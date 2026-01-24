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Фотопрогулка по Стамбулу с Серканом

Не Балатом, но местным жителем и фотографом
Я фотограф, живущий в Стамбуле. И одновременно — ваш друг. Пока вы гуляете, я ловлю лучшие кадры и делюсь с вами маленькими секретами города. Вместо исторических фактов обсудим современную турецкую культуру и традиции. Я подскажу, что попробовать и куда сходить. В итоге у вас будет море инсайдерской информации и десятки красивых снимков.
5
3 отзыва
Фотопрогулка по Стамбулу с Серканом
Фотопрогулка по Стамбулу с Серканом
Фотопрогулка по Стамбулу с Серканом

Описание фото-прогулки

Мы успеем посетить 2–3 исторические локации (обсудим их заранее)

Например:

  • улицу Истикляль, Галатскую башню и Галатский мост.
  • площадь Султанахмет, Египетский рынок и Галатский мост.
  • яркий Балат, набережную и крышу с чайками.

Организационные детали

  • Снимаю на фотоаппарат Nikon D600.
  • В течение двух недель после прогулки вы получите 50–70 фото в цветокоррекции через облачное хранилище.
  • Мы передвигаемся между локациями пешком, но если захотим воспользоваться транспортом, то он оплачивается отдельно.
  • Вход на крышу платный, как и аренда платьев на ней — цены уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан
Серкан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 18 туристов
Меня зовут Серкан и я турок, говорящий на русском языке. По образованию я хореограф, но 4 года работал в туризме на юге Турции, потом 1 год жил в Сибири. Сейчас я живу в Стамбуле, увлекаюсь фотографией и предлагаю вам прогуляться по городу со мной как с местным жителем, получить хорошие снимки и узнать о жизни в Турции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как и где лучше встать. Фото получились живые, яркие и эмоциональные.
Несмотря на длинный и насыщенный маршрут, прогулка была очень легкой и комфортной. Серкан интересный собеседник и потрясающий фотограф!
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как
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Т
Очень понравилась фотопрогулка с Серканом. Прошли по красивым локациям, Серкан подсказывал наиболее удачные точки и позы для позирования. Фото получили через оговоренное время. Кроме того, по нашей просьбе, он загрузил фото на Яндекс диск,т. к. с Гугл диска все очень медленно загружалось.
Рекомендую данного фотографа как тактичного, отзывчивого, воспитанного, профессионального.
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С
Прекрасный фотограф. Заранее обсудили маршрут. Серкан вовремя встретил, все объяснил, выбрал классные локации, рассказал о Стамбуле. И, самое главное, получилось очень много красивых фотографий в прекрасном городе. От души благодарю и рекомендую!
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