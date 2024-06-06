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добрый человек, а так же великолепный знаток истории Турции и не только её. Все подробно рассказал и показал. Хороший собеседник и даже друг! Ответил нам на все наши частные вопросы, такие как проживание в Стамбуле, как и где купить карточки на общественный транспорт, где лучше и дешевле поесть, где менять деньги, где гулять и что посмотреть. Место встречи удобное, можно добраться на трамвае из любой точки города. Впечатления только положительные!!! Спасибо Вам, Мистер утро!!!