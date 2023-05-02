Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Вы сможете подняться в небо и насладиться видами Стамбула с его очаровательными пейзажами, старинными храмами дивной красоты и другими знаменитыми памятниками древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вас ждет захватывающее и незабываемое зрелище! Что вас ждет: Экскурсия начинается из лобби вашего отеля, откуда вас заберет комфортный трансфер Мерседес Вито, доставив до места полета и обратно. Вы испытаете невероятные впечатления от полета, а сам вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают.

Подарите себе невероятно красивое небо многомиллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над красивым Босфором, любуясь его мостами, сотнями яхт и кораблей. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию! Важно знать: Полет проводится по воскресеньям.