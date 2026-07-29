За стенами старого Стамбула скрывается место, где уже много веков сохраняются традиции турецкого хаммама: горячий пар, тёплый мрамор и неспешные ритуалы.
Станьте и вы частью этого таинства — расслабьтесь в сауне, попробуйте пилинг кесе и пенный массаж и посвятите время себе.
Станьте и вы частью этого таинства — расслабьтесь в сауне, попробуйте пилинг кесе и пенный массаж и посвятите время себе.
Описание экскурсии
Индивидуальное посещение турецкого хаммама в течение 30 минут с пилингом и пенным массажем.
Доступ к сауне и парной в течение 40 минут.
Массаж — 30, 50 или 75 минут в зависимости от выбранного тарифа.
Маска для лица при выборе соответствующего тарифа.
Полотенце, тапочки, вода, чай и кофе.
Организационные детали
- Зоны ожидания, коридоры, сауна и парная — общие для всех посетителей
- Зона турецкого хаммама и массажные кабинеты — только для вас на время вашего сеанса
- Все процедуры выполняют женщины с соответствующим образованием
- Хаммам не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|30-минутный пенный массаж, пилинг, посещение сауны и парной
|€45
|30-минутный массаж, 30-минутный пенный массаж и пилинг, сауна, парная и маска
|€65
|50-минутный массаж, 30-минутный пенный массаж и пилинг, сауна, парная и маска
|€85
|75-минутный массаж, 30-минутный пенный массаж и пилинг, сауна, парная и маска
|€110
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле Beethoven Senfoni Hotel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Входит в следующие категории Стамбула
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