Ночные прогулки и экскурсии Стамбула

Найдено 61 экскурсия в категории «Ночные» в Стамбуле, цены от €34, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
88 отзывов
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
5449 за всё до 4 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
29 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
9 июня в 17:00
295 за всё до 6 чел.
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
94 отзыва
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
27 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 23:30
9 июня в 00:30
6552 за всё до 5 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 12 чел.
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Винные прогулки: Стамбул с сомелье
Увидеть главные достопримечательности, познакомиться с турецкими традициями, историей и виноделием
Начало: на пристани Каракей
9 июня в 13:00
10 июня в 13:00
от 150 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
57 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
361 за всё до 3 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Трансфер в Стамбул из любого аэропорта на Mercedes
Комфортно добраться до отеля с опытным водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
55 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
470 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до отеля
Встреча с именной табличкой, помощь с багажом, комфортный минивэн - начните путешествие с приятных моментов
Начало: В аэропорту Стамбула
9 июня в 00:30
10 июня в 00:30
52 за всё до 8 чел.
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Трансфер в Стамбуле на Mercedes Vito Lux
С комфортом добраться в любую точку города на автомобиле премиум-класса
Начало: Любая точка Стамбула
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
50 за всё до 6 чел.
Византия в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Завтра в 10:30
9 июня в 09:30
193 за всё до 4 чел.
Турецкая кухня: узнать, разобраться, попробовать
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула
Откройте для себя мир турецкой кухни, насладитесь традиционными блюдами и напитками, погрузитесь в атмосферу Стамбула
Начало: В районе вашего отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Трансфер из любого аэропорта Стамбула
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Vito
Завтра в 00:30
9 июня в 00:30
60 за всё до 7 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
На яхте - меж двух континентов
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770578 за всё до 8 чел.
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
390176 за всё до 7 чел.
Автомобильное путешествие по Стамбулу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Популярное предложение
Автомобильное путешествие по Стамбулу
Лучшие смотровые площадки, древние мечети и самые колоритные районы города на насыщенной экскурсии
Начало: Место встречи по договоренности с гидом, вы сможет...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
270 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Поездка на Mercedes Vito по Стамбулу - без гида, но с инфосопровождением
Сэкономить на путешествии, получить советы и информацию и побывать в новых местах
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
172155 за всё до 8 чел.
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
125 за всё до 4 чел.
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Ваш вечер в Стамбуле: лучшие крыши, бары, рестораны
Погрузиться в мир новых ощущений и гастрономических удовольствий под покровом ночи
Начало: На площади Таксим
15 июня в 19:00
18 июня в 19:00
200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299225 за всё до 4 чел.
Нетуристические бары Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Нетуристические бары Стамбула
Погрузиться в ночную жизнь города и познакомиться с культурой мейхане, или турецких таверн
Начало: в вашем отеле
9 июня в 18:30
10 июня в 18:30
90 за всё до 5 чел.
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Билеты
3.5 часа
1 отзыв
Ужин-шоу «1001 Турецкая ночь» (трансфер включен)
Начало: Ваш отель
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
135 за билет
Со Стамбулом на «ты»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
64 отзыва
Экскурсия "Со Стамбулом на"ты ": история и секреты
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его знаковые места и скрытые сокровища в компании опытного гида
Начало: Собор Софии
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 3 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Экскурсия по следам императоров и султанов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия по следам императоров и султанов
Познакомиться с местами-символами Стамбула и полюбоваться сокровищами
Начало: от вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
140 за всё до 10 чел.
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
65 за человека
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Завтра в 15:30
9 июня в 00:30
189171 за всё до 7 чел.
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Стамбул: трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия
Идеальное предложение для транзитных путешественников с остановкой в городе более 6 часов
Завтра в 00:01
10 июня в 00:01
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
    Самый лучший трансфер 😍очень рекомендую
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Всем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали. Я была в Стамбуле впервые с дочкой,ей 11 лет. Времени было очень мало для того,чтобы
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    знакомиться с достопримечательностями,но нам удалось,благодаря тому предложению,что нам сделала команда. За 4 часа,мы увидели весь город с высоты птичьего полета,посетили знаковые места в виртуальном полёте на вертолёте,что очень было интересно ребёнку,почувствовали дух Стамбула прокатившись по жилым районам,калоритным улочкам. Увидели Стамбул и днём и ночью,он прекрасен. Даже успели перейти пролив на пароме. Экскурсия была очень интересной,слушали с огромным удовольствием. Наш гид Илья,очень внимательный,энергичный,нашёл подход к ребёнку,это было важно,т. к. экскурсию я задумавала именно для неё. И ещё отличный фотограф. Теперь я уверено знаю к кому обращаться и кого я могу от души рекомендовать своим близким и друзьям. Трансфер с/в аэропорт тоже был отличным,чистым,вовремя,комфортно. Ребёнок так вообще в восторге. Благодарю команду,желаю всех благ и много хороших клиентов!

    Всем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду ДжумалиВсем привет,смело могу рекомендовать команду Джумали
  • Л
    Лилия
    4 июня 2024
    Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
    Очень хороший трансфер. Нас встретили в аэропорту, довезли до отеля и рассказали много интересного и важного что надо знать туристу
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    в Стамбуле. Как заказала трансфер, сразу в ватсапе со мной связался Илья и объяснил что надо будет сделать. Илья всегда был на связи, отвечал на все вопросы, помогал ориентироваться в большом аэропорту Стамбула, подсказал на что нужно обращать внимание. Это не трансфер со скучным гидом, это больше похоже на то, что вас встретил в аэропорту хороший друг и, пока вёз вас в отель, рассказал важную и нужную информацию. Все прошло отлично.

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
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    палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся!

  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Экскурсия очень понравилась! Гид хорошо знает историю и интересно рассказывает. Русский язык не родной, но владеет им он великолепно. Приятный
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    голос, что для экскурсовода очень важно. Т. к. гид турок, он рассказывает про город и традиции с точки зрения местного жителя, а не экспата. Что для нас тоже было очевидным плюсом. Очень хорошо чувствует настроения и отзывается на них, т. е. учитывает ваш темп и интересы, не настаивает на своём.

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в прекрасную атмосферу так как история это прям его! И виды Босфора завораживают
    Шикарный гид очень все здорово рассказывал и у него классная энергетика! Всем рекомендуем вы окунетесь в
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
    Хорошая подача материала, доброжелательное отношение и желание помочь, ответы на вопросы, удобный темп и построение экскурсии. Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
    Отличный тур по острову! Хочу сразу отметить, что это именно тур. Дина рассказывает базовые вещи про историю острова, про соседние острова,
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    даёт исторический срез по отношению к материковой истории, но это сильно разбавлено относительно всего времени тура. А это целых 6 часов!!! Мы катались на велосипедах, купались и обедали в ооооочень живописных местах. Дина буквально становится связующим звеном между вами и островом. Отлично провели время! Спасибо!

  • Э
    Эдуард
    2 июня 2024
    На яхте по волнам Босфора
    Прекрасно провели время на воде в своей компании. Чкалов прекрасный рассказчик, интересно излагает материал с привязкой к местам, мимо которых
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    проходит катер. Организатор Курбан тура приложил все усилия для того, чтобы нам было максимально комфортно и уютно. Фрукты и чай, теплые пледы на закате сделали наш вечер незабываемым. Сосем небольшая плата за эмоции и впечатления. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Ночные»

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Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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