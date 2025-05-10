Хамам Хюррем Султан

Почувствуйте полное расслабление в турецком хамаме в Стамбуле.

Погрузитесь в культурную традицию, наслаждаясь традиционным скрабом для тела, ритуалом мытья тела, глиняной маской для всего тела и ароматерапевтическим массажем с успокаивающим массажем лица и ног.
4.92
12 отзывов
Хамам Хюррем Султан
Хамам Хюррем Султан
Хамам Хюррем Султан
Ближайшие даты:
23
мая24
мая25
мая26
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждет Почувствуйте полное расслабление в турецком хамаме в Стамбуле. Погрузитесь в культурную традицию, наслаждаясь традиционным скрабом для тела, ритуалом мытья тела, глиняной маской для всего тела и ароматерапевтическим массажем с успокаивающим массажем лица и ног. Возьмите с собой комплект для личной гигиены: новую перчатку для ванны (кесе), шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, натуральное оливковое масло, мыло и одноразовые нескользящие тапочки. Разогрейте тело в жаркой комнате, перед проведением традиционного скраба. Почувствуйте облегчение, используя кесе для удаления токсических веществ, накопившихся в порах кожи. После процедуры кесе на теплых мраморных камнях проводится традиционный ритуал мытья и расслабляющий пенный массаж всего тела. Далее наносится глиняная маска на все тело. Глина — это тип почвы, который веками использовался как источник здоровья и красоты. Благодаря содержащимся в нем природным минералам он имеет множество преимуществ, особенно для кожи. Продолжите расслабляющий аромамассаж в медленном темпе и мягкими движениями, обеспечивающими глубокое расслабление тела. После этого наносится освежающая маска для лица и проводится массаж лица. Побалуйте себя массажем ног с ароматным маслом красных бутонов. Перекусите тарелкой свеженарезанных фруктов, специально приготовленных для вас. Расслабьтесь с бокалом холодного домашнего османского шербета. Оденьтесь в индивидуальной раздевалке и перед уходом получите подарок. Важная информация: Не подходит для • Дети младше 6 лет • Беременные женщины • Люди с нарушениями зрения • Люди в инвалидных креслах Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Животные • Курение в помещении • Красное вино Примите во внимание • Терапевты-мужчины обслуживают мужчин, а терапевты-женщины обслуживают гостей женского пола в своих собственных секциях.
  • Из соображений безопасности не допускается провоз крупного и тяжелого багажа, так как у поставщика услуг нет возможности его разместить. Пожалуйста, не берите с собой ничего большего, чем сумочку, рюкзак или сумку для покупок обычного размера.
  • Все пакеты начинаются с набора средств личной гигиены, состоящего из специально разработанных новых банных перчаток (кесе), шампуня, кондиционера для волос и лосьона для тела (аромат дерева иуды), мыла со 100% натуральным оливковым маслом и одноразовых нескользящих тапочек. Каждый опыт заканчивается стаканом холодного домашнего османского щербета, который подается в зоне отдыха хаммама.

ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Женский (6-99)от €95
Мужской (6-99)от €95

Ответы на вопросы

Что включено
  • Традиционный скраб для тела
  • Ритуал мытья пузырьками на теплом мраморном камне
Что не входит в цену
  • Транспорт
Когда начало
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
K
10 мая 2025
Это было незабываемое посещение! Большая благодарность Robia, которая взяла за руку и повела на помывку. Персональный массажист и мойщик это очень здорово. Вас помоют, ототрут спец перчаткой, вымоют голову, все
читать дальше

тело (в прямом смысле вспомните детство), ваша задача только наслаждаться. Все будет очень гигиенично, одноразовая спец перчатка, шлепанцы, полотенца, мыло, шампуни. В конце процедуры вкусный щербет и очень комфортная зона отдыха с фонтаном. Бронировала через спутник, оплачивала рублями и на месте ничего уже не платила. Спасибо "спутнику" за сервис!

В
20 дек 2024
Я нервничала, бронируя, не увидев место лично, но, честно говоря, это был один из лучших опытов ухода за собой в моей жизни. Они относятся к вам как к королевской особе и заставляют вас чувствовать себя очень комфортно на протяжении всего времени
И
16 дек 2024
Мне очень понравилось!! Пакет с масляным массажем СТОИЛ ТОГО!!
А
30 окт 2024
У нас был замечательный опыт. Атмосфера была умиротворяющей, процедуры очень хорошими, и женщины, которые купали, мыли и массировали нас, были восхитительны.
К
6 окт 2024
Все было прекрасно и полностью расслабляюще. Замечательный опыт
И
4 окт 2024
Это был потрясающий опыт, но дороговато за то, что вы получаете. В целом я доволен обслуживанием, но оно могло бы быть немного дешевле.
Л
2 окт 2024
Удивительный опыт в исторической бане, датируемой 14 веком. Атмосфера была великолепной, а Ясмин и ее команда, особенно моя массажистка Севги, были чрезвычайно заботливы, уважительны и внимательны.
Л
29 сен 2024
Это как побаловать себя в очень впечатляющей, очень чистой и ухоженной обстановке. Единственный недостаток в том, что это длится слишком недолго
Т
26 сен 2024
Опыт, который нельзя пропустить в Стамбуле
О
23 сен 2024
Мы с другом отправились туда после ДЛИТЕЛЬНОГО дня в дороге, и ванна была отличным способом восстановиться, а сам хамам был таким красивым и аутентичным. С самого начала он был таким расслабляющим и умиротворяющим
Е
13 сен 2024
Невероятно! Очень рекомендую!
Л
12 сен 2024
Персонал был очень внимательным и вежливым! Место красивое и очень чистое. Я очень рекомендую попробовать.

Похожие экскурсии из Стамбула

Великолепный век Стамбула
Пешая
3.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Стамбулу: архитектура и история Великолепного века
Погружение в Стамбул 16 века: эпоха Сулеймана Великолепного, его любовь к Роксолане и секреты архитектуры. Уникальная индивидуальная экскурсия
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
Сегодня в 09:00
27 мая в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Пешая
3 часа
234 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
27 мая в 10:00
28 мая в 14:00
€265 за всё до 3 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Погрузитесь в уникальные истории Стамбула, насладитесь панорамами и морским круизом. Откройте для себя тайны города, которые не расскажут в путеводителях
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 2 чел.