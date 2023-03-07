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Описание
Что вас ожидает
Вечерний Стамбул
📍Начнем с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию. В ее истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.
📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите ее снаружи, так как сейчас идет реставрация.
📍После чего наш путь пройдет мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.
📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.
📍Дойдем до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.
📍Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из наших гидов
Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займет не больше 10 минут
При посещении Святой Софии женщинам необходимо покрыть голову платком
Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь
Дополнительные расходы
Билеты на башню Галата — 175 лир/чел.
Проезд на трамвае
ежедневно в 19:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aydın — Организатор в Стамбуле
Провёл 151 экскурсию для 160 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Айдын.
Люблю историю, путешествия. Я лицензированный гид от Министерства Культуры и Туризма Турции. На своих экскурсиях я рассказываю не только об исторических фактах, но и турецких традициях, старых и современных, которые лучше помогают понять и прочувствовать атмосферу Стамбула и всей Турции.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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daria
7 мар 2023
Нам очень понравилось! Много информации, хороший маршрут, красивый вечерний город!
Татьяна
26 фев 2023
Я была со взрослыми детьми) и для меня они- самый главный показатель успешности экскурсии. Так вот, им очень понравилось. Их заинтересовала и сама прогулка, и информация, которую они услышали. Фото, история. Ночной Стамбул в огнях. Время пролетело незаметно. Спасибо огромное за удовольствие!!!
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