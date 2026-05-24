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Многогранный Стамбул

Знаковые места, скрытые тропинки, кварталы для местных и незабываемый Босфор на душевной прогулке
Вас ждет насыщенное, интересное и очень живописное путешествие.

Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по шумной улице Истикляль, сможете забраться на Галатскую башню и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй. А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!
4.9
649 отзывов
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул

Описание экскурсии

И это все — Стамбул!

Вы погуляете и по европейской, и по азиатской частям города. В программе:

  • Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. А еще понаблюдаете за жизнью местной молодежи и рассмотрите старинный красный трамвай.
  • Водная прогулка по Босфору — отдых на кораблике с красивыми видами на природу и главные достопримечательности Стамбула. Вы насладитесь атмосферой, а мы — дополним прогулку рассказами о городе.
  • Галатская башня — символ Нового города. По желанию, вы подниметесь на нее и выпьете чай с видом на бухту Золотой Рог. Далее перейдете через легендарный одноименный мост и понаблюдаете за стамбульскими рыбаками.
  • Район Кадыкёй — расположенный в азиатской части города, он не может похвастаться обилием достопримечательностей. Зато вам надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов. Вокруг будут никуда не спешащие люди, живущие простой и прекрасной жизнью.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: около 30 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно
  • Еда, напитки и общественный транспорт оплачиваются дополнительно
  • После внесения предоплаты, с гидом нужно связываться в вотсап.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 33918 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 649 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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Е
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных мест и видовых локаций! В программу входит поездка на кораблике,что очень украшает данную экскурсию!
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Скажу так -тем лицам,кто впервые гостит в Стамбуле,данная программа экскурсии будет в самое сердце!(много информации и в то же время присутствует легкость и возможность почувствовать атмосферу современного Стамбула,его быта,жителей и уклада жизни!

Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
Прекрасная экскурсия по городу!Особенно,подходит для новичков в Стамбуле!Насыщенная пешеходная экскурсия по разным улицам Стамбула,посещение очень интересных
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Е
спасибо гиду Дильназ за позитивный настрой, интересные рассказы и погружение в атмосферу Стамбула. мы отлично провели время в компании Дильназ! 👍👍👍
спасибо гиду Дильназ за позитивный настрой, интересные рассказы и погружение в атмосферу Стамбула. мы отлично провели время в компании Дильназ! 👍👍👍
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Татьяна
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила нас в историю города от Византии до сегодняшнего дня. Мы заходили в такие места, которые сами бы не посетили.
Очень приятно и насыщенно провели день.
Спасибо большое!
Желаем удачи и процветания.
Экскурсию рекомендую.
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
От души благодарим за интересную экскурсию и прекрасную прогулку по Стамбулу. Дильназ очень приятная девушка погрузила
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Карина
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была рассчитана на 5 часов, но мы никак не могли с ней расстаться 6.5 часов.
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Кладезь информации, ответила на множественное количество наших вопросов. В том числе не касающихся маршрута, а интересующих нас для самостоятельного изучения достопримечательностей. Крайне благодарны за предоставленные положительные эмоции. Экскурсия проходит ориентированно на тэмп и физ. силы экскурсантов: не торопясь, с чувством, с расстановкой. Назиличка, спасибо тебе, чудесный ребёнок от всей нашей компании. Три Карины и Светлана.

Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
Настоятельно рекомендую данную экскурсию! И именно в сопровождении прекрасной, милой и очень внимательной Назили! Экскурсия была
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Svitlana
Были мы сегодня на экскурсии "Многогранный Стамбул", которую провела нам Шохина. Это идеальная обзорная экскурсия для тех, кто как и мы в Стамбуле впервые. Нам все очень понравилось: маршрут, информация. Хотелось бы выделить отдельно обаяние Шохины, было приятно её слушать… Всем рекомендую.
Были мы сегодня на экскурсии "Многогранный Стамбул", которую провела нам Шохина. Это идеальная обзорная экскурсия для
Были мы сегодня на экскурсии "Многогранный Стамбул", которую провела нам Шохина. Это идеальная обзорная экскурсия для
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Н
как классно! как интересно! спасибо Розе за чудесно проведённое время в Стамбуле- это на самом деле было здорово! Продуманный маршрут, ранее неизвестные факты о городе,сравнение азиатской и европейской части города- познавательно и такое запоминается надолго, а путешествие по Босфору- класс! рекомендую! спасибо Вам!
как классно! как интересно! спасибо Розе за чудесно проведённое время в Стамбуле- это на самом деле
как классно! как интересно! спасибо Розе за чудесно проведённое время в Стамбуле- это на самом деле
как классно! как интересно! спасибо Розе за чудесно проведённое время в Стамбуле- это на самом деле
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