Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, наслаждаясь уникальными блюдами и напитками в аутентичных местах. Прогулка по улочкам и базарам откроет новые грани города
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
Откройте для себя скрытые жемчужины Стамбула, наслаждаясь прогулкой по Босфору и изучая культурное разнообразие азиатской части города
Начало: На пристани Эминьёню, причал #2 Кадыкёй
14 сен в 08:00
21 сен в 19:30
€149 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
€234
€312 за всё до 8 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Уникальная экскурсия по азиатскому Стамбулу: прогулка на пароме, аутентичные районы и турецкий стрит-фуд ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€58
€64 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Насладитесь красотой Стамбула с воды на элегантной яхте. Великолепные виды и комфорт гарантированы! Это ваш шанс увидеть город с новой стороны
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: панорамные виды, прогулки по Истикляль и история города. Отличный выбор для первого знакомства с мегаполисом
14 сен в 11:00
16 сен в 15:00
€186 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Откройте тайны Османской империи через дворец Топкапы и мечеть Сулеймание. Уникальная возможность прикоснуться к истории султана Сулеймана
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€162
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€395 за всё до 8 чел.
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
Многоликий Стамбул: район Балат
Узнайте, как в Балате переплелись разные культуры, и насладитесь прогулкой по узким улочкам среди разноцветных домов и исторических зданий
Начало: На Египетском базаре
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00, в пятницу в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 15:00
€29
€32 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Покорить топовые террасы Стамбула: завтрак, вино и десерты
Откройте для себя лучшие террасы Стамбула: насладитесь завтраком с видом, сделайте фотосессию в османских нарядах, попробуйте местные вина и десерты
Начало: В месте по договоренности
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€113
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По местам съёмок сериалов в Стамбуле
Уникальная возможность побывать на съёмочных площадках любимых сериалов и увидеть Стамбул с новой стороны. Погрузитесь в атмосферу кино и реальной жизни
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€283 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стамбул с профессиональным гидом: от Голубой мечети до Айя-Софии
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте уникальные истории и факты
Начало: У входа Айя Софии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
20 сен в 09:30
€20 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€245 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
Сегодня в 10:00
19 сен в 08:30
€129
€151 за всё до 2 чел.
-
25%
Билеты
Экскурсия по Стамбулу: Собор Святой Софии, Голубая мечеть и не только
Погрузитесь в историю и культуру Стамбула вместе с опытным гидом. Вас ждет незабываемое путешествие по самым знаковым местам
Начало: Рядом с голубой мечетью, на площади ипподрома возл...
Завтра в 09:00
14 сен в 13:00
€128
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€38 за человека
-
20%
Фотопрогулка
до 2 чел.
В объятиях Стамбула: фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с индивидуальной фотопрогулкой. Вдохновляющие виды и искренние эмоции останутся с вами навсегда
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
€200
€250 за всё до 2 чел.
-
40%
Групповая
до 24 чел.
Искусство ароматов: парфюмерный мастер-класс
Научитесь создавать ароматы под руководством профессионалов. Узнайте о влиянии Востока и Запада на парфюмерию и создайте свой уникальный аромат
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€24
€40 за человека
Водная прогулка
Приватная прогулка на яхте по Босфору
Насладитесь роскошной прогулкой на яхте по Босфору, где вас ждут уникальные виды Стамбула и полное уединение. Без толп и суеты
Начало: У метро «Халич»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
€155 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Сердце Стамбула и прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его главные сокровища и наслаждаясь захватывающими видами Босфора. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
€38 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Погрузитесь в историю Стамбула за 2,5 часа, посетив знаковые места, такие как Айя-София и Голубая мечеть. Ощутите дух древних империй
Начало: В районе Голубой мечети
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Айя-София, Голубая мечеть и Ипподром
Уникальная экскурсия по историческому центру Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика ждут вас! 🕌
Начало: В старом городе у входа святой софии
Сегодня в 14:30
14 сен в 09:30
€144
€169 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Групповая прогулка на яхте по Босфору
Почувствуйте магию Стамбула на яхте: пролив Босфор, дворцы и мосты ждут вас. Насладитесь закатом и откройте для себя новый взгляд на город
Начало: Тура у ресторана Би балык Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€45 за человека
Водная прогулка
Прогулка по Босфору и Долмабахче
Насладитесь уникальной водной прогулкой по Босфору: дворцы, крепости и мосты Стамбула откроют вам свои тайны и историю Османской империи
Начало: У Музея Долмабахче
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На яхте - по Босфору
Насладитесь видами Стамбула с яхты на Босфоре, узнайте историю города с аудиогидом. Включены закуски и напитки
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 11:45, 13:45, 15:45 и 17:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
€45 за человека
Групповая
до 16 чел.
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Привет, Стамбул: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив Айя-Софию, дворец Топкапы и Цистерну Базилика. Узнайте о византийской и османской эпохах, насладитесь видами Босфора
Начало: У мечети Айя-София
14 сен в 08:00
18 сен в 13:00
€177 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Визитные карточки Стамбула
Начните путешествие по Стамбулу с экскурсии по его историческому центру. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 16:00, в пятницу в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€38 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая экспедиция, или Стритфуд в Стамбуле
Попробовать лучшую уличную еду в секретных уголках города
Начало: В районе Каракёй
14 сен в 11:00
15 сен в 11:00
€170 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 31 экскурсию от 20 до 395 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 31 экскурсии в Стамбуле на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 4547 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь