Фотосессия на крыше Стамбула с чайками

Перевоплотиться в загадочную героиню и создать свою романтическую историю в кадре
Мы отправимся туда, где город встречается с небом, а Босфор сияет мягким светом.

Вас будут ждать 4 уникальные фотозоны и удивительные наряды — воздушные и летящие, или как у Хюррем Султан, или пышные, как у принцессы. Какой героиней вы станете — выберете сами. А я сохраню на фото ваше необычное свидание со Стамбулом, которое вы запомните навсегда.
Описание фото-прогулки

  • Мы встретимся и поднимемся на крышу с завораживающим видом на Босфор
  • Съёмка пройдёт в четырёх фотозонах:

Главная терраса — атмосферное место с восточными коврами, панорамой на Босфор и парящими чайками прямо над вами
Локация с завораживающим видом на Галатскую башню
Качели над Босфором — добавим немного магии, и на фото вы словно парите над проливом
Волшебная комната с восточной атмосферой и мягким светом десятков разноцветных ламп

  • Вы подберёте платье на ваш вкус. Вам помогут переодеться и составят идеальный образ. Для его завершения рекомендую взять с собой аксессуары — длинные или крупные серьги, браслеты, колье
  • А я помогу вам расслабиться и почувствовать себя уверенно. Подскажу позы и найду лучшие ракурсы

Организационные детали

  • Стоимость указана за одного. При бронировании на 2 и более человек скидка €20
  • Летящее атласное платье включено в стоимость (расцветку и модель можно выбрать из представленных на крыше)
  • Парная романтическая фотосессия: + €50
  • Оплачивается отдельно: вход на крышу — €30 за чел., качели (по желанию) — €10 за чел., платье (османское — €25, пышное — от €50)
  • В течении 3–5 дней вы получите 60 фото в авторской обработке с лёгкой ретушью и 2–3 рилса
  • Именинникам — в подарок одно видео в день съёмки
  • Я снимаю на профессиональную камеру Canon нового поколения (беззеркальная), видео для рилсов — на iPhone 16 Pro Max

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваш гид в Стамбуле
Я фотограф. Живу в Стамбуле с 2014 года — и всё ещё влюблена в него! Каждый раз, глядя на Босфор, чувствую мурашки по коже и начинаю улыбаться. Как бы ни торопилась,
читать дальше

всегда останавливаюсь и любуюсь им. Люблю гулять без цели и с целью, вдыхать ароматы уличной еды, толкаться на рынках, заходить в мечети и церкви, старинные храмы и просто теряться в улочках. Снимаю с 2020 года. Сотни счастливых клиентов, сотни историй, сотни улыбок. Индивидуальные фотопрогулки по городу, love story, групповые съёмки, фотосессии на крышах с летящими платьями, рассветные фотосессии. Я легко нахожу общий язык с любыми клиентами — со мной легко работать и общаться. Каждая съёмка дарит мне и моим гостям настоящие эмоции.

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
26 ноя 2025
Хочу сказать Александре огромное спасибо!) Фотосессия прошла отлично! Я совсем не модель, но очень давно мечтала о фото в платье на крыше! Осталась довольна) Александра очень приятная девушка, с ней легко и хорошо!
Входит в следующие категории Стамбула

