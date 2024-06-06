1 чел.
По популярности
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
39€28 за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
37€28 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
43€26 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Билеты
1 час
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€65 за человека
Групповая
3 часа
Военно-морской музей Стамбула
Перенестись в прошлое и узнать, как сложилась судьба флота Османской империи (группе)
Начало: У Новой мечети
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
€30 за человека
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€161 за человека
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание на балконе старинного османского дворца
Романтично провести время, наслаждаясь фантастическими видами Стамбула
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€129 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
- ССветлана6 июня 2024Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
- ППавел4 июня 2024Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
- GGalina4 июня 2024Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
- ТТатьяна1 июня 2024Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
- ВВита1 июня 2024It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
- AAnna31 мая 2024Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
- ИИльнара26 мая 2024Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
- ММадина25 мая 2024Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В помещении»
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