Александра — ваш гид в Стамбуле

читать дальше всегда останавливаюсь и любуюсь им. Люблю гулять без цели и с целью, вдыхать ароматы уличной еды, толкаться на рынках, заходить в мечети и церкви, старинные храмы и просто теряться в улочках. Снимаю с 2020 года. Сотни счастливых клиентов, сотни историй, сотни улыбок. Индивидуальные фотопрогулки по городу, love story, групповые съёмки, фотосессии на крышах с летящими платьями, рассветные фотосессии. Я легко нахожу общий язык с любыми клиентами — со мной легко работать и общаться. Каждая съёмка дарит мне и моим гостям настоящие эмоции.

Я фотограф. Живу в Стамбуле с 2014 года — и всё ещё влюблена в него! Каждый раз, глядя на Босфор, чувствую мурашки по коже и начинаю улыбаться. Как бы ни торопилась,