«Вау, ты показала нам другой Стамбул!» — такими словами прощаются со мной после фотосессии. А ведь мы просто гуляем по самому настоящему для меня городу — яркому, самобытному, шумному и влюбляющему в себя с первой секунды. Вы увидите живой Стамбул, а я поймаю лучшие моменты, которые останутся у вас в виде памятных фото!

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка со мной — это, прежде всего, фотосессия, поэтому маршрут с вами мы построим индивидуально. Кому-то захочется снимков на пароме, пока на фоне чайки пытаются поймать симиты, кто-то пожелает увидеть хипстерские кофейни на Азиатской стороне, другим ближе модные переулки Нишанташи. Я даже по секрету могу показать, где живут звёзды турецких сериалов 🤫

Излюбленный маршрут

Если сложно определиться с пожеланиями, не переживайте. У меня есть базовый маршрут, который вобрал в себя всё самое лучшее стамбульское:

Галатская башня и уютные переулки вокруг неё

и уютные переулки вокруг неё Район Джихангир — мой фаворит: богемная атмосфера, европейский дух и множество кафе

— мой фаворит: богемная атмосфера, европейский дух и множество кафе Галатопорт и Каракёй: здесь получаются отличные снимки на современной набережной на фоне лайнеров

Фотопрогулка — к чему готовиться?

1. Фотографироваться будет обязательно! 99% людей на моих снимках никогда раньше не были на фотосессии. Первые 15–20 минут вам будет неловко (мне самой неловко, когда меня фотографируют!), а потом вы привыкните и почувствуете себя более свободно. Не нужно никак специально готовиться: просто будьте собой, наденьте то, что вам больше всего нравится, и получайте удовольствие:)

2. Это не историческая экскурсия, а фотопрогулка от человека, влюблённого в Стамбул. Я не расскажу вам, в каком году построена какая-либо мечеть, зато проведу дорогами, когда не нужно подниматься в гору, покажу, где самый вкусный тавук-пилав на районе, а где магазин со стильными сувенирами. И посоветую, куда отправиться на ужин после прогулки.

Организационные детали