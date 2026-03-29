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своей монументальностью и грандиозностью, а про то, как наш Гид ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС Древний Константинополь!

Я сейчас в полной уверенности хочу написать, как же нам повезло, что нашим Гидом был Али - вот настоящее Сокровище!

Это тот самый случай - когда один Человек, на великолепном русском языке, смог раскрыть и донести до самого сердца невероятную Красоту и многовековое Величие этого города!

Мы слушали его затаив дыхание, узнавали интересные подробности, впитывали каждой клеточкой НЕВЕРОЯТНУЮ энергетику этого удивительного Места и всё это было в доброжелательной и тёплой атмосфере общения!

Али ОЧЕНЬ образованный, уважительный и тактичный Человек, который в свой рассказ вкладывал свою Душу, свою Любовь и своё уважение к многовековой Истории этого города.

Сама экскурсия была ОЧЕНЬ ХОРОШО организована.

Наша экскурсия вместо 4-х продолжалась целых 7 часов!

Мы потеряла счёт времени, мы просто перенеслись, как НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ в далёкое прошлое!

Поверьте - это время пролетело НА ОДНОМ ДЫХАНИИ!!!

Он везде не спеша нас провёл и всё показал, нам было ОЧЕНЬ ПРИЯТНО провести этот день с таким Замечательным Человеком!

Как же мы ему БЛАГОДАРНЫ!!!



Уважаемый Али, мы от всей души говорим Вам:"СПАСИБО!!!"

БЛАГОДАРЯ ВАМ эти впечатления и воспоминания останутся с нами НАВСЕГДА!!!