Стамбул непросто охватить за один день из-за масштаба мегаполиса.
Мы отправимся в путешествие от блеска султанского дворца — к величию главной имперской мечети — а затем к камерной, почти скрытой Малой Айя-Софии. Избежим толп и поймаем атмосферу неторопливого старого Стамбула. А в финале полюбуемся городом с воды.
Описание экскурсии
8:00–8:45 — трансфер из отеля
9:00–9:15 — встреча с гидом. Знакомство, раздача наушников, краткая вводная часть
9:45 — мечеть Сулеймание
- Интерьер одной из самых величественных мечетей Стамбула
- Панорама Золотого Рога
- Мавзолеи Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан
10:45 — бухта Золотой Рог
11:00 — Галатский мост
11:15 — дворец Долмабахче (посещение)
- Парадные залы дворца
- Хрустальная лестница
- Церемониальный зал с огромной люстрой
- Ворота, выходящие к Босфору
12:30 — Малая Айя-София (посещение)
- Один из древнейших храмов города — 6 век
- Камерный двор и спокойная нетуристическая атмосфера
13:30 — подземная цистерна «1001 колонна» (посещение)
14:00 — обед: сезонный салат, суп дня, горячее на выбор (курица или котлеты с гарниром), вода
15:00 — морская прогулка по Босфору. С борта корабля вы увидите:
- крепость Румелихисар
- Девичью башню
- дворец Бейлербей
- подвесные мосты
17:30 — трансфер по отелям
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из/в отель (в зависимости от района), экскурсия на комфортабельном автобусе, входной билет в Долмабахче, обед, морская прогулка (по желанию)
- Гид говорит в микрофон, вам выдадут специальные наушники с bluetooth
- Ограничений по возрасту нет
- Перед водной прогулкой напомним вам правила безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет русскоговорящий гид с лицензией из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€130
|Дети до 12 лет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в туристическом районе
Когда и сколько длится?
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 470 туристов
Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями по истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
