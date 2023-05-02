Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)

Групповой полет на вертолете над Стамбулом

Описание
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Ответы на вопросы
С высоты птичьего полета вы увидите пейзажи Стамбула и главные достопримечательности, которым насчитывается уже сотни веков! Вам также откроется отличный вид на пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вас ждет незабываемое путешествие, маршрут которого вы выберете сами!
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Групповой полет на вертолете над Стамбулом (Helicopter Tour İstanbul)
Ближайшие даты:
9
апр
16
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Небо Стамбула Воспользуйтесь возможностью взглянуть на Стамбул с неба! Откройте для себя новый мир ярких впечатлений во время полета на вертолете. Вы сможете подняться в небо и насладиться видами Стамбула с его очаровательными пейзажами, старинными храмами дивной красоты и другими знаменитыми памятниками древности. Вы также увидите пролив Босфор, историческую и набережную части города. Вас ждет захватывающее и незабываемое зрелище! Что вас ждет: Экскурсия начинается из лобби вашего отеля, откуда вас заберет комфортный трансфер Мерседес Вито, доставив до места полета и обратно. Вы испытаете невероятные впечатления от полета, а сам вертолет будет полностью в вашем распоряжении — никого больше не подсаживают.
Подарите себе невероятно красивое небо многомиллионного мегаполиса — Стамбула! Парите над красивым Босфором, любуясь его мостами, сотнями яхт и кораблей. Выбирайте направление по душе и отправляйтесь на потрясающую экскурсию! Важно знать: Полет проводится по воскресеньям.

По Воскресеньям при наборе группы до 6 человек

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете
  • Комфортный трансфер Мерседес Вито в обе стороны
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По Воскресеньям при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что полет является групповым и проводится только по воскресеньям!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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