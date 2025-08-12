Морская фотопрогулка на городском пароме по Босфору с посещением дворца Кючюксу, набережной с крепостью и кафе на воде со стеклянным полом. Начнём прогулку с фотосессии у Девичьей башни. Совместим фотосессию с приятной прогулкой и посещением новых мест.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Морская фотопрогулка по Босфору
Приглашаем вас на незабываемую морскую фотопрогулку на городском пароме по живописному Босфору! Это уникальное путешествие сочетает в себе не только великолепные виды, но и возможность сделать замечательные фотографии.
Программа прогулки
В рамках нашей экскурсии вы сможете:
- Начать с фотосессии у Девичьей башни, одного из самых известных символов Стамбула.
- Посетить дворец Кючюксу, который удивляет своей архитектурой и историей.
- Прогуляться по набережной с крепостью, наслаждаясь атмосферой и свежим воздухом.
- Завершить прогулку в кафе на воде, где вы сможете отдохнуть и насладиться прекрасным видом через стеклянный пол.
Важная информация
Стоимость входного билета составляет 160 лир с человека. Это небольшая цена за такие яркие впечатления и возможности для создания памятных фотографий!
Не упустите шанс совместить приятную прогулку с фотосессией и открытием новых мест. Мы ждем вас на борту!
Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00 по договорённости.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Набережная Ускюдар
- Крепость Румели Хисар
- Дворец Кючюксу
- Местное кафе на воде со стеклянным полом
- Босфорский мост
Что включено
- Услуги гида
- Фотопрогулка
Что не входит в цену
- Проезд на пароме - 20 лир/чел.
- Входной билет во Дворец Кючюксу - 160 лир/чел.
Место начала и завершения?
Пристань Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 17:00 по договорённости.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- После бронирования отправлю все подробности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
