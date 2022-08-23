Предлагаем Вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями Стамбула и сделать сотню красивых фото в самых популярных локациях города.
Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон
Красивая восточная сказка многокультурного и многообразного Стамбула останется на память как красивый фон
Описание фото-прогулкиФотография – это искусство запечатлеть момент с самыми яркими эмоциями и красивейшими декорациями в мире. Предлагаем вам ознакомиться со всеми топовыми достопримечательностями легендарного города и сделать тысячу незабываемых фото в его самых популярных локациях. Красивая восточная сказка многогранного Стамбула останется на память в потрясающих снимках вас и вашей семьи! Это станет вашей личной историей любви или напоминанием о приключениях в городе двух континентов, омываемом красавцем-Босфором. Непринужденная и доброжелательная атмосфера во время фотосессии подарит вам радость и прекрасные воспоминания на всю жизнь. Фотопрогулка занимает 1 час, фото делаются на камеру и на телефон, в день после фотосессии высылается ссылка на все ваши фото, и выбранные вами 10-15 снимков обрабатываются в течение 3-5 дней.
договорная
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы можете выбрать пару любых из самых популярных и красивых локаций Стамбула:
- Район Султанахмет
- Айя-София
- Крыша-терраса с чайками на фоне Мечети и Собора
- Вид на Босфор
- Район Таксим
- Галатский мост с видом на мечеть Сулеймание или Галатскую Башню
- Улица Истикляль с знаменитым красным трамвайчиком
Что включено
- Русскоязычный фотограф.
- Фотосессия продолжительностью 1 или 2 часа в выбранных вами локациях, для семьи до 3 человек без доплаты
- Качественные, профессиональные, красивые снимки, которые останутся у вас на память об удивительном Стамбуле!
Что не входит в цену
- Проезд в общественном транспорте для фото (трамвай или такси)
- Обед в кафе по желанию гостей.
- Дополнительно оплачиваются и заранее заказываются летящие платья для фотосессии
- Для группы свыше 2 человек предусматривается доплата, чтобы для каждого сделать и обработать персональные фото
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: договорная
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой. Мы любим гулять, тем более что с помощью данного фото тура мы увидили весь город,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я давно обещал своей жене отдых и мы наконец-то приехали Я жена с маленькой дочкой. Мы любим гулять, тем более что с помощью данного фото тура мы увидили весь город,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы прилетели с Израиля, и поселились на Азиатской стороне, я муж и двух месячный ребенок. Очень всем советую организатора Али, он отнесся к нам с пониманием, встретил нас ближе к
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы прилетели с Израиля, и поселились на Азиатской стороне, я муж и двух месячный ребенок. Очень всем советую организатора Али, он отнесся к нам с пониманием, встретил нас ближе к
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы отдыхали в Стамбуле парой – я и мой парень!!! Думали куда сходить, но не хотели скучных классических экскурсий. Про Али узнали из инсторгамм и очень рады!!! Тур начали в
Вам был полезен этот отзыв?
В
Мы отдыхали в Стамбуле парой – я и мой парень!!! Думали куда сходить, но не хотели скучных классических экскурсий. Про Али узнали из инсторгамм и очень рады!!! Тур начали в
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом»
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Стамбул
Окунуться в европейский и азиатский колорит и понять, почему Стамбул называют «городом контрастов»
Начало: В районе метро Osmanbey
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €200
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Со Стамбулом на «ты»
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Немецкого фонтана
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €275 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €280 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: волшебная Азия
Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Начало: Одна из остановок трамвая номер 1
Завтра в 09:00
11 авг в 15:00
от €158
€242 за всё до 3 чел.
€200 за экскурсию