Kemal проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Топкапы изнутри

В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы. За 400 лет в нем успели пожить 24 османских правителя. Вы узнаете, как переводится слово «топкапы», сколько времени ушло на возведение дворца и какие архитектурные стили в нем доминируют. Пройдете по залам и оцените великолепные интерьеры — предмет гордости турецких султанов. А еще увидите старинные украшения знатных особ, покрытые золотом троны и серебряную кухонную утварь.

Долмабахче: мир роскоши на берегу Босфора

На трамвае мы переместимся в другой колоритный район — Бешикташ. Здесь вы увидите дворец Долмабахче, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. В изящных залах дворца я покажу вам картины Айвазовского, самую большую хрустальную люстру в мире и гарем с окнами на живописный Босфор. Кроме того, расшифрую предназначение разных комнат и символизм деталей интерьера.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Топкапы — 100 лир с человека, дворец Долмабахче — 90 лир с человека.