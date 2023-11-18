Сохранить частичку настоящего города не только в памяти, но и на тёплых снимках
А ведь мы просто гуляем по самому настоящему для меня городу — яркому, самобытному, шумному и влюбляющему в себя с первой секунды. Вы увидите живой Стамбул, а я поймаю лучшие моменты, которые останутся у вас в виде памятных фото!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Прогулка со мной — это, прежде всего, фотосессия, поэтому маршрут с вами мы построим индивидуально. Кому-то захочется снимков на пароме, пока на фоне чайки пытаются поймать симиты, кто-то пожелает увидеть хипстерские кофейни на Азиатской стороне, другим ближе модные переулки Нишанташи. Я даже по секрету могу показать, где живут звёзды турецких сериалов 🤫
Излюбленный маршрут
Если сложно определиться с пожеланиями, не переживайте. У меня есть базовый маршрут, который вобрал в себя всё самое лучшее стамбульское:
- Галатская башня и уютные переулки вокруг неё
- Район Джихангир — мой фаворит: богемная атмосфера, европейский дух и множество кафе
- Галатопорт и Каракёй: здесь получаются отличные снимки на современной набережной на фоне лайнеров
Фотопрогулка — к чему готовиться?
1. Фотографироваться будет обязательно! 99% людей на моих снимках никогда раньше не были на фотосессии. Первые 15–20 минут вам будет неловко (мне самой неловко, когда меня фотографируют!), а потом вы привыкните и почувствуете себя более свободно. Не нужно никак специально готовиться: просто будьте собой, наденьте то, что вам больше всего нравится, и получайте удовольствие:)
2. Это не историческая экскурсия, а фотопрогулка от человека, влюблённого в Стамбул. Я не расскажу вам, в каком году построена какая-либо мечеть, зато проведу дорогами, когда не нужно подниматься в гору, покажу, где самый вкусный тавук-пилав на районе, а где магазин со стильными сувенирами. И посоветую, куда отправиться на ужин после прогулки.
Организационные детали
- На следующий день после прогулки я пришлю вам фотографии в обработке. Если вы одна/один, 30–40 фото. Если пара или семья, то от 50 до 70 фото.
- Если вас 3–5 человек, стоимость фотосессии составит 250 €
- Если мы будем плавать на пароме, желательно иметь при себе Истанбулкарт. Либо я помогу купить её в автомате: она стоит 70 лир, плюс проезд примерно 100 лир.
- Фотопрогулка может быть и индивидуальной, и семейной в разных комбинациях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.