1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Исторический центр Стамбула: путешествие в прошлое
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, исследуя его знаковые места с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Это действующая мечеть, изначально построенная в 6 веке византийцами как православная церковь»
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€40 за человека
Групповая
2.5 часа
Стамбул: коротко о главном - путешествие по историческим сокровищам
Исследуйте сердце Стамбула с профессиональным гидом, открывая величие его исторических памятников
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Первый памятник в нашем мини-путешествии — Собор Святой Софии — 700 лет был кафедральным в еще не разделенной церкви и 400 лет в православной церкви, а затем 500 лет главной мечетью Османского халифата»
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:15
10 июня в 10:30
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Первые шаги в Стамбуле
Погрузитесь в историю Стамбула: от Голубой мечети до Топкапы. Узнайте тайны древних империй и современный дух города
Начало: Недалеко от площади Султанахмет
«Вы осмотрите недавно ставший мечетью собор Святой Софии и узнаете, как он повлиял на распространение христианства на Руси»
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€193 за всё до 5 чел.
скидка
44%
Групповая
5 часов
Стамбул: all inclusive - путешествие по душе города
Исследуйте душу Стамбула с эксклюзивной экскурсией, полной истории, культуры и вкусов местной кухни
Начало: Рядом с трамвайной остановкой Gulhane
«Восхититесь собором Святой Софии, Голубой мечетью и грандиозным комплексом Сулеймание»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
63€35 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика: путешествие в сердце Стамбула
Откройте для себя сердце Стамбула с эксклюзивной экскурсией по Айя-Софии, Голубой мечети и Цистерне Базилика
Начало: В старом городе у входа святой софии
«Изучая выдающийся образец исламской и мировой архитектуры, вы разберетесь в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
«Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Перед вами предстанет невероятно изящная Мечеть Ортакёй, вы оцените вид на Босфор и Босфорский мост из окна парома, а после мы отправимся дальше»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с профессиональным гидом. Узнайте о его истории, посетите главные достопримечательности и насладитесь уникальной культурой
Начало: В районе Cултанахмет
«Голубая мечеть, или Султанахмет»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Османская эпоха города откроется вам в мечети Сулеймание — одной из самых больших и знаковых в Стамбуле»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Дворец Долмабахче, город ангелов и мечеть Ортакёй
Прогулка по уютным улочкам Стамбула с посещением дворца Долмабахче, района Арнавуткёй и мечети Ортакёй. Путешествие на кораблике по Босфору
Начало: Возле часовой башни при входе во дв. Долмабахче
«Мечеть Ортакёй — визитная карточка города»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
18 июня в 14:00
19 июня в 14:00
€58 за человека
Квест
3 часа
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
«Вы услышите легенду Девичьей башни и посетите старинные мечети, скрывающие за своими стенами не только изящные орнаменты, но и истории Османской империи»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
«Этот выдающийся образец исламского зодчества не только впечатлит вас красотой, но и поможет разобраться в основах двух архитектурных стилей: классического османского и византийского»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
62€56 за человека
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
«В завершение мы отправимся к белой мечети, отражающейся в водах Босфора — Ортакёй»
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«В финальной части вы заглянете в мечеть и усыпальницу Эйюпа — я объясню, почему сюда едут мусульмане всего мира, и раскрою смысл обряда «оборачивания мечом» султанов, восходящих на трон»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Мечеть Сулеймание — символ Золотого века Стамбула»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
«Вы посетите частный павильон — Хюнкяр Касры с гаремом Султан Ибрагима и мечеть 17 века, которые были построены по инициативе Хатидже Турхана (Надежда Великая)»
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
«Вы посетите его дворец и грандиозную мечеть 16 века, построенную по его приказу»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Мечеть Айя-София и цистерна Базилика
Пройти в Стамбуле по местам, где снимали «Инферно» (в мини-группе)
Начало: У мечети Айя-София
«Гид заранее займёт для вас очередь в мечеть»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Начнём с символа золотого века Стамбула — мечети султана Сулеймана Великолепного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«После мы посетим мечеть Сулеймание — одну из самых красивых в Стамбуле, ведь автором проекта был знаменитый Синан»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
«А еще увидите самую большую мечеть в стране и услышите историю ее создания»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Аудиоквест по Стамбулу - от Голубой мечети до Гранд-базара
Путешествие по главным достопримечательностям европейской части города с элементами квеста
Начало: Около вокзала Сиркеджи
