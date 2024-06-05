Экскурсии по району Эйюп в Стамбуле

Найдено 8 экскурсий в категории «Район Эйюп» в Стамбуле, цены от €52. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
198 за всё до 3 чел.
Стамбул с разных ракурсов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 13 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Контрасты Стамбула
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Прогуляться по самым атмосферным районам города и проникнуться местным образом жизни
Начало: Остановка автобуса Фенер
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
130 за всё до 3 чел.
Сокровища Золотого Рога
🚢 На пароме
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
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    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
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    повезло, у нас была индивидуальная экскурсия и всё было только на нас!) Маршрут построен безупречно по нашему мнению, успев посмотреть множество локаций, мы абсолютно не устали. Во -первых мы прокатились по заливу "золотой рог' и увидели Стамбул с воды под интересный рассказ Айдына, посетили мечеть знаковую для мусульман мечеть, поднялись на холм Пьера Лоти и полюбовались Стамбулом со смотровой площадки, неспешно перекусили и выпили чаю в одноимённом кафе, спустились по канатной дороге и на трамвае добрались до района Балат с красивыми местами для фото. Там же посидели в кафе за чашечкой ароматного турецкого кофе, после чего Айдын завёл нас в старейшую церковь Марии Монгольской. Прошлись по району Фенербахче с инстаграмными локациями и большое спасибо Айдыну за отличные фотографии! Прогулялись до железной церкви и даже заглянули во внутрь. По обратной дороге, мы зашли в музей табака, где также услышали рассказ об истории этого предприятия и его настоящем. Подводя итог скажу: экскурсия полностью оправдала наши ожидания, проходит в очень комфортном темпе, удалось посмотреть все заявленные места и даже чуть больше, информация не перегружена цифрами и легко воспринимается, прокатиличь на разных видах транспорта, получили ответы на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем! И с нетерпением ждём следующей, запланированной экскурсии с Айдыном!!!

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
    От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
  • и
    ирина
    21 мая 2024
    Стамбул с разных ракурсов
    Прекрасный гид, отличная программа.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Стамбул изнутри
    При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
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    а это 5 часов, пролетели незаметно. Мы прошли не только всем известными маршрутами, но и посетили те уголки Стамбула, о которых постороннему человеку неизвестно. Стамбул -это город, который познаешь не только глазами, но и ногами. Отправляясь на эту экскурсию, надо учитывать, что придется много ходить. Но впечатления от увиденного и узнанного компенсируют усталость с лихвой. Очень рекомендуем Бахтияра тем, кто собирается в Стамбул. Не пожалеете 👌

  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Стамбул с разных ракурсов
    Выражаем признательность экскурсоводу Эрдинч за содержательное знакомство со Святыми достопримечательностями Стамбула и его историей.
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Стамбул изнутри
    Экскурсия понравилась ОЧЕНЬ! Бахтияр - прекрасный рассказчик, очень эрудирован! Хорошо знает город, историю. Отвечал на самые разные, даже неожиданные вопросы. Мы
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    представляли три поколения нашей семьи и всех всё устроило. Ходить не тяжело, хотя и кажется, что долго. Время пролетело незаметно. Побывали на очень красивых смотровых площадках, пофотографировались, попили кофе по-турецки. Всё было очень здорово, спасибо огромное! РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Стамбул изнутри
    В последний день в Стамбуле взяли индивидуальную экскурсию по городу без привязки к какой-либо достопримечательности. Предупредила сразу, что дети (11
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    и 13 лет) долго ходить не любят, но Бахтияра это не смутило, он смог найти с девочками общий язык. По ходу действия меняли свои желания и Бахтияр легко переключался, было интересно. Показал много не туристических мест. Именно оттуда у нас основные и фото, и воспоминания. Не заметили как пролетели 4 часа пешей экскурсии. Походили бы еще, но очень захотели поесть. Бахтияр отвез нас в очень красивое и не дорогое место. От всей души, спасибо большое. Рекомендую

  • А
    Анастасия
    21 апреля 2024
    Стамбул с разных ракурсов
    Хоть день был пасмурный и дождливый, но Руслан с легостью смог сделать его ярким. Мы познакомились с городом, посетили основные
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    локации, погуляли, сделали много красивых фото и все это сопровождалось интересным рассказом. У нас была группа 8 человек, кто первый раз в Стамбуле, а кто-то уже был и всем было интересно слушать Руслана, чувствуется что он очень любит свою работу!

    Хоть день был пасмурный и дождливый, но Руслан с легостью смог сделать его ярким. Мы познакомилисьХоть день был пасмурный и дождливый, но Руслан с легостью смог сделать его ярким. Мы познакомились
  • Э
    Эмма
    13 декабря 2023
    Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
    Большая благодарность Сусанне за организацию экскурсии!Были с родителями в Стамбуле впервые. Великолепная экскурсия. Мы посетили очень много интересных, живописных уголков
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    этого невероятного города. Я узнали очень много интересных фактов. Сусанна прекрасный экскурсовод, приятнейший человек и очень большой профессионал своего дела. Я осталась под большим впечатлением. И ещё раз огромное спасибо за эмоции, которые запомнятся навсегда!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Эйюп»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Стамбул изнутри
  2. Стамбул с разных ракурсов
  3. Стамбул исторический, но неизведанный
  4. Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
  5. Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Эйюп" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 52 до 400. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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