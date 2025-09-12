Сейчас в Стамбуле в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 31 экскурсию от 20 до 395 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5