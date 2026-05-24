Вас ждет насыщенное, интересное и очень живописное путешествие. Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по шумной улице Истикляль, сможете забраться на Галатскую башню и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй. А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €122 за экскурсию

Описание экскурсии

И это все — Стамбул!

Вы погуляете и по европейской, и по азиатской частям города. В программе:

Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. А еще понаблюдаете за жизнью местной молодежи и рассмотрите старинный красный трамвай.

Водная прогулка по Босфору — отдых на кораблике с красивыми видами на природу и главные достопримечательности Стамбула. Вы насладитесь атмосферой, а мы — дополним прогулку рассказами о городе.

Галатская башня — символ Нового города. По желанию, вы подниметесь на нее и выпьете чай с видом на бухту Золотой Рог. Далее перейдете через легендарный одноименный мост и понаблюдаете за стамбульскими рыбаками.

Район Кадыкёй — расположенный в азиатской части города, он не может похвастаться обилием достопримечательностей. Зато вам надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов. Вокруг будут никуда не спешащие люди, живущие простой и прекрасной жизнью.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет