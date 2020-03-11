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Знаковые места, скрытые тропинки, кварталы для местных и венецианская церковь на душевной прогулке

Sabri
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Sabri – ваш гид
Вас ждет насыщенное, интересное и очень живописное путешествие.

Вы прокатитесь на пароме, трамвае и фуникулере, погуляете по историческому центру и ощутите колорит настоящей стамбульской жизни в районе Кадыкёй.

А я поделюсь интересными фактами о любимом городе и советами местного жителя!
€97
68 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул

Что вас ожидает

И это все — Стамбул!
Вы погуляете и по европейской, и по азиатской частям города. В программе:

  • Цистерна Феодосия — древнее подземное водохранилище Константинополя в историческом центре. Вы узнаете, при каком правителе оно было построено и каким образом в него поступала вода.
  • Площадь Таксим и пешеходная улица Истикляль — вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи. А еще понаблюдаете за жизнью местной молодежи и рассмотрите старинный красный трамвай.
  • Церковь Святого Антония Падуанского — построенная в венецианском неоготическом стиле по проекту итальянца Джулио Монджери, она впечатлит вас изяществом архитектурных элементов.
  • Галатская башня — символ Нового города. По желанию, вы подниметесь на нее и выпьете чай с видом на бухту Золотой Рог. Далее перейдете через легендарный одноименный мост и понаблюдаете за стамбульскими рыбаками.
  • Район Кадыкёй — расположенный в азиатской части города, он не может похвастаться обилием достопримечательностей. Зато вам надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов. Вокруг будут никуда не спешащие люди, живущие простой и прекрасной жизнью.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить хамам 16 века — 20 евро с человека

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты на Галатскую башню (посещение по желанию) не включены в стоимость: 6 евро с человека, дети до 5 лет бесплатно
  • Еда, напитки и общественный транспорт оплачиваются дополнительно
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sabri
Sabri
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. С радостью покажу вам самые удивительные места и расскажу о них интересные факты!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
очень интересная и объемная экскурсия. которая заняла целый день. но, несмотря на то, что много ходили, ездили на автобусе и корабле, совершенно не утомительная. день пролетел незаметно. узнала много нового, увидела разные стороны города, начиная от старой части с колоритом Египетского базара до смотровой площадки с крыши современного 54 этажного небоскреба. гид очень внимательный и заботливый. причем заботится не только о духовной пище, но и вполне конкретном ланче, обеде, чае, мороженном. Все порекомендованные блюда были выше всяких похвал и по вполне вменяемым ценам. Очень благодарна за то, что раскрыли мне город с разных сторон.

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