Мы отправимся туда, где город встречается с небом, а Босфор сияет мягким светом.
Вас будут ждать 4 уникальные фотозоны и удивительные наряды — воздушные и летящие, или как у Хюррем Султан, или пышные, как у принцессы. Какой героиней вы станете — выберете сами. А я сохраню на фото ваше необычное свидание со Стамбулом, которое вы запомните навсегда.
Описание фото-прогулки
- Мы встретимся и поднимемся на крышу с завораживающим видом на Босфор
- Съёмка пройдёт в четырёх фотозонах:
— Главная терраса — атмосферное место с восточными коврами, панорамой на Босфор и парящими чайками прямо над вами
— Локация с завораживающим видом на Галатскую башню
— Качели над Босфором — добавим немного магии, и на фото вы словно парите над проливом
— Волшебная комната с восточной атмосферой и мягким светом десятков разноцветных ламп
- Вы подберёте платье на ваш вкус. Вам помогут переодеться и составят идеальный образ. Для его завершения рекомендую взять с собой аксессуары — длинные или крупные серьги, браслеты, колье
- А я помогу вам расслабиться и почувствовать себя уверенно. Подскажу позы и найду лучшие ракурсы
Организационные детали
- Стоимость указана за одного. При бронировании на 2 и более человек скидка €20
- Летящее атласное платье включено в стоимость (расцветку и модель можно выбрать из представленных на крыше)
- Парная романтическая фотосессия: + €50
- Оплачивается отдельно: вход на крышу — €30 за чел., качели (по желанию) — €10 за чел., платье (османское — €25, пышное — от €50)
- В течении 3–5 дней вы получите 60 фото в авторской обработке с лёгкой ретушью и 2–3 рилса
- Именинникам — в подарок одно видео в день съёмки
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon нового поколения (беззеркальная), видео для рилсов — на iPhone 16 Pro Max
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Стамбуле
Я фотограф. Живу в Стамбуле с 2014 года — и всё ещё влюблена в него! Каждый раз, глядя на Босфор, чувствую мурашки по коже и начинаю улыбаться. Как бы ни торопилась,
И
Ирина
26 ноя 2025
Хочу сказать Александре огромное спасибо!) Фотосессия прошла отлично! Я совсем не модель, но очень давно мечтала о фото в платье на крыше! Осталась довольна) Александра очень приятная девушка, с ней легко и хорошо!
