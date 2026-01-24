Я фотограф, живущий в Стамбуле. И одновременно — ваш друг. Пока вы гуляете, я ловлю лучшие кадры и делюсь с вами маленькими секретами города. Вместо исторических фактов обсудим современную турецкую культуру и традиции. Я подскажу, что попробовать и куда сходить. В итоге у вас будет море инсайдерской информации и десятки красивых снимков.
Описание фото-прогулки
Мы успеем посетить 2–3 исторические локации (обсудим их заранее)
Например:
- улицу Истикляль, Галатскую башню и Галатский мост.
- площадь Султанахмет, Египетский рынок и Галатский мост.
- яркий Балат, набережную и крышу с чайками.
Организационные детали
- Снимаю на фотоаппарат Nikon D600.
- В течение двух недель после прогулки вы получите 50–70 фото в цветокоррекции через облачное хранилище.
- Мы передвигаемся между локациями пешком, но если захотим воспользоваться транспортом, то он оплачивается отдельно.
- Вход на крышу платный, как и аренда платьев на ней — цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 18 туристов
Меня зовут Серкан и я турок, говорящий на русском языке. По образованию я хореограф, но 4 года работал в туризме на юге Турции, потом 1 год жил в Сибири. Сейчас я живу в Стамбуле, увлекаюсь фотографией и предлагаю вам прогуляться по городу со мной как с местным жителем, получить хорошие снимки и узнать о жизни в Турции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Благодарю Серкана за прекрасную фотосессию. При выборе маршрута были учтены все пожелания по локациям, подсказывал как и где лучше встать. Фото получились живые, яркие и эмоциональные.
Несмотря на длинный и насыщенный маршрут, прогулка была очень легкой и комфортной. Серкан интересный собеседник и потрясающий фотограф!
Несмотря на длинный и насыщенный маршрут, прогулка была очень легкой и комфортной. Серкан интересный собеседник и потрясающий фотограф!
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Т
Очень понравилась фотопрогулка с Серканом. Прошли по красивым локациям, Серкан подсказывал наиболее удачные точки и позы для позирования. Фото получили через оговоренное время. Кроме того, по нашей просьбе, он загрузил фото на Яндекс диск,т. к. с Гугл диска все очень медленно загружалось.
Рекомендую данного фотографа как тактичного, отзывчивого, воспитанного, профессионального.
Рекомендую данного фотографа как тактичного, отзывчивого, воспитанного, профессионального.
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С
Прекрасный фотограф. Заранее обсудили маршрут. Серкан вовремя встретил, все объяснил, выбрал классные локации, рассказал о Стамбуле. И, самое главное, получилось очень много красивых фотографий в прекрасном городе. От души благодарю и рекомендую!
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