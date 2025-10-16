Главные мечети Стамбула: Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть
Изучить фасады и интерьеры самых красивых храмов города и познакомиться с их богатой историей
Величественные купола со стройными минаретами, монументальные колонны и мраморные своды, изысканные изразцы и мозаика… В знаменитых мечетях Стамбула живёт наследие великих византийских и османских мастеров, воля легендарных правителей и дух давно ушедших эпох.
Вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, ставшими символами города, и осознаете их историческую ценность.
Айя-София. Вы осмотрите выдающий памятник мировой архитектуры, символ золотого века Византии. И проследите удивительную историю святыни, прожившей несколько жизней: она была православным храмом, потом стала мечетью, а затем музеем.
Сулеймание. Перед вами предстанет шедевр Синана, одного из самых известных османских зодчих. Мы познакомим вас с архитектурой и устройством комплекса, который был настоящим городом в городе. Кроме самой мечети, здесь была обсерватория, библиотека, школы, больница, бани и многое другое.
Сейчас на территории находится небольшое кладбище, где похоронены представители знати, и мавзолеи султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Вы увидите их усыпальницы и узнаете о самой знаменитой паре Османской империи.
Султанахмет (Голубая мечеть). Третий объект программы — памятник начала 17 века, сочетающий исламский и византийский стили. Вы оцените величественное и при этом изящное сооружение. Рассмотрите интерьеры со старинными изразцами. И познакомитесь с историей комплекса, ставшего визитной карточкой города.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в собор Айя-София — €25 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Айя-Софии
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 214 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.
Лариса
16 окт 2025
Хоть экскурсия и не во дворец Топкапы, но для поклонников "Великолепного века" будет очень увлекательно и залипательно на этой экскурсии. Для первого знакомства с историей османской империи (и не только) читать дальше
очень рекомендую. Благодарим Мухаммеда Али, нашего гида, за интереснейшую прогулку и Селима за организацию. Не смотря на то, что данная экскурсия групповая, Мухаммед Али провел ее для нас двоих. Время пролетело незаметно, хотелось слушать и узнавать что-то ещё и ещё. Погода внесла в конце немного свои коррективы, но все равно остались под впечатлением.
Раиса
5 июн 2025
Быть в Стамбуле и не посетить главные святыни? Обязательно с экскурсией и с хорошим гидом! Селим профессионал своего дела и интересный собеседник. Хорошая, грамотная речь, подача информации, всё на высшем уровне. Ответил на все вопросы, порекомендовал куда ещё сходить, что посмотреть. Рекомендую!
Л
Лариса
20 апр 2025
Экскурсия очень интересная, Селим прекрасно говорит по-русски, очень много знает, погрузились в историю Константинополя и Османской империи! ❤️. Спасибо ему большое за прекрасное и познавательное время!
Н
Наталья
7 апр 2025
Из мининруппы набралось всего 2 человеки и нам, можно сказать, провели индивидуальную экскурсию) Мы много прошли сами, а вот в основные мечети, хотели экскурсии, чтоб побольше узнать об этим местах. И эта была единственная, которая была рассчитана только на эти 3 мечети, без лишнего. В целом все понравилось. Было интересно. Экскурсовод отвечал на все вопросы, был доброжелательным.