K Kseniia читать дальше тело (в прямом смысле вспомните детство), ваша задача только наслаждаться. Все будет очень гигиенично, одноразовая спец перчатка, шлепанцы, полотенца, мыло, шампуни. В конце процедуры вкусный щербет и очень комфортная зона отдыха с фонтаном. Бронировала через спутник, оплачивала рублями и на месте ничего уже не платила. Спасибо "спутнику" за сервис! Это было незабываемое посещение! Большая благодарность Robia, которая взяла за руку и повела на помывку. Персональный массажист и мойщик это очень здорово. Вас помоют, ототрут спец перчаткой, вымоют голову, все

В Вероника Я нервничала, бронируя, не увидев место лично, но, честно говоря, это был один из лучших опытов ухода за собой в моей жизни. Они относятся к вам как к королевской особе и заставляют вас чувствовать себя очень комфортно на протяжении всего времени

И Инна Мне очень понравилось!! Пакет с масляным массажем СТОИЛ ТОГО!!

А Анна У нас был замечательный опыт. Атмосфера была умиротворяющей, процедуры очень хорошими, и женщины, которые купали, мыли и массировали нас, были восхитительны.

К Ксения Все было прекрасно и полностью расслабляюще. Замечательный опыт

И Игорь Это был потрясающий опыт, но дороговато за то, что вы получаете. В целом я доволен обслуживанием, но оно могло бы быть немного дешевле.

Л Лилия Удивительный опыт в исторической бане, датируемой 14 веком. Атмосфера была великолепной, а Ясмин и ее команда, особенно моя массажистка Севги, были чрезвычайно заботливы, уважительны и внимательны.

Л Лариса Это как побаловать себя в очень впечатляющей, очень чистой и ухоженной обстановке. Единственный недостаток в том, что это длится слишком недолго

Т Татьяна Опыт, который нельзя пропустить в Стамбуле

О Олег Мы с другом отправились туда после ДЛИТЕЛЬНОГО дня в дороге, и ванна была отличным способом восстановиться, а сам хамам был таким красивым и аутентичным. С самого начала он был таким расслабляющим и умиротворяющим

Е Елена Невероятно! Очень рекомендую!