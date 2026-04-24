Релакс в самом старом хаммаме Стамбула

Традиции прошлого, что оживают в заботе о настоящем
Добро пожаловать в традиционную турецкую баню, построенную в османский период. Это и месте для купания, и архитектурный памятник, и каменный свидетель вековых обычаев. Хаммам до сих пор работает — и предлагает вам аутентичный опыт восточного расслабления.
Описание экскурсии

На выбор — разные пакеты. Выбирайте тот, что подходит вам, и наслаждайтесь отдыхом в роскошных интерьерах.

Сделай сам

Вход в хаммам и предоставление всего необходимого без услуг спа-терапевта. Вы насладитесь процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего спа-специалиста.

Турецкий хаммам в женском или мужском отделении

Выполняется терапевтом и включает:

  • 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
  • 10 минут пилинга (кесе)
  • 20 минут пенного массажа

Хаммам с массажем ног

  • 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
  • 10 минут пилинга
  • 20 минут пенного массажа
  • 15 минут массажа ног

Хамам с массажем всего тела

  • 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
  • 10 минут пилинга
  • 20 минут пенного массажа
  • 30 минут массажа всего тела

Особенности хаммама

  • Мужская и женская части разделены. Обслуживают спа-терапевты того же пола, что и посетитель
  • Всем гостям предлагаются традиционные турецкие угощения, фрукты и напитки
  • Предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое бельё, тапочки и косметические средства
  • Все массажные комнаты приватные, только пенный массаж проводится в общей зоне

Организационные детали

  • Массаж и прочие процедуры делают профессиональные сотрудники бани
  • Бани не рекомендуется посещать детям младше 6 лет, беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца
  • Возьмите с собой купальник

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Хаммам своими руками (сделай сам) без терапевта (1час)€50
Ритуал Хаммам в женском отделении (1час)€70
Ритуал хаммам в мужском отделении (1час)€70
Ритуал хаммам и массаж ног в женском отделении (75мин)€110
Ритуал хаммам и массаж ног в мужском отделении (75мин)€110
Ритуал хаммам и 30-минутный массаж всего тела в женском отделении (90мин)€140
Ритуал хаммам и 30-минутный массаж всего тела в мужском отделении (90мин)€140
Откройте дверь хаммама Gedikpasa для частного спа-процедуры (2 часа)€3500
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В хаммаме Гедикпаша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 57 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

