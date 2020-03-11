очень интересная и объемная экскурсия. которая заняла целый день. но, несмотря на то, что много ходили, ездили на автобусе и корабле, совершенно не утомительная. день пролетел незаметно. узнала много нового, увидела разные стороны города, начиная от старой части с колоритом Египетского базара до смотровой площадки с крыши современного 54 этажного небоскреба. гид очень внимательный и заботливый. причем заботится не только о духовной пище, но и вполне конкретном ланче, обеде, чае, мороженном. Все порекомендованные блюда были выше всяких похвал и по вполне вменяемым ценам. Очень благодарна за то, что раскрыли мне город с разных сторон.