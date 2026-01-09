ежедневно в 19:00

Что вас ожидает

Вечерний Стамбул

Начнём с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, осмотрим снаружи таинственную Айя-Софию. В её истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.

Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите её как снаружи, так и внутри.

После чего наш путь пройдёт мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.

Затем отправимся на оживлённую улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.

Дойдём до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.

Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов.

Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займёт не больше 10 минут.

При посещении Голубой мечети женщинам необходимо покрыть голову платком.

Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь.

Дополнительные расходы