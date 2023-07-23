Принцевы острова — это райский уголок: здесь нет машин, здесь множество прекрасных вилл, утопающих в зелени и цветах. Мы отправимся сюда на роскошной частной яхте в сопровождении капитана. После осмотра каждого острова с воды, причалим к острову Бююкада: гуляя по его улочкам поговорим о его истории и разберемся в здешнем смешении культур.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Трансфер из отеля и обратно. Утром вас встретят у отеля и на роскошном Mercedes Vito доставят к нашей пристани — а после экскурсии так же привезут к отелю.

Экскурсия на яхте. Вдыхая свежий морской воздух и наслаждаясь яхтенной прогулкой, вы погрузитесь в историю города и Принцевых островов. Чем жили острова в эпоху Византии, что изменилось с приходом османов? Мы поговорим о расцвете и современной жизни островов, о примечательных личностях и событиях, с ними связанных. И с воды осмотрим каждый остров: каждый из них таит в себе немало сюжетов.

Остров Бююкада. Мы пришвартуемся к самому крупному из Принцевых островов. Побываем на центральной площади, подивимся необычной архитектуре главной торговой улицы, а еще встретим дом, где гостил Троцкий, и виллы с привидениями. Вы поймете, как в облике острова отразилось смешение греческой, армянской, турецкой и еврейской культур — и проникнитесь очарованием этого места.

Организационные детали

После внесения предоплаты на Tripster требуется предоплата 30% от стоимости напрямую организатору для покрытия организационных расходов и бронирования вашей даты. Остаток суммы выплачивается на месте в день экскурсии

С вами будет гид из нашей команды, капитан и его помощник

Что входит в стоимость, а что — нет