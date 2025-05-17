Минуйте очередь за билетами и войдите в то, что когда-то было самой высокой башней в Османской империи.
Построенная в 1300 году генуэзскими колонистами, Галатская башня служила и сторожевой башней, и темницей в самые темные дни Стамбула.
Описание билета
Откройте для себя Стамбул
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по главной достопримечательности Стамбула — Галатской башне. С электронным билетом вы сможете насладиться великолепными видами на город с высоты, не теряя времени в очередях.
История Галатской башни
Галатская башня, построенная в 1300 году генуэзскими колонистами, на протяжении веков выполняла множество функций: от сторожевой башни до темницы в самые мрачные времена Стамбула. Сегодня это одно из самых посещаемых мест города.
Что вас ждет на вершине
С высоты башни открывается захватывающий вид на реку Босфор и живописные холмы Стамбула. Это идеальное место для того, чтобы сделать незабываемые фотографии и насладиться атмосферой города.
Подготовьтесь к посещению
Чтобы ваше посещение прошло комфортно, не забудьте взять с собой:
- Комфортную обувь
- Заряженный смартфон
- Наушники для аудиогида
Обратите внимание
Некоторые вещи не разрешены на территории башни:
- Детские коляски
- Другие громоздкие предметы
После покупки билета вы получите QR-коды и ссылку на аудиогид по электронной почте. Имейте в виду, что обойти очереди безопасности не получится, и на входе может быть небольшая очередь для всех посетителей.
Приготовьтесь к незабываемому опыту и погружению в атмосферу Стамбула!
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (0-99)
|от €43
Ответы на вопросы
Что включено
- Интернет с eSIM
- Аудиогид
- Билет для входа без очереди в Галатскую башню (при выборе соответствующего варианта)
Что не входит в цену
- Пропустить очередь на досмотр
- Транспорт