«Старинные мечети, хамамы и уличная еда — все это также вам предстоит исследовать в нашем аудиоквесте»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€17 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Султанхамет: памятники главного исторического района Стамбула
Голубая мечеть, Айя-София, Ипподром и Цистерна Базилика - история и архитектура великих сооружений
Начало: В районе Голубой мечети
«На примере мечети вы рассмотрите черты византийского и османского стилей»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«Прогулка начнется с исторической мечети Михримах-султан, построенной великим Синаном для любимой дочери Сулеймана Великолепного»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Османское наследие Стамбула
Узнать историю дворцов, мечетей и судеб падишахов и проникнуться мусульманскими ценностями
Начало: На площади Султанахмет
«А вы сможете сравнить эти версии и глубже погрузиться в культуру мусульманского Стамбула и увидеть многое не глазами приезжего, а через восприятие людей, которые жили в городе в Великолепном веке»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
«Вы узнаете, какая из мечетей Ускюдара оказалась первой на азиатской стороне Стамбула после взятия города мусульманами»
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Групповая
4.5 часа
Два сокровища Стамбула
Роскошный дворец Долмабахче и изящная мечеть Сулеймание
Начало: У вашего отеля в Старом Городе
«Далее мы осмотрим мечеть Сулеймание — самую большую в Стамбуле»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
98€69 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Стамбул для любопытных
Погулять по колоритным улицам с цветными домами, заглядывая в старинные церкви и мечети
Начало: В районе Египетского базара
«Мечеть Эйюпа и яркий район Балат»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€144 за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Константинополя в Стамбул: историческая прогулка
Откройте для себя сердце Стамбула, посетив его знаковые музеи и памятники, вместе с экспертным гидом
Начало: у вашего отеля
«Голубая мечеть станет нашим порталом в Османскую эпоху»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€70 за человека
Групповая
5 часов
Стамбул: Историческая экскурсия по 4 знаковым местам
Откройте сокровища Стамбула: дворец султанов, величественную мечеть, древнюю церковь и тайны подземелья
Начало: у вашего отеля
«Мечеть Сулемание, названная в честь Сулеймана Великолепного, пожалуй, самого известного османского султана»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
€70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Душевная прогулка по Стамбулу: от мечетей до хипстеров
Не спеша пройти по колоритным районам города и выпить чашечку кофе в османском дворце Бейлербей
Начало: У вашего отеля
«А на причале рассмотрите раскрывшую объятия мечеть Михримах-султан, которую зодчий Синан создал для дочери Сулеймана Великолепного»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€199 за всё до 3 чел.
Аудиогид
4 часа
Пять восхитительных мечетей Стамбула: аудиопрогулка по Старому городу
Начало: Айя София (Ayasofya Meydanı, No:1)
«Желаете познакомиться с самыми красивыми мечетями Стамбула и почувствовать атмосферу вечного города»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€14.50 за человека
Индивидуальная
4 часа
От центра Стамбула до мечети
Начало: Метро Veciceler
«Приглашаю вас на экскурсию от центра Стамбула до мечети, в которой вот уже пять веком над гробом султана лежит его грязный кафтан»
Расписание: Любой день недели.
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая прогулка по Стамбулу
Разноцветные дома, мечеть 16 века и местные пряности
Начало: У Египетского базара
«Исследуете мечеть Рустема-паши 1561 года постройки»
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia6 июня 2024Гид Али проводил экскурсию. Отлично организована, продумано и четко, никаких накладок, без очередей. Мы сами потратили бы на посещение этих
- ННаталия6 июня 2024Понравилась экскурсия! Спасибо! Познавательно и интересно преподнесен материал. И ракурсы для фото - супер!
- ЭЭлеонора6 июня 2024Тур очень насыщенный и познавательный, вся информация выстроена последовательно и по существу. Наш гид Чагатай, хорошо владеющий русским языком, провел
- ДДаниил5 июня 2024Спасибо за интересную экскурсию, все было структурировано и четко по графику
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо.
- ААнна5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Эргюну! Без перегруза историческими фактами, без лишней информации - все по существу. Самое то для первого знакомства с городом и исторической частью. Рекомендуем!
- ЮЮлия5 июня 202404.06.2024 была на экскурсии,,Коротко о главном,, с гидом Мистер Утро😃☀️Действительно, утро было добрым, дружелюбным и очень интересным!!! Эргюн отзывчивый и
- ССветлана4 июня 2024Волшебная экскурсия по Стамбулу! Мы очень довольны. Мустафа очень интересно рассказывал обо всех достопримечательностях на отличном русском языке! Смог заинтересовать
- ннаталья4 июня 2024Хочется поблагодарить гида за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно. Много интересных фактов из истории совсем не отягощали приятное время провождение. Замечательно подобраны видовые композиции. Получилось много прекрасных фотографий на память о Стамбуле
- ААнна4 июня 2024Благодарим за экскурсию, было легко и интересно. Узнали много нового и интересного) рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мусульманские»
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