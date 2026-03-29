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Величие прошлого: мечети, соборы и дворцы

Индивидуальная экскурсия по Стамбулу: путешествие в прошлое и настоящее города
Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы. Расскажу о прошлом и настоящем города, султанах и их женах, великих зодчих и отважных воинах.

Помогу понять противоречивый стамбульский характер и расшифрую особенности восточной архитектуры и культуры так, что вы сможете услышать биение сердца Стамбула.
5
25 отзывов
Величие прошлого: мечети, соборы и дворцы
Величие прошлого: мечети, соборы и дворцы
Величие прошлого: мечети, соборы и дворцы

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Голубая мечеть — «визитная карточка» Стамбула. Она покорит вас сочетанием изящества и грандиозных размеров, пышным убранством и тонкостью декоративных элементов. Я расскажу, кто приказал ее построить и почему в ней не четыре минарета, а шесть.
  • Собор Святой Софии — выдающийся памятник мировой архитектуры и символ «золотого века» Византии. Вы узнаете, как складывалась его история и почему совсем недавно он снова стал мечетью.
  • Ипподром — несколько веков назад он был центром светской жизни города. Я раскрою, какое отношение к нему имеет римский император Септимий Север, какие зрелищные мероприятия здесь проходили и какую роль ипподром играет в современной жизни города.
  • Дворец Топкапы — главная резиденция османских правителей до середины XIX века. Вы погуляете по роскошным залам, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов.
  • Гарем - это закрытая часть дворца, где жили мать султана, его жёны, наложницы, дети и прислуга. Здесь находилось более 300 комнат, внутренние дворы, бани и учебные помещения.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Голубая мечеть
  • Собор святой Софии
  • Ипподром
  • Дворец Топкапы
  • Гарем
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты во дворец Топкапы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Площадь Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У нас был гид Евгений, мы остались довольны прогулкой. Узнали много нового об истории города, задавали много вопросов, на которые Евгений отвечал. Делали свои предложения по маршруту, и он был
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очень отзывчив на наши предложения. Гид показал нам хорошие места для покупки турецких сладостей, обмена денег, супермаркет и т. д. Вместо 3х часов мы гуляли около 6 часов и уже устали, хотя он бы готов показать нам ещё несколько мест. Спасибо за вашу работу!

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А
Руслан прекрасный гид, весёлый, много знает, преподнес информацию легко, весело. С ним легко и просто общаться, гибко подстраивается под запросы туристов. Нам очень понравилось.
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Д
Очень жалко, что в отзыве можно написать только 1500 символов.
Я в ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ от увиденного!
И сейчас я хочу написать отзыв не про увиденные нами Достопримечательности, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВПЕЧАТЛЯЮТ и ПОРАЖАЮТ
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своей монументальностью и грандиозностью, а про то, как наш Гид ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС Древний Константинополь!
Я сейчас в полной уверенности хочу написать, как же нам повезло, что нашим Гидом был Али - вот настоящее Сокровище!
Это тот самый случай - когда один Человек, на великолепном русском языке, смог раскрыть и донести до самого сердца невероятную Красоту и многовековое Величие этого города!
Мы слушали его затаив дыхание, узнавали интересные подробности, впитывали каждой клеточкой НЕВЕРОЯТНУЮ энергетику этого удивительного Места и всё это было в доброжелательной и тёплой атмосфере общения!
Али ОЧЕНЬ образованный, уважительный и тактичный Человек, который в свой рассказ вкладывал свою Душу, свою Любовь и своё уважение к многовековой Истории этого города.
Сама экскурсия была ОЧЕНЬ ХОРОШО организована.
Наша экскурсия вместо 4-х продолжалась целых 7 часов!
Мы потеряла счёт времени, мы просто перенеслись, как НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ в далёкое прошлое!
Поверьте - это время пролетело НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!!!
Он везде не спеша нас провёл и всё показал, нам было ОЧЕНЬ ПРИЯТНО провести этот день с таким Замечательным Человеком!
Как же мы ему БЛАГОДАРНЫ!!!

Уважаемый Али, мы от всей души говорим Вам:"СПАСИБО!!!"
БЛАГОДАРЯ ВАМ эти впечатления и воспоминания останутся с нами НАВСЕГДА!!!

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А
Все было четко. Экскурсия очень хорошая, гид Али потрясающий! Рекомендую
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А
Замечательный гид Али, доброжелательный, внимательный. Очень интересная и познавательная экскурсия, прекрасная для первого знакомства с Стамбулом. Али заранее брал билеты, во все музеи, мы проходили без очередей.
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С
Подробная, неспешная экскурсия. Комфортно, интересно. Встречают у отеля, не надо искать места встречи. Рекомендуем.
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