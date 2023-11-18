Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу

Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках

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«Вау, ты показала нам другой Стамбул!» — такими словами прощаются со мной после фотосессии.

А ведь мы просто гуляем по самому настоящему для меня городу — яркому, самобытному, шумному и влюбляющему в себя с первой секунды. Вы увидите живой Стамбул, а я поймаю лучшие моменты, которые останутся у вас в виде памятных фото!
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Фотопрогулка по нетуристическому Стамбулу
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка со мной — это, прежде всего, фотосессия, поэтому маршрут с вами мы построим индивидуально. Кому-то захочется снимков на пароме, пока на фоне чайки пытаются поймать симиты, кто-то пожелает увидеть хипстерские кофейни на Азиатской стороне, другим ближе модные переулки Нишанташи. Я даже по секрету могу показать, где живут звёзды турецких сериалов 🤫

Излюбленный маршрут

Если сложно определиться с пожеланиями, не переживайте. У меня есть базовый маршрут, который вобрал в себя всё самое лучшее стамбульское:

  • Галатская башня и уютные переулки вокруг неё
  • Район Джихангир — мой фаворит: богемная атмосфера, европейский дух и множество кафе
  • Галатопорт и Каракёй: здесь получаются отличные снимки на современной набережной на фоне лайнеров

Фотопрогулка — к чему готовиться?

1. Фотографироваться будет обязательно! 99% людей на моих снимках никогда раньше не были на фотосессии. Первые 15–20 минут вам будет неловко (мне самой неловко, когда меня фотографируют!), а потом вы привыкните и почувствуете себя более свободно. Не нужно никак специально готовиться: просто будьте собой, наденьте то, что вам больше всего нравится, и получайте удовольствие:)

2. Это не историческая экскурсия, а фотопрогулка от человека, влюблённого в Стамбул. Я не расскажу вам, в каком году построена какая-либо мечеть, зато проведу дорогами, когда не нужно подниматься в гору, покажу, где самый вкусный тавук-пилав на районе, а где магазин со стильными сувенирами. И посоветую, куда отправиться на ужин после прогулки.

Организационные детали

  • На следующий день после прогулки я пришлю вам фотографии в обработке. Если вы одна/один, 30–40 фото. Если пара или семья, то от 50 до 70 фото.
  • Если вас 3–5 человек, стоимость фотосессии составит 250 €
  • Если мы будем плавать на пароме, желательно иметь при себе Истанбулкарт. Либо я помогу купить её в автомате: она стоит 70 лир, плюс проезд примерно 100 лир.
  • Фотопрогулка может быть и индивидуальной, и семейной в разных комбинациях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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