Добро пожаловать в хаммам Везнеджилер с более чем 500-летней историей! Здесь сохранились традиции османской бани, где процедуры направлены на очищение, расслабление и восстановление.
Вы сможете взять классический пакет и пройти все этапы парения или расширенный –— с разными видами массажа, терапией горячими камнями и ароматным турецким кофе после процедур.
Описание экскурсии
Для вас на выбор:
- Традиционный хаммам (45 мин). Вы пройдёте через все этапы: прогрев в парной, очищение кожи и массаж всего тела, который помогает снять напряжение и вернуть ощущение лёгкости.
- Хаммам и массаж (1,5 ч). Традиционная баня завершится терапией горячими камнями, сауной, массажем с использованием грубой банной перчатки, пенным массажем и массажем всего тела с использованием травяных масел. После всех процедур мы предложим вам чай и турецкий кофе.
Организационные детали
- В стоимость входит: хаммам + массаж в зависимости от выбранного пакета.
- Программа 6+. Гости до 15 лет могут посещать хаммам только в сопровождении взрослых.
- Посещение не рекомендуется беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, астмой и другими хроническими состояниями.
ежедневно в 09:00, 10:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Хаммам + 45 минутный массаж
|€70
|Расслабляющая ванна + плюс массаж 60 минут
|€91
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В хаммаме Vezneciler
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Стамбуле
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
