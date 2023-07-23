Мои заказы

На частной яхте - к Принцевым островам

С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Принцевы острова — это райский уголок: здесь нет машин, здесь множество прекрасных вилл, утопающих в зелени и цветах. Мы отправимся сюда на роскошной частной яхте в сопровождении капитана.

После осмотра каждого острова с воды, причалим к острову Бююкада: гуляя по его улочкам поговорим о его истории и разберемся в здешнем смешении культур.
4.8
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам
На частной яхте - к Принцевым островам

Описание экскурсии

Трансфер из отеля и обратно. Утром вас встретят у отеля и на роскошном Mercedes Vito доставят к нашей пристани — а после экскурсии так же привезут к отелю.

Экскурсия на яхте. Вдыхая свежий морской воздух и наслаждаясь яхтенной прогулкой, вы погрузитесь в историю города и Принцевых островов. Чем жили острова в эпоху Византии, что изменилось с приходом османов? Мы поговорим о расцвете и современной жизни островов, о примечательных личностях и событиях, с ними связанных. И с воды осмотрим каждый остров: каждый из них таит в себе немало сюжетов.

Остров Бююкада. Мы пришвартуемся к самому крупному из Принцевых островов. Побываем на центральной площади, подивимся необычной архитектуре главной торговой улицы, а еще встретим дом, где гостил Троцкий, и виллы с привидениями. Вы поймете, как в облике острова отразилось смешение греческой, армянской, турецкой и еврейской культур — и проникнитесь очарованием этого места.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на Tripster требуется предоплата 30% от стоимости напрямую организатору для покрытия организационных расходов и бронирования вашей даты. Остаток суммы выплачивается на месте в день экскурсии
  • С вами будет гид из нашей команды, капитан и его помощник

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено:
    — Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада
    — На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе
  • Дополнительно:
    — За доплату можно попросить экипаж яхты приготовить турецкий завтрак и насладиться им по пути к островам
    — Также у нас будет возможность сделать остановку на обед в одном из ресторанов на острове; обед оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.
читать дальшеуменьшить

На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Элина
Это был замечательный, насыщенный день. Было все, и вкусный завтрак и бесподобный фотограф Татьяна, которая живет своей работой. Замечательный гид, нет это даже не гид, а историк. Али просто живет
читать дальшеуменьшить

историей, причем не только историей Турции. Красивые пейзажи, веселая музыка, шикарные фото. Отдых решили устроить спонтанно, за день сообщили. И все было здорово организованно и продуманно. Команда и капитан очень добрые и веселые. Эту экскурсию мы запомним надолго. Спасибо огромное всей команде, кто организовал для нас это незабываемое путешествие.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Неожиданно собрались провести день на Принцевых островах, так как были наслышаны об их красоте. На сайте нашли двух организаторов тура, один вообще не ответил, зато второй -Эмре в короткие сроки
читать дальшеуменьшить

отозвался и на следующий организовал замечательную экскурсию на частной яхте к островам! Пусть не дёшево, но это стоило того! Завтрак на яхте по дороге туда, дружелюбная команда готовая удовлетворить любой каприз, отдельное спасибо гиду Али, очень профессиональный гид, в заключении- чудесный обед! Спасибо Вам большое!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасный сервис. От момента появления желания арендовать яхту до начала прогулки прошло менее 12 часов, причём это желание появилось уже поздно вечером и огромный респект Эмре за организацию и договороспособность.
Отмечу
читать дальшеуменьшить

отличную команду на яхте и великолепного гида Али, беседа с которым и его знания просто дополнительно украсили наше и так прекрасное путешествие.
Большое всем спасибо! Обязательно буду рекомендовать вас и при возможности ещё раз воспользуюсь)

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все было отлично, организация самой экскурсии супер!! Али - интересный собеседник, эрудированный гид! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Мы много узнали нового из истории Российской империи. Ну
читать дальшеуменьшить

а красота Принцевых островов- это точно надо увидеть. В подтверждении слов- смотрите несколько фото! В конце экскурсии мы вдоволь накупались в красивой бухте одного из Принцевых островов! Экскурсию всем рекомендуем! Спасибо Эмре и Али!

Вам был полезен этот отзыв?
E
Замечательный тур. Эмре очень ответственный, быстро и вежливо отвечал на наши многочисленные вопросы касательно организации поездки на яхте. Помог также с резервацией ресторана на одном из островов и VIP трансферами в Стамбуле и Измире. Гид Али знающий и компетентный, провел экскурсию на двух языках, справился прекрасно.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Хорошая и интересная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «На частной яхте - к Принцевым островам»

Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
8 часов
181 отзыв
Групповая
Лучший выбор
Однодневный побег из Стамбула на Принцевы острова
Отдохнуть от суеты мегаполиса и исследовать 2 острова, где время течёт медленно и душевно
Начало: У вашего отеля в районе Султанахмет или Бейоглу ил...
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€30 за человека
Из Стамбула - на Принцевы острова
Пешая
5 часов
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
Погулять по живописному острову Бююкада и узнать о нем множество интересных фактов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €259 за всё до 4 чел.
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Пешая
5 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Стамбула на Принцевы острова: мир природы и тишины
Путешествие на Принцевы острова - это уникальная возможность насладиться природой и историей. Откройте для себя Бююкада и его османское наследие
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €244 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
Пешая
5 часов
48 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €273 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €2500 за экскурсию