Что вас ожидает

Балат и Фенер: изнанка Стамбула

Мы отправимся в районы, куда нечасто забредают обычные туристы. Между тем, именно в Балате и Фенере вы сможете в полной мере прочувствовать дух Стамбула и окунуться в его повседневную жизнь. Здесь мы найдем:

— Стамбульский колорит. Балат и Фенер откроют для вас неожиданный Стамбул с цветными домиками, шумными бегающими мальчишками, узкими улочками, между которыми сушится на веревках белье. Мы прогуляемся мимо церквей, ночных клубов и роскошных фасадов, а еще заглянем в один из аутентичных ресторанчиков за чашкой турецкого кофе.

— Кинематографичные локации. Поклонники турецких сериалов мигом рассмотрят на улицах Балата декорации знаменитого сериала «Чукур». Именно после этого кинособытия район преобразился и начал возвращать себе былую популярность.

— Паломнические места мы тоже не обойдем стороной: увидим Константинопольский патриархат и посетим единственную в мире чугунную православную церковь.

Эюп: вид с холма Пьер Лоти

Завершающей точкой нашего маршрута станет одна из лучших панорамных площадок Стамбула. С холма Пьер Лоти мы полюбуемся изгибом и берегами залива Золотой Рог, осмотрим весь город с высоты птичьего полета. Я расскажу о знаменитом писателе, чьим именем назван холм, и истории его первого романа.

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