Kemal проводит ещё 4 экскурсии

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Дворцы османских султанов в Стамбуле

Совершить путешествие во времени и почувствовать себя турецкими падишахами

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Вы посетите два самых красивых 🤩 старинных дворца города: Топкапы и Долмабахче.

Сравните их интерьеры, погуляете по живописным внутренним паркам и узнаете, как жили султаны и их жены.

Раскроете, почему в турецком дворце висит картина Айвазовского, заглянете в гарем и проникнетесь шармом восточной архитектуры.
Задать вопросОбычно отвечает за 40 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €120 за экскурсию

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Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле

Что вас ожидает

Дворец Топкапы изнутри
В историческом районе Султанахмет вы посетите дворец Топкапы. За 400 лет в нем успели пожить 24 османских правителя. Вы узнаете, как переводится слово «топкапы», сколько времени ушло на возведение дворца и какие архитектурные стили в нем доминируют. Пройдете по залам и оцените великолепные интерьеры — предмет гордости турецких султанов. А еще увидите старинные украшения знатных особ, покрытые золотом троны и серебряную кухонную утварь.

Долмабахче: мир роскоши на берегу Босфора
На трамвае мы переместимся в другой колоритный район — Бешикташ. Здесь вы увидите дворец Долмабахче, где жили и работали шесть последних османских султанов и Мустафа Кемаль Ататюрк, первый президент Турции. В изящных залах дворца я покажу вам картины Айвазовского, самую большую хрустальную люстру в мире и гарем с окнами на живописный Босфор. Кроме того, расшифрую предназначение разных комнат и символизм деталей интерьера.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Топкапы — 100 лир с человека, дворец Долмабахче — 90 лир с человека.

Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле
Дворцы османских султанов в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
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Kemal проводит ещё 4 экскурсии

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