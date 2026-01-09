ежедневно в 19:00

После заката Стамбул преображается: теплые огни, ощущение праздника и отсутствие очередей.
Вечерняя прогулка по ключевым местам с гидом: Айя-София, Голубая мечеть, улица Истикляль и многое другое. Поднимитесь на Галатскую башню и
Вечерняя прогулка по ключевым местам с гидом: Айя-София, Голубая мечеть, улица Истикляль и многое другое. Поднимитесь на Галатскую башню и
5 причин купить этот билет
- 🌆 Вечерняя атмосфера Стамбула
- 🏰 Подъем на Галатскую башню
- 🕌 Посещение Айя-Софии и Голубой мечети
- 🚶♂️ Прогулка по улице Истикляль
- 🍻 Завершение в пабе Celtic Irish pub
Что можно увидеть
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Улица Истикляль
- Галатская башня
- Египетский обелиск
- Немецкий фонтан
- Римский Ипподром
Описание билета
Что вас ожидает
Вечерний Стамбул
Начнём с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, осмотрим снаружи таинственную Айя-Софию. В её истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.
Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите её как снаружи, так и внутри.
После чего наш путь пройдёт мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.
Затем отправимся на оживлённую улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.
Дойдём до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.
Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.
- Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займёт не больше 10 минут.
- При посещении Голубой мечети женщинам необходимо покрыть голову платком.
- Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь.
Дополнительные расходы
- Билеты на башню Галата — €30 за чел. (подняться по вашему желанию).
- Проезд на трамвае.
- Внутренний осмотр Айя-Софии (по желанию) — €25 за чел. Чтобы успеть купить билеты, нужно приехать на час пораньше.
ежедневно в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3966 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 106 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы были всей семьёй в прошлом году, в сентябре. Остались довольны экскурсией. Гид рассказывал и показывал красивые места вечернего Стамбула. Узнали много интересного.
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все было очень интересно! Айдын отличный гид. Вид с башни Галата на ночной Стамбул просто невероятный! спасибо за отлично проверенное время!
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А
Я летел на транзитном рейсе через Стамбул, был всего один вечер, чтобы посмотреть город. Экскурсия Алдына пришлась очень кстати. За три часа успел посмотреть основные интересные места старого города, узнать
+1
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Очень удобная экскурсия - если прилетел утром или днём, вечером сразу можно пойти на экскурсию к Айдыну! И не куда нибудь, а сразу в самое знаковое место Стамбула Айя Софию.
+2
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А
Лучшая экскурсия по Стамбулу о которой мы и не мечтали! Айдын прекрасный гид, не просто с любовью рассказавший нам историю города, традиции и неприметные и очень интересные детали, но и
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Экскурсия очень понравилась, всё прекрасно распланировано по маршруту. Айдын очень грамотный и приятный собеседник. Много исторических справок, интересных фактов. Были с 15 летним подростком, тоже осталась в восторге! Если хочется
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