Что вас ожидает

Трансфер из отеля и обратно. Утром вас встретят у отеля и на роскошном Mercedes Vito доставят к нашей пристани — а после экскурсии так же привезут к отелю.

Экскурсия на яхте. Вдыхая свежий морской воздух и наслаждаясь яхтенной прогулкой, вы погрузитесь в историю города и Принцевых островов. Чем жили острова в эпоху Византии, что изменилось с приходом османов? Мы поговорим о расцвете и современной жизни островов, о примечательных личностях и событиях, с ними связанных. И с воды осмотрим каждый остров: каждый из них таит в себе немало сюжетов.

Остров Бююкада. Мы пришвартуемся к самому крупному из Принцевых островов. Побываем на центральной площади, подивимся необычной архитектуре главной торговой улицы, а еще встретим дом, где гостил Троцкий, и виллы с привидениями. Вы поймете, как в облике острова отразилось смешение греческой, армянской, турецкой и еврейской культур — и проникнитесь очарованием этого места.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды; также с нами будет капитан и его помощник.

Что входит в стоимость, а что — нет