Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула

Прогуляться по самым атмосферным районам города и проникнуться местным образом жизни

Только ленивый не слышал о лестнице с разноцветными домиками — но, поверьте, это далеко не всё, чем примечательны Балат и Фенер.

На прогулке мы смешаем в одной тарелке восхитительный стамбульский винегрет из извилистых холмистых улочек, церквей, ресторанчиков, кинолокаций и, конечно, историй.

А приправим всё это панорамой пролива Золотой Рог с холма Пьер Лоти в районе Эюп!
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула

Что вас ожидает

Балат и Фенер: изнанка Стамбула

Мы отправимся в районы, куда нечасто забредают обычные туристы. Между тем, именно в Балате и Фенере вы сможете в полной мере прочувствовать дух Стамбула и окунуться в его повседневную жизнь. Здесь мы найдем:
Стамбульский колорит. Балат и Фенер откроют для вас неожиданный Стамбул с цветными домиками, шумными бегающими мальчишками, узкими улочками, между которыми сушится на веревках белье. Мы прогуляемся мимо церквей, ночных клубов и роскошных фасадов, а еще заглянем в один из аутентичных ресторанчиков за чашкой турецкого кофе.
Кинематографичные локации. Поклонники турецких сериалов мигом рассмотрят на улицах Балата декорации знаменитого сериала «Чукур». Именно после этого кинособытия район преобразился и начал возвращать себе былую популярность.
Паломнические места мы тоже не обойдем стороной: увидим Константинопольский патриархат и посетим единственную в мире чугунную православную церковь.

Эюп: вид с холма Пьер Лоти

Завершающей точкой нашего маршрута станет одна из лучших панорамных площадок Стамбула. С холма Пьер Лоти мы полюбуемся изгибом и берегами залива Золотой Рог, осмотрим весь город с высоты птичьего полета. Я расскажу о знаменитом писателе, чьим именем назван холм, и истории его первого романа.

Организационные детали

  • Я встречу вас у отеля и после экскурсии провожу обратно
  • Передвигаться мы будем на общественном транспорте либо такси. Расходы на транспорт не входят в стоимость прогулки.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Привет, я Татьяна. 7 лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в Стамбул по любви — но не к мужчине, а к городу. Поменяла Неву на Босфор, о чём никогда не жалела. Люблю показывать любимый город так, как вижу его я: не просто цифры и фамилии, а интересные истории, небанальные и атмосферные места.
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