешение греческой, армянской, турецкой и еврейской культур — и проникнитесь очарованием этого места.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды; также с нами будет капитан и его помощник.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    — Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада
    — На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе
  • Дополнительно:
    — За доплату можно попросить экипаж яхты приготовить турецкий завтрак и насладиться им по пути к островам
    — Также у нас будет возможность сделать остановку на обед в одном из ресторанов на острове; обед оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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