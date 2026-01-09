ежедневно в 19:00

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Стамбул в вечерних огнях с подъёмом на башню Галата

Погрузитесь в магию вечернего Стамбула: от Айя-Софии до Галатской башни. Уникальная экскурсия с гидом, без очередей и в мини-группе
После заката Стамбул преображается: теплые огни, ощущение праздника и отсутствие очередей.

Вечерняя прогулка по ключевым местам с гидом: Айя-София, Голубая мечеть, улица Истикляль и многое другое. Поднимитесь на Галатскую башню и
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насладитесь видами города с высоты. Завершите вечер в пабе Celtic Irish pub, который когда-то был консульством Российской империи. Экскурсия пешеходная, с короткой поездкой на трамвае. Удобная обувь и платок для женщин при посещении Святой Софии обязательны

4.9
106 отзывов

5 причин купить этот билет

  • 🌆 Вечерняя атмосфера Стамбула
  • 🏰 Подъем на Галатскую башню
  • 🕌 Посещение Айя-Софии и Голубой мечети
  • 🚶‍♂️ Прогулка по улице Истикляль
  • 🍻 Завершение в пабе Celtic Irish pub
Стамбул в вечерних огнях с подъёмом на башню Галата
Стамбул в вечерних огнях с подъёмом на башню Галата
Стамбул в вечерних огнях с подъёмом на башню Галата

Что можно увидеть

  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Улица Истикляль
  • Галатская башня
  • Египетский обелиск
  • Немецкий фонтан
  • Римский Ипподром

Описание билета

Что вас ожидает

Вечерний Стамбул

Начнём с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, осмотрим снаружи таинственную Айя-Софию. В её истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.
Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите её как снаружи, так и внутри.
После чего наш путь пройдёт мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.
Затем отправимся на оживлённую улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.
Дойдём до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.
Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.
  • Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займёт не больше 10 минут.
  • При посещении Голубой мечети женщинам необходимо покрыть голову платком.
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Билеты на башню Галата — €30 за чел. (подняться по вашему желанию).
  • Проезд на трамвае.
  • Внутренний осмотр Айя-Софии (по желанию) — €25 за чел. Чтобы успеть купить билеты, нужно приехать на час пораньше.

ежедневно в 19:00

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Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3966 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят
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местные. Рассказываем живо и ясно, показываем скрытые места и передаём дух Стамбула: его запахи, ритм, людей, уличную культуру и детали, которые делают город уникальным. Все маршруты и локации проверяем перед каждой экскурсией, чтобы ваше пребывание в Турции было максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
99
4
3
3
3
2
1
1
Ирина
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал красивые места вечернего Стамбула. Узнали много интересного.
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал
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Анна
все было очень интересно! Айдын отличный гид. Вид с башни Галата на ночной Стамбул просто невероятный! спасибо за отлично проверенное время!
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А
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына пришлась очень кстати. За три часа успел посмотреть основные интересные места старого города, узнать
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много всего интересного. Приветливый общительный парень, рассказывал и об исторических фактах и о современных реалиях этого города. Провел по площадям, мечетям, покатал на трамвайчике, прогулялись по историческим улочкам, увидели Галатскую башню, после еще и отвел поужинать в хороший ресторанчик рядом с моей гостиницей. Все это сопровождалось интересными историями, и ответами на многочисленные вопросы участников нашей группы. Экскурсия понравилась, рекомендую!

Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына+1
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына
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Татьяна
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к Айдыну! И не куда нибудь, а сразу в самое знаковое место Стамбула Айя Софию.
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Народу не так много как с утра и днём, не так жарко. Айдын рассказывает интересно, не занудно. Потом на трамвае едем до исторического метро и попадаем на ул. Истикляль. Айдын показывает и общие туристические места и интересные закоулки, которые не видно с главной дороги. Очень спокойный, терпеливый, поможет сделать отличные фото, если вас некому фотографировать. Экскурсию и гида рекомендую.

Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к+2
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к
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А
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с любовью рассказавший нам историю города, традиции и неприметные и очень интересные детали, но и
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показавший разные эпохи, культуры, события. Его рассказ состоял только из интересных и простых фактов, которые отражают именно человеческий вклад в историю. Маршрут был составлен идеально, всё продумано заранее. Прогулка вечерняя, и это было спасением от жары и толпы туристов. На башню мы пришли за 10 минут до закрытия, дождались пока перестанут пускать людей, и станет меньше людей, и с удовольствием насладились видом ночного Стамбула. Электронные билеты на башню были куплены Айдыном заранее, что сэкономило нам массу времени. Мы катались на трамваях, которые он нам оплатил. Ходили по секретным улочкам и узнавали интересности. Одним словом, потрясающая экскурсия! Однозначно советуем

Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с
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Олеся
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических справок, интересных фактов. Были с 15 летним подростком, тоже осталась в восторге! Если хочется
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с удовольствием и пользой провести вечер в Стамбуле, прикоснуться и к истории (собор, мечеть, ипподром), и современной вечерней жизни Истикляль, однозначно рекомендую эту экскурсию. А ещё Айдын показал лучшие локации для красивых фото по маршруту! Спасибо!

Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических
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