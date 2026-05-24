Вас ждет насыщенное, интересное и очень живописное путешествие.
Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по шумной улице Истикляль, сможете забраться на Галатскую башню и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй. А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!
Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по шумной улице Истикляль, сможете забраться на Галатскую башню и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй. А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!
Описание экскурсии
И это все — Стамбул!
Вы погуляете и по европейской, и по азиатской частям города. В программе:
- Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. А еще понаблюдаете за жизнью местной молодежи и рассмотрите старинный красный трамвай.
- Водная прогулка по Босфору — отдых на кораблике с красивыми видами на природу и главные достопримечательности Стамбула. Вы насладитесь атмосферой, а мы — дополним прогулку рассказами о городе.
- Галатская башня — символ Нового города. По желанию, вы подниметесь на нее и выпьете чай с видом на бухту Золотой Рог. Далее перейдете через легендарный одноименный мост и понаблюдаете за стамбульскими рыбаками.
- Район Кадыкёй — расположенный в азиатской части города, он не может похвастаться обилием достопримечательностей. Зато вам надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов. Вокруг будут никуда не спешащие люди, живущие простой и прекрасной жизнью.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: около 30 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно
- Еда, напитки и общественный транспорт оплачиваются дополнительно
- После внесения предоплаты, с гидом нужно связываться в вотсап.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 649 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных мест и видовых локаций! В программу входит поездка на кораблике,что очень украшает данную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
спасибо гиду Дильназ за позитивный настрой, интересные рассказы и погружение в атмосферу Стамбула. мы отлично провели время в компании Дильназ! 👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила нас в историю города от Византии до сегодняшнего дня. Мы заходили в такие места, которые сами бы не посетили.
Очень приятно и насыщенно провели день.
Спасибо большое!
Желаем удачи и процветания.
Экскурсию рекомендую.
Очень приятно и насыщенно провели день.
Спасибо большое!
Желаем удачи и процветания.
Экскурсию рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была рассчитана на 5 часов, но мы никак не могли с ней расстаться 6.5 часов.
Вам был полезен этот отзыв?
Были мы сегодня на экскурсии "Многогранный Стамбул", которую провела нам Шохина. Это идеальная обзорная экскурсия для тех, кто как и мы в Стамбуле впервые. Нам все очень понравилось: маршрут, информация. Хотелось бы выделить отдельно обаяние Шохины, было приятно её слушать… Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
как классно! как интересно! спасибо Розе за чудесно проведённое время в Стамбуле- это на самом деле было здорово! Продуманный маршрут, ранее неизвестные факты о городе,сравнение азиатской и европейской части города- познавательно и такое запоминается надолго, а путешествие по Босфору- класс! рекомендую! спасибо Вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Многогранный Стамбул»
Мини-группа
до 11 чел.
Скрытый Стамбул
Погулять по аутентичным районам и прокатиться на пароме по Босфору
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€38 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: На пристани
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Азиатский Стамбул: кварталы, панорамы и история
Заглянуть в атмосферные районы Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и внимательно их изучить
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €199 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
от €122 за экскурсию