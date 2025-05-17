Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией

Откройте для себя главные достопримечательности Стамбула с электронным билетом на Галатскую башню. Наслаждайтесь видом на весь Стамбул с вершины башни в своем собственном темпе.

Минуйте очередь за билетами и войдите в то, что когда-то было самой высокой башней в Османской империи.

Построенная в 1300 году генуэзскими колонистами, Галатская башня служила и сторожевой башней, и темницей в самые темные дни Стамбула.
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
Галатская башня: билет без очереди с аудиогидом или экскурсией
Ближайшие даты:
17
мая18
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мая20
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мая
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Описание билета

Откройте для себя Стамбул

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по главной достопримечательности Стамбула — Галатской башне. С электронным билетом вы сможете насладиться великолепными видами на город с высоты, не теряя времени в очередях.

История Галатской башни

Галатская башня, построенная в 1300 году генуэзскими колонистами, на протяжении веков выполняла множество функций: от сторожевой башни до темницы в самые мрачные времена Стамбула. Сегодня это одно из самых посещаемых мест города.

Что вас ждет на вершине

С высоты башни открывается захватывающий вид на реку Босфор и живописные холмы Стамбула. Это идеальное место для того, чтобы сделать незабываемые фотографии и насладиться атмосферой города.

Подготовьтесь к посещению

Чтобы ваше посещение прошло комфортно, не забудьте взять с собой:

  • Комфортную обувь
  • Заряженный смартфон
  • Наушники для аудиогида

Обратите внимание

Некоторые вещи не разрешены на территории башни:

  • Детские коляски
  • Другие громоздкие предметы

После покупки билета вы получите QR-коды и ссылку на аудиогид по электронной почте. Имейте в виду, что обойти очереди безопасности не получится, и на входе может быть небольшая очередь для всех посетителей.

Приготовьтесь к незабываемому опыту и погружению в атмосферу Стамбула!

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (0-99)от €43

Ответы на вопросы

Что включено
  • Интернет с eSIM
  • Аудиогид
  • Билет для входа без очереди в Галатскую башню (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
  • Пропустить очередь на досмотр
  • Транспорт
Место начала и завершения?
2XGF+6MC Бейоглу, Стамбул, Турция
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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