Почувствуйте полное расслабление в турецком хамаме в Стамбуле.
Погрузитесь в культурную традицию, наслаждаясь традиционным скрабом для тела, ритуалом мытья тела, глиняной маской для всего тела и ароматерапевтическим массажем с успокаивающим массажем лица и ног.
Погрузитесь в культурную традицию, наслаждаясь традиционным скрабом для тела, ритуалом мытья тела, глиняной маской для всего тела и ароматерапевтическим массажем с успокаивающим массажем лица и ног.
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждет Почувствуйте полное расслабление в турецком хамаме в Стамбуле. Погрузитесь в культурную традицию, наслаждаясь традиционным скрабом для тела, ритуалом мытья тела, глиняной маской для всего тела и ароматерапевтическим массажем с успокаивающим массажем лица и ног. Возьмите с собой комплект для личной гигиены: новую перчатку для ванны (кесе), шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, натуральное оливковое масло, мыло и одноразовые нескользящие тапочки. Разогрейте тело в жаркой комнате, перед проведением традиционного скраба. Почувствуйте облегчение, используя кесе для удаления токсических веществ, накопившихся в порах кожи. После процедуры кесе на теплых мраморных камнях проводится традиционный ритуал мытья и расслабляющий пенный массаж всего тела. Далее наносится глиняная маска на все тело. Глина — это тип почвы, который веками использовался как источник здоровья и красоты. Благодаря содержащимся в нем природным минералам он имеет множество преимуществ, особенно для кожи. Продолжите расслабляющий аромамассаж в медленном темпе и мягкими движениями, обеспечивающими глубокое расслабление тела. После этого наносится освежающая маска для лица и проводится массаж лица. Побалуйте себя массажем ног с ароматным маслом красных бутонов. Перекусите тарелкой свеженарезанных фруктов, специально приготовленных для вас. Расслабьтесь с бокалом холодного домашнего османского шербета. Оденьтесь в индивидуальной раздевалке и перед уходом получите подарок. Важная информация: Не подходит для • Дети младше 6 лет • Беременные женщины • Люди с нарушениями зрения • Люди в инвалидных креслах Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Животные • Курение в помещении • Красное вино Примите во внимание • Терапевты-мужчины обслуживают мужчин, а терапевты-женщины обслуживают гостей женского пола в своих собственных секциях.
- Из соображений безопасности не допускается провоз крупного и тяжелого багажа, так как у поставщика услуг нет возможности его разместить. Пожалуйста, не берите с собой ничего большего, чем сумочку, рюкзак или сумку для покупок обычного размера.
- Все пакеты начинаются с набора средств личной гигиены, состоящего из специально разработанных новых банных перчаток (кесе), шампуня, кондиционера для волос и лосьона для тела (аромат дерева иуды), мыла со 100% натуральным оливковым маслом и одноразовых нескользящих тапочек. Каждый опыт заканчивается стаканом холодного домашнего османского щербета, который подается в зоне отдыха хаммама.
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Женский (6-99)
|от €95
|Мужской (6-99)
|от €95
Ответы на вопросы
Что включено
- Традиционный скраб для тела
- Ритуал мытья пузырьками на теплом мраморном камне
Что не входит в цену
- Транспорт
Когда начало
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kseniia
10 мая 2025
Это было незабываемое посещение! Большая благодарность Robia, которая взяла за руку и повела на помывку. Персональный массажист и мойщик это очень здорово. Вас помоют, ототрут спец перчаткой, вымоют голову, все
В
Вероника
20 дек 2024
Я нервничала, бронируя, не увидев место лично, но, честно говоря, это был один из лучших опытов ухода за собой в моей жизни. Они относятся к вам как к королевской особе и заставляют вас чувствовать себя очень комфортно на протяжении всего времени
И
Инна
16 дек 2024
Мне очень понравилось!! Пакет с масляным массажем СТОИЛ ТОГО!!
А
Анна
30 окт 2024
У нас был замечательный опыт. Атмосфера была умиротворяющей, процедуры очень хорошими, и женщины, которые купали, мыли и массировали нас, были восхитительны.
К
Ксения
6 окт 2024
Все было прекрасно и полностью расслабляюще. Замечательный опыт
И
Игорь
4 окт 2024
Это был потрясающий опыт, но дороговато за то, что вы получаете. В целом я доволен обслуживанием, но оно могло бы быть немного дешевле.
Л
Лилия
2 окт 2024
Удивительный опыт в исторической бане, датируемой 14 веком. Атмосфера была великолепной, а Ясмин и ее команда, особенно моя массажистка Севги, были чрезвычайно заботливы, уважительны и внимательны.
Л
Лариса
29 сен 2024
Это как побаловать себя в очень впечатляющей, очень чистой и ухоженной обстановке. Единственный недостаток в том, что это длится слишком недолго
Т
Татьяна
26 сен 2024
Опыт, который нельзя пропустить в Стамбуле
О
Олег
23 сен 2024
Мы с другом отправились туда после ДЛИТЕЛЬНОГО дня в дороге, и ванна была отличным способом восстановиться, а сам хамам был таким красивым и аутентичным. С самого начала он был таким расслабляющим и умиротворяющим
Е
Елена
13 сен 2024
Невероятно! Очень рекомендую!
Л
Людмила
12 сен 2024
Персонал был очень внимательным и вежливым! Место красивое и очень чистое. Я очень рекомендую попробовать.
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