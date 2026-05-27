Историческая фотосессия в османских костюмах в Стамбуле

Стать султаном или восточной красавицей и сохранить образ на память
На профессиональной костюмной фотосессии вы окунётесь в атмосферу Османской империи и почувствуете себя отважным воином, Хюррем или другим историческим персонажем.

Вам предоставят роскошные костюмы и аутентичный реквизит — мечи, богато украшенные короны, традиционные тюрбаны и веера. И конечно, помогут с позированием, чтобы создать по-настоящему королевские кадры.
Описание фото-прогулки

Организационные детали

Костюмы надеваются поверх вашей одежды и подходят для любого размера. Переодеваться полностью не требуется.

Что включено в стоимость

Базовый пакет:

  • быстрый проход в студию без очереди
  • 1 распечатанная фотография

Премиум пакет:

  • быстрый проход в студию без очереди
  • 2 сувенирные рамки с тематикой Стамбула
  • 4 распечатанные фотографии
  • более разнообразные кадры (ракурсы) по сравнению с базовым пакетом

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Базовый пакет€6
Премиум пакет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

от €6 за человека