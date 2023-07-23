Трансфер из отеля и обратно. Утром вас встретят у отеля и на роскошном Mercedes Vito доставят к нашей пристани — а после экскурсии так же привезут к отелю.
Экскурсия на яхте. Вдыхая свежий морской воздух и наслаждаясь яхтенной прогулкой, вы погрузитесь в историю города и Принцевых островов. Чем жили острова в эпоху Византии, что изменилось с приходом османов? Мы поговорим о расцвете и современной жизни островов, о примечательных личностях и событиях, с ними связанных. И с воды осмотрим каждый остров: каждый из них таит в себе немало сюжетов.
Остров Бююкада. Мы пришвартуемся к самому крупному из Принцевых островов. Побываем на центральной площади, подивимся необычной архитектуре главной торговой улицы, а еще встретим дом, где гостил Троцкий, и виллы с привидениями. Вы поймете, как в облике острова отразилось смешение греческой, армянской, турецкой и еврейской культур — и проникнитесь очарованием этого места.
Организационные детали
После внесения предоплаты на Tripster требуется предоплата 30% от стоимости напрямую организатору для покрытия организационных расходов и бронирования вашей даты. Остаток суммы выплачивается на месте в день экскурсии
С вами будет гид из нашей команды, капитан и его помощник
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: — Трансфер на Mercedes Vito от отеля до яхты, если ваш отель находится в центральных районах: Султанахмет, Бейоглу, Бешикташ, с самого острова Бююкада — На яхте бесплатно будут подаваться чай и турецкий кофе
Дополнительно: — За доплату можно попросить экипаж яхты приготовить турецкий завтрак и насладиться им по пути к островам — Также у нас будет возможность сделать остановку на обед в одном из ресторанов на острове; обед оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1269 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальшеуменьшить
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Элина
Это был замечательный, насыщенный день. Было все, и вкусный завтрак и бесподобный фотограф Татьяна, которая живет своей работой. Замечательный гид, нет это даже не гид, а историк. Али просто живет читать дальшеуменьшить
историей, причем не только историей Турции. Красивые пейзажи, веселая музыка, шикарные фото. Отдых решили устроить спонтанно, за день сообщили. И все было здорово организованно и продуманно. Команда и капитан очень добрые и веселые. Эту экскурсию мы запомним надолго. Спасибо огромное всей команде, кто организовал для нас это незабываемое путешествие.
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И
Игорь
Неожиданно собрались провести день на Принцевых островах, так как были наслышаны об их красоте. На сайте нашли двух организаторов тура, один вообще не ответил, зато второй -Эмре в короткие сроки читать дальшеуменьшить
отозвался и на следующий организовал замечательную экскурсию на частной яхте к островам! Пусть не дёшево, но это стоило того! Завтрак на яхте по дороге туда, дружелюбная команда готовая удовлетворить любой каприз, отдельное спасибо гиду Али, очень профессиональный гид, в заключении- чудесный обед! Спасибо Вам большое!
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А
Александр
Прекрасный сервис. От момента появления желания арендовать яхту до начала прогулки прошло менее 12 часов, причём это желание появилось уже поздно вечером и огромный респект Эмре за организацию и договороспособность. Отмечу читать дальшеуменьшить
отличную команду на яхте и великолепного гида Али, беседа с которым и его знания просто дополнительно украсили наше и так прекрасное путешествие. Большое всем спасибо! Обязательно буду рекомендовать вас и при возможности ещё раз воспользуюсь)
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Е
Елена
Все было отлично, организация самой экскурсии супер!! Али - интересный собеседник, эрудированный гид! Ни один наш вопрос не остался без ответа. Мы много узнали нового из истории Российской империи. Ну читать дальшеуменьшить
а красота Принцевых островов- это точно надо увидеть. В подтверждении слов- смотрите несколько фото! В конце экскурсии мы вдоволь накупались в красивой бухте одного из Принцевых островов! Экскурсию всем рекомендуем! Спасибо Эмре и Али!
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E
Erika
Замечательный тур. Эмре очень ответственный, быстро и вежливо отвечал на наши многочисленные вопросы касательно организации поездки на яхте. Помог также с резервацией ресторана на одном из островов и VIP трансферами в Стамбуле и Измире. Гид Али знающий и компетентный, провел экскурсию на двух языках, справился прекрасно.
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П
Павел
Хорошая и интересная экскурсия
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