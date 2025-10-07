Ю Юлия

Во время экскурсии гид Расим создал теплую, лёгкую атмосферу. Хорошее знание языка и темы экскурсии. Много узнали об истории создания мечетей и усыпальниц, об их архитектуре и о самом архитекторе. Прошлись по гранд базару, по местным не туристическим улочкам, посмотрели на акведук и узнали о его значимости в древние времена. Загадали желание в Церкви Ключей, сами бы наверное не пришли))