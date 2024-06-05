1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с разных ракурсов: индивидуальная экскурсия
Место встречи культур и цивилизаций, столица императоров и город на двух материках. За один день вы увидите лучшие достопримечательности Стамбула
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
3 часа
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Контрасты Стамбула
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Фенер, Балат, Эюп: другая жизнь Стамбула
Прогуляться по самым атмосферным районам города и проникнуться местным образом жизни
Начало: Остановка автобуса Фенер
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Золотого Рога
Изучить самые интересные места вдоль побережья бухты - пешком, на пароме и трамвае
Начало: в вашем отеле или на пристани Каракёй
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ЕЕкатерина2 июня 2024Сегодня мы с мужем побывали на замечательной экскурсии с Айдыном и остались очень довольны проведённым временем в его комании! Нам
- ООльга1 июня 2024От всей души благодарю Айдына за чудесную экскурсию 🤗
- иирина21 мая 2024Прекрасный гид, отличная программа.
- ООльга15 мая 2024При первом знакомстве с городом очень важно, чтобы рядом был человек в "теме". Бахтияр, однозначно, в теме👍 Время, проведённое на экскурсии,
- ВВероника13 мая 2024Выражаем признательность экскурсоводу Эрдинч за содержательное знакомство со Святыми достопримечательностями Стамбула и его историей.
- ЕЕлена4 мая 2024Экскурсия понравилась ОЧЕНЬ! Бахтияр - прекрасный рассказчик, очень эрудирован! Хорошо знает город, историю. Отвечал на самые разные, даже неожиданные вопросы. Мы
- ННаталья3 мая 2024В последний день в Стамбуле взяли индивидуальную экскурсию по городу без привязки к какой-либо достопримечательности. Предупредила сразу, что дети (11
- ААнастасия21 апреля 2024Хоть день был пасмурный и дождливый, но Руслан с легостью смог сделать его ярким. Мы познакомились с городом, посетили основные
- ЭЭмма13 декабря 2023Большая благодарность Сусанне за организацию экскурсии!Были с родителями в Стамбуле впервые. Великолепная экскурсия. Мы посетили очень много интересных, живописных уголков
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Эйюп»
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