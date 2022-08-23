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Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом

Индивидуальная фотопрогулка по Стамбулу: создайте свою личную историю любви
Предлагаем Вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями Стамбула и сделать сотню красивых фото в самых популярных локациях города.

Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон
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для фотографий вас и вашей семьи. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями Стамбула и сделать много красивых фото в самых популярных локациях города.

Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон для фотографий вас и вашей семьи.

4.6
27 отзывов
Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом
Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом

Описание фото-прогулки

Фотография – это искусство запечатлеть момент с самыми яркими эмоциями и красивейшими декорациями в мире. Предлагаем вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями легендарного города и сделать тысячу незабываемых фото в его самых популярных локациях. Красивая восточная сказка многогранного Стамбула останется на память в потрясающих снимках вас и вашей семьи! Это станет вашей личной историей любви или напоминанием о приключениях в городе двух континентов, омываемом красавцем-Босфором. Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время фотосессии подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь. Фотопрогулка занимает 1 час, фото делаются на камеру и на телефон, в день после фотосессии высылается ссылка на все ваши фото, и выбранные вами 10-15 снимков обрабатываются в течение 3-5 дней.

договорная

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы можете выбрать пару любых из самых популярных и красивых локаций Стамбула:
  • Район Султанахмет
  • Айя-София
  • Крыша-терраса с чайками на фоне Мечети и Собора
  • Вид на Босфор
  • Район Таксим
  • Галатский мост с видом на мечеть Сулеймание или Галатскую Башню
  • Улица Истикляль с знаменитым красным трамвайчиком
Что включено
  • Русскоязычный фотограф.
  • Фотосессия продолжительностью 1 или 2 часа в выбранных вами локациях, для семьи до 3 человек без доплаты
  • Качественные, профессиональные, красивые снимки, которые останутся у вас на память об удивительном Стамбуле!
Что не входит в цену
  • Проезд в общественном транспорте для фото (трамвай или такси)
  • Обед в кафе по желанию гостей.
  • Дополнительно оплачиваются и заранее заказываются летящие платья для фотосессии
  • Для группы свыше 2 человек предусматривается доплата, чтобы для каждого сделать и обработать персональные фото
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: договорная
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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2
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1
2
А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой. Мы любим гулять, тем более что с помощью данного фото тура мы увидили весь город,
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нагулялись, покатались на ретро знаменитом красном трамвайчике, на метро новом и самом первом в Стамбуле. Экскурсии с гидом тоже хорошо,но для разнообразия всем советую такой тур он позволяет познакомиться с современным Стамбулом и жена конечно довольна, на память нам Али смонтировал и подарил целый клип наших прогулок. Мы очень хорошо отдохнули, всей моей семье все очень понравилось. Спасибо Али!!!

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А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой. Мы любим гулять, тем более что с помощью данного фото тура мы увидили весь город,
читать дальшеуменьшить

нагулялись, покатались на ретро знаменитом красном трамвайчике, на метро новом и самом первом в Стамбуле. Экскурсии с гидом тоже хорошо,но для разнообразия всем советую такой тур он позволяет познакомиться с современным Стамбулом и жена конечно довольна, на память нам Али смонтировал и подарил целый клип наших прогулок. Мы очень хорошо отдохнули, всей моей семье все очень понравилось. Спасибо Али!!!

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В
Мы прилетели с Израиля, и поселились на Азиатской стороне, я муж и двух месячный ребенок. Очень всем советую организатора Али, он отнесся к нам с пониманием, встретил нас ближе к
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нашей гостинице и мы вместе поехали в европейскую часть Стамбула где находяться все популярные локации, времени у нас было ограничено, ребенок маленький. Но мы счастливы и остались очень довольны что увидели весь город и еще получили такие красивые фотоматериалы – и фото, и видеоклип!!! Нам всем очень понравилось. Спасибо большое.

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В
Мы прилетели с Израиля, и поселились на Азиатской стороне, я муж и двух месячный ребенок. Очень всем советую организатора Али, он отнесся к нам с пониманием, встретил нас ближе к
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нашей гостинице и мы вместе поехали в европейскую часть Стамбула где находяться все популярные локации, времени у нас было ограничено, ребенок маленький. Но мы счастливы и остались очень довольны что увидели весь город и еще получили такие красивые фотоматериалы – и фото, и видеоклип!!! Нам всем очень понравилось. Спасибо большое.

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В
Мы отдыхали в Стамбуле парой – я и мой парень!!! Думали куда сходить, но не хотели скучных классических экскурсий. Про Али узнали из инсторгамм и очень рады!!! Тур начали в
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5 вечера, когда было светло и закончили уже когда стемнело!!! Это позволило не только увидеть все достопримечательности днем но и сфотографироваться на ночной панораме!!! Стамбул просто великолепен!!! А мои соцсети полны отличных фото и видео!!!! Все прошло супер!!! Всем советую!! Али и спасибо.

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В
Мы отдыхали в Стамбуле парой – я и мой парень!!! Думали куда сходить, но не хотели скучных классических экскурсий. Про Али узнали из инсторгамм и очень рады!!! Тур начали в
читать дальшеуменьшить

5 вечера, когда было светло и закончили уже когда стемнело!!! Это позволило не только увидеть все достопримечательности днем но и сфотографироваться на ночной панораме!!! Стамбул просто великолепен!!! А мои соцсети полны отличных фото и видео!!!! Все прошло супер!!! Всем советую!! Али и спасибо.

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