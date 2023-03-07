ежедневно в 19:00

Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе

Увидеть центральные достопримечательности без очередей и с уютной подсветкой

5
2 отзыва
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После заката Стамбул окутывает особая атмосфера: теплые огни, ощущение праздника, отсутствие очередей.

Всё это располагает к прогулке в небольшой компании по ключевым местам, о которых гид интересно расскажет. Айя-София, Голубая мечеть, незасыпающая улица Истикляль и не только — в нашей программе. А еще поднимемся на Галатскую башню и осмотрим мерцающий город с высоты.
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
Стамбул в вечерних огнях с подъемом на башню Галата в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Вечерний Стамбул

📍Начнем с площади Султанахмет и прогуляемся по уютным улочкам Старого города. Конечно же, заглянем в таинственную Айя-Софию. В ее истории было немало трагичных страниц, а существующих тайн хватит не на одну книгу. Об этом всём вы услышите от гида.

📍Напротив собора возвышается одна из самых красивых мечетей Стамбула — Голубая мечеть. Вы осмотрите ее снаружи, так как сейчас идет реставрация.

📍После чего наш путь пройдет мимо древнего Египетского обелиска, Немецкого фонтана и Римского Ипподрома.

📍Затем отправимся на оживленную улицу Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Проходя по ней, вы увидите самую эклектичную архитектуру, пассажи французского и греческого стилей.

📍Дойдем до Галатской башни, о необычном прошлом которой вы узнаете. Поднимемся наверх и насладимся видами с высоты птичьего полета. Здесь как нигде лучше чувствуется свободолюбивый дух Стамбула.

📍Завершим экскурсию в одном из самых популярных вечером мест — в пабе Celtic Irish pub. Примечательно, что в этом здании когда-то было консульство Российской империи, а потом его облюбовали стамбульские художники со своими мастерскими. При желании угоститесь в пабе пивом или же просто осмотрите его, чтобы прочувствовать атмосферу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из наших гидов
  • Экскурсия пешеходная, но, чтобы сэкономить время, мы воспользуемся трамваем, путь в котором займет не больше 10 минут
  • При посещении Святой Софии женщинам необходимо покрыть голову платком
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте удобную обувь

Дополнительные расходы

  • Билеты на башню Галата — 175 лир/чел.
  • Проезд на трамвае

ежедневно в 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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7 мар 2023
Нам очень понравилось! Много информации, хороший маршрут, красивый вечерний город!
Татьяна
26 фев 2023
Я была со взрослыми детьми) и для меня они- самый главный показатель успешности экскурсии. Так вот, им очень понравилось. Их заинтересовала и сама прогулка, и информация, которую они услышали. Фото, история. Ночной Стамбул в огнях. Время пролетело незаметно.
Спасибо огромное за удовольствие!!!
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Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Вечерние
Водные развлечения
Летние
Религиозные
Монастыри, церкви, храмы
Айя-София
Популярные места
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Галатская башня
Мечети и Соборы
Улицы и переулки
Истикляль
Билеты
Проход без очереди

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