Я покажу важнейшие символы Стамбула: площадь Султанахмет, Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы.



Расскажу о прошлом и настоящем города, султанах и их женах, великих зодчих и отважных воинах.



Помогу понять противоречивый стамбульский характер и расшифрую особенности восточной архитектуры и культуры так, что вы сможете услышать биение сердца Стамбула.