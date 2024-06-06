Экскурсии в помещении Стамбула

Найдено 15 экскурсий в категории «В помещении» в Стамбуле, цены от €25, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3928 за человека
Дворец Топкапы в мини-группе
Групповая
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3728 за человека
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Уникальный мастер-класс: турецкий кофе и гадание на гуще в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4326 за человека
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Билеты
1 час
19 отзывов
Шоу «Танец дервишей» в Стамбуле
Завораживающее зрелище в зале музея Исмаил Деде Эфенди
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 и 20:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
25 за билет
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Завтрак на террасе с видом на Золотой Рог
Попробовать пекмез и менемен, любуясь панорамами Стамбула и слушая истории о Византии
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
90 за всё до 6 чел.
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Отдых в старинном хамаме Стамбула
Устроить день релакса, опробовать пилинг и пенный массаж в историческом хамаме района Султанахмет
Начало: в районе Султанахмет
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
65 за человека
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Танец красок на воде»: мастер-класс по турецкому искусству эбру
Арт-терапия и гипнотический ритуал для новичков, любителей и просто интересующихся
Начало: район Султанахмет
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65 за человека
Военно-морской музей Стамбула
Групповая
3 часа
1 отзыв
Военно-морской музей Стамбула
Перенестись в прошлое и узнать, как сложилась судьба флота Османской империи (группе)
Начало: У Новой мечети
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
30 за человека
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
161 за человека
Айя-София без очередей
скидка
30%
Билеты
1 час
Айя-София без очередей
С комфортом посетить знаменитый храм, прикоснуться к его истории и расшифровать мозаики
Начало: у Айя-Софии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150105 за всё до 4 чел.
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по океанариуму «Флория»
Познакомиться с подводной фауной, исследуя 18 географических зон - от Чёрного моря до Тихого океана
Начало: У океанариума
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
115 за всё до 8 чел.
Свидание на балконе старинного османского дворца
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание на балконе старинного османского дворца
Романтично провести время, наслаждаясь фантастическими видами Стамбула
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
129 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
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    Узнала много интересных подробностей о дворце и жизни Султанов, Расим отвечает на любые вопросы и прекрасно говорит по русски. И удачно стоит маршрут по дворцу, чтобы как можете меньше пересекаться с большими группами. Поэтому все удалось рассмотреть без очередей и сделать красивые фото без толп туристов! За что большое спасибо Расиму!

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
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    Атмосфера, фантастическая. С нами была Наргиз, очень душевная и позитивная девушка!!! Спасибо огромное за положительные эмоции, которые мы получили от общения! Узнали много нового о стране, обычаях. Все это сопровождалось вкусным чаем с вкусняшками, душевной беседой и созданием наших шедевров. Спасибо за подсказки по цветовой гамме, вышло супер! Уходить не хотелось совсем, мы даже не заметили, что прошли несколько часов:-). Рекомендую обязательно для посещения. Наргиз отдельное большое СПАСИБО!

    Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, даДавно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да
  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
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    удобная, красивый интерьер, нам были предложены места с готовым материалом, всё хорошо организовано Удобно работать, места много, люди с разных стран. Приятная компания. Спасибо, дочке понравилось делать лампу в турецком стиле, мне понравилось наблюдать и общаться)

    Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим
  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
  • G
    Galina
    4 июня 2024
    Дворец Топкапы в мини-группе
    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
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    очень интересно рассказывал историю дворца и жителей дворца. Сама экскурсия была очень хорошо организована, без очередей, что с экономило нам время. Большое спасибо.

    Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишнимЭкскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
    Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
  • В
    Вита
    1 июня 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    It was an amazing and very unique experience! The teacher, Eren, told us a lot about the history of Turkish
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    coffee and even about our destinