На экскурсии вы побываете как в знаменитых, так и неизвестных локациях старого Стамбула — но от этого не менее интересных.
Увидите мечеть, с которой началась блестящая карьера Синана — архитектора, создавшего Голубую мечеть и Сулеймание.
Заглянете в укромную церковь, спрятанную от глаз, и узнаете больше о древнейших памятниках, культуре и религиях этого города.
Описание экскурсии
- Мечеть Сулеймание — самая красивая мечеть Стамбула, построенная архитектором Синаном по заказу султана Сулеймана Великолепного. Её стройный силуэт особенно эффектно смотрится со стороны Золотого Рога.
- Усыпальницы султана Сулеймана, его жены Хюррем Султан (Роксоланы), дочери Михримах Султан и самого Синана.
- Мечеть Шехзаде — первая крупная работа Синана в честь наследника престола Шехзаде Мехмета. Именно здесь архитектурный стиль мастера получил своё развитие.
- Усыпальницы Шехзаде Мехмета, Шехзаде Джихангира, Хатидже Султан и визиря Рустема-паши.
- Акведук Валента — сохранившийся участок древней системы водоснабжения Константинополя, построенный ещё в 4 веке. В неё входили открытые водоёмы и более ста подземных водохранилищ — цистерн. Некоторые из них можно посетить.
- Церковь одного дня (она же Церковь ключей) — маленькая христианская святыня, где гости оставляют записки с заветными желаниями.
- Мечеть Рустема-паши — скромная снаружи, но изящная внутри, со множеством уникальных изразцов: 66 видов лилий и 45 видов гвоздик.
- Египетский базар (рынок специй) — яркое и ароматное место, где можно попробовать специи, сладости, орехи и сувениры. Базар расположен недалеко от Новой мечети, на берегу Золотого Рога.
Организационные детали
- Обратите внимание: Церковь ключей открыта во вторник и четверг.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 3669 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Расим. С 2001 года работаю профессиональным лицензированным гидом на русском языке. Уверенно могу сказать, что являюсь экспертом в своём деле. Я работаю с командой увлечённых гидов, для которых важна максимальная отдача. Мы проводим индивидуальные, групповые, культурно-исторические, VIP и бизнес-туры по Стамбулу и по другим регионам Турции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юлия
7 окт 2025
Во время экскурсии гид Расим создал теплую, лёгкую атмосферу. Хорошее знание языка и темы экскурсии. Много узнали об истории создания мечетей и усыпальниц, об их архитектуре и о самом архитекторе. Прошлись по гранд базару, по местным не туристическим улочкам, посмотрели на акведук и узнали о его значимости в древние времена. Загадали желание в Церкви Ключей, сами бы наверное не пришли))
Входит в следующие категории Стамбула
