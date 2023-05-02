Групповой полет на вертолете над Стамбулом
С высоты птичьего полета вы увидите пейзажи Стамбула и главные достопримечательности, которым насчитывается уже сотни веков! Вам также откроется отличный вид на пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вас ждет незабываемое путешествие, маршрут которого вы выберете сами!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Вы сможете подняться в небо и насладиться видами Стамбула с его очаровательными пейзажами, старинными храмами дивной красоты и другими знаменитыми памятниками древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вас ждет захватывающее и незабываемое зрелище! Что вас ждет: Экскурсия начинается из лобби вашего отеля, откуда вас заберет комфортный трансфер Мерседес Вито, доставив до места полета и обратно. Вы испытаете невероятные впечатления от полета, а сам вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают.
Подарите себе невероятно красивое небо многомиллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над красивым Босфором, любуясь его мостами, сотнями яхт и кораблей. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию! Важно знать: Полет проводится по воскресеньям.
По Воскресеньям при наборе группы до 6 человек
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полет на вертолете
- Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По Воскресеньям при наборе группы до 6 человекЭкскурсия длится около 12 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание
- Что полет является групповым и проводится только по воскресеньям!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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