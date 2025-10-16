Величественные купола со стройными минаретами, монументальные колонны и мраморные своды, изысканные изразцы и мозаика… В знаменитых мечетях Стамбула живёт наследие великих византийских и османских мастеров, воля легендарных правителей и дух давно ушедших эпох. Вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, ставшими символами города, и осознаете их историческую ценность.

Описание экскурсии

Айя-София. Вы осмотрите выдающий памятник мировой архитектуры, символ золотого века Византии. И проследите удивительную историю святыни, прожившей несколько жизней: она была православным храмом, потом стала мечетью, а затем музеем.

Сулеймание. Перед вами предстанет шедевр Синана, одного из самых известных османских зодчих. Мы познакомим вас с архитектурой и устройством комплекса, который был настоящим городом в городе. Кроме самой мечети, здесь была обсерватория, библиотека, школы, больница, бани и многое другое.

Сейчас на территории находится небольшое кладбище, где похоронены представители знати, и мавзолеи султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Вы увидите их усыпальницы и узнаете о самой знаменитой паре Османской империи.

Султанахмет (Голубая мечеть). Третий объект программы — памятник начала 17 века, сочетающий исламский и византийский стили. Вы оцените величественное и при этом изящное сооружение. Рассмотрите интерьеры со старинными изразцами. И познакомитесь с историей комплекса, ставшего визитной карточкой города.

Организационные детали