ежедневно в 19:00

После заката Стамбул окутывает особая атмосфера: теплые огни, ощущение праздника, отсутствие очередей. Всё это располагает к прогулке в небольшой компании по ключевым местам, о которых гид интересно расскажет. Айя-София, Голубая мечеть, незасыпающая улица Истикляль и не только — в нашей программе. А еще поднимемся на Галатскую башню и осмотрим мерцающий город с высоты.

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Описание

Что вас ожидает

Вечерний Стамбул

📍Начнем с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию. В ее истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.

📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите ее снаружи, так как сейчас идет реставрация.

📍После чего наш путь пройдет мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.

📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.

📍Дойдем до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.

📍Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из наших гидов

Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займет не больше 10 минут

При посещении Святой Софии женщинам необходимо покрыть голову платком

Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы