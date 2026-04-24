Добро пожаловать в традиционную турецкую баню, построенную в османский период. Это и месте для купания, и архитектурный памятник, и каменный свидетель вековых обычаев. Хаммам до сих пор работает — и предлагает вам аутентичный опыт восточного расслабления.

Можно с детьми

от €50 за человека

Описание экскурсии

На выбор — разные пакеты. Выбирайте тот, что подходит вам, и наслаждайтесь отдыхом в роскошных интерьерах.

Сделай сам

Вход в хаммам и предоставление всего необходимого без услуг спа-терапевта. Вы насладитесь процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего спа-специалиста.

Турецкий хаммам в женском или мужском отделении

Выполняется терапевтом и включает:

15 минут релаксации на горячих мраморных камнях

10 минут пилинга (кесе)

20 минут пенного массажа

Хаммам с массажем ног

Выполняется терапевтом и включает:

15 минут релаксации на горячих мраморных камнях

10 минут пилинга

20 минут пенного массажа

15 минут массажа ног

Хамам с массажем всего тела

Выполняется терапевтом и включает:

15 минут релаксации на горячих мраморных камнях

10 минут пилинга

20 минут пенного массажа

30 минут массажа всего тела

Особенности хаммама

Мужская и женская части разделены. Обслуживают спа-терапевты того же пола, что и посетитель

Всем гостям предлагаются традиционные турецкие угощения, фрукты и напитки

Предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое бельё, тапочки и косметические средства

Все массажные комнаты приватные, только пенный массаж проводится в общей зоне

Организационные детали