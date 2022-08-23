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Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон читать дальше уменьшить для фотографий вас и вашей семьи. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями Стамбула и сделать много красивых фото в самых популярных локациях города.



Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон для фотографий вас и вашей семьи. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями Стамбула и сделать сотню красивых фото в самых популярных локациях города.Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон 4.6 27 отзывов

Selexia Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка €200 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 27 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 1 час 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Фотография – это искусство запечатлеть момент с самыми яркими эмоциями и красивейшими декорациями в мире. Предлагаем вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями легендарного города и сделать тысячу незабываемых фото в его самых популярных локациях. Красивая восточная сказка многогранного Стамбула останется на память в потрясающих снимках вас и вашей семьи! Это станет вашей личной историей любви или напоминанием о приключениях в городе двух континентов, омываемом красавцем-Босфором. Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время фотосессии подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь. Фотопрогулка занимает 1 час, фото делаются на камеру и на телефон, в день после фотосессии высылается ссылка на все ваши фото, и выбранные вами 10-15 снимков обрабатываются в течение 3-5 дней.

договорная Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы можете выбрать пару любых из самых популярных и красивых локаций Стамбула:

Район Султанахмет

Айя-София

Крыша-терраса с чайками на фоне Мечети и Собора

Вид на Босфор

Район Таксим

Галатский мост с видом на мечеть Сулеймание или Галатскую Башню

Улица Истикляль с знаменитым красным трамвайчиком Что включено Русскоязычный фотограф.

Фотосессия продолжительностью 1 или 2 часа в выбранных вами локациях, для семьи до 3 человек без доплаты

Качественные, профессиональные, красивые снимки, которые останутся у вас на память об удивительном Стамбуле! Что не входит в цену Проезд в общественном транспорте для фото (трамвай или такси)

Обед в кафе по желанию гостей.

Дополнительно оплачиваются и заранее заказываются летящие платья для фотосессии

Для группы свыше 2 человек предусматривается доплата, чтобы для каждого сделать и обработать персональные фото Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: договорная Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.