В сердце Стамбула с профессиональным гидом

Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы

5
7 отзывов
Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы.

Расскажу о прошлом и настоящем города, султанах и их женах, великих зодчих и отважных воинах.

Помогу понять противоречивый стамбульский характер и расшифрую особенности восточной архитектуры и культуры так, что вы сможете услышать биение сердца Стамбула.
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
В сердце Стамбула с профессиональным гидом

Что вы увидите 🤩

  • Голубая мечеть
  • Собор святой Софии
  • Ипподром
  • Дворец Топкапы

Вы увидите:

  • Голубая мечеть — «визитная карточка» Стамбула. Она покорит вас сочетанием изящества и грандиозных размеров, пышным убранством и тонкостью декоративных элементов. Я расскажу, кто приказал ее построить и почему в ней не четыре минарета, а шесть.
  • Собор Святой Софии — выдающийся памятник мировой архитектуры и символ «золотого века» Византии. Вы узнаете, как складывалась его история и почему совсем недавно он снова стал мечетью.
  • Ипподром — несколько веков назад он был центром светской жизни города. Я раскрою, какое отношение к нему имеет римский император Септимий Север, какие зрелищные мероприятия здесь проходили и какую роль ипподром играет в современной жизни города.
  • Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века. Вы погуляете по роскошным залам, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Сердце Стамбула
€130

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты во дворец Топкапы
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Бейхан Г.
Бейхан Г.
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