Серкан — ваш гид в Стамбуле Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 18 туристов

Меня зовут Серкан и я турок, говорящий на русском языке. По образованию я хореограф, но 4 года работал в туризме на юге Турции, потом 1 год жил в Сибири. Сейчас я живу в Стамбуле, увлекаюсь фотографией и предлагаю вам прогуляться по городу со мной как с местным жителем, получить хорошие снимки и узнать о жизни в Турции.