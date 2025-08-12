Морская фотопрогулка на городском пароме по Босфору с посещением дворца Кючюксу, набережной с крепостью и кафе на воде со стеклянным полом. Начнём прогулку с фотосессии у Девичьей башни. Совместим фотосессию с приятной прогулкой и посещением новых мест.

Описание фото-прогулки

Морская фотопрогулка по Босфору

Приглашаем вас на незабываемую морскую фотопрогулку на городском пароме по живописному Босфору! Это уникальное путешествие сочетает в себе не только великолепные виды, но и возможность сделать замечательные фотографии.

Программа прогулки

В рамках нашей экскурсии вы сможете:

Начать с фотосессии у Девичьей башни, одного из самых известных символов Стамбула.

Посетить дворец Кючюксу, который удивляет своей архитектурой и историей.

Прогуляться по набережной с крепостью, наслаждаясь атмосферой и свежим воздухом.

Завершить прогулку в кафе на воде, где вы сможете отдохнуть и насладиться прекрасным видом через стеклянный пол.

Важная информация

Стоимость входного билета составляет 160 лир с человека. Это небольшая цена за такие яркие впечатления и возможности для создания памятных фотографий!

Не упустите шанс совместить приятную прогулку с фотосессией и открытием новых мест. Мы ждем вас на борту!