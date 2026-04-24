Добро пожаловать в традиционную турецкую баню, построенную в османский период. Это и месте для купания, и архитектурный памятник, и каменный свидетель вековых обычаев. Хаммам до сих пор работает — и предлагает вам аутентичный опыт восточного расслабления.
Описание экскурсии
На выбор — разные пакеты. Выбирайте тот, что подходит вам, и наслаждайтесь отдыхом в роскошных интерьерах.
Сделай сам
Вход в хаммам и предоставление всего необходимого без услуг спа-терапевта. Вы насладитесь процедурами самостоятельно после короткой демонстрации от нашего спа-специалиста.
Турецкий хаммам в женском или мужском отделении
Выполняется терапевтом и включает:
- 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
- 10 минут пилинга (кесе)
- 20 минут пенного массажа
Хаммам с массажем ног
Выполняется терапевтом и включает:
- 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
- 10 минут пилинга
- 20 минут пенного массажа
- 15 минут массажа ног
Хамам с массажем всего тела
Выполняется терапевтом и включает:
- 15 минут релаксации на горячих мраморных камнях
- 10 минут пилинга
- 20 минут пенного массажа
- 30 минут массажа всего тела
Особенности хаммама
- Мужская и женская части разделены. Обслуживают спа-терапевты того же пола, что и посетитель
- Всем гостям предлагаются традиционные турецкие угощения, фрукты и напитки
- Предоставляются полотенца, одноразовые кесе (варежки), одноразовое бельё, тапочки и косметические средства
- Все массажные комнаты приватные, только пенный массаж проводится в общей зоне
Организационные детали
- Массаж и прочие процедуры делают профессиональные сотрудники бани
- Бани не рекомендуется посещать детям младше 6 лет, беременным женщинам и людям с заболеваниями сердца
- Возьмите с собой купальник
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Хаммам своими руками (сделай сам) без терапевта (1час)
|€50
|Ритуал Хаммам в женском отделении (1час)
|€70
|Ритуал хаммам в мужском отделении (1час)
|€70
|Ритуал хаммам и массаж ног в женском отделении (75мин)
|€110
|Ритуал хаммам и массаж ног в мужском отделении (75мин)
|€110
|Ритуал хаммам и 30-минутный массаж всего тела в женском отделении (90мин)
|€140
|Ритуал хаммам и 30-минутный массаж всего тела в мужском отделении (90мин)
|€140
|Откройте дверь хаммама Gedikpasa для частного спа-процедуры (2 часа)
|€3500
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В хаммаме Гедикпаша
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 57 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
