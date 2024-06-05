1 чел.
По популярности
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
54€49 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
€295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 23:30
9 июня в 00:30
65€52 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от €150 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€361 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€55 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
€52 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
€60 за всё до 7 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390€176 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€270 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172€155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
€90 за всё до 5 чел.
Билеты
3.5 часа
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€135 за билет
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
€65 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189€171 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
- ТТатьяна5 июня 2024Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
- ЛЛилия4 июня 2024Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ААлёна4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
- ДДмитрий4 июня 2024Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
- ДДмитрий4 июня 2024Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
- ЮЮлия3 июня 2024Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
- ССергей2 июня 2024Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
- ЭЭдуард2 июня 2024Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ночные»
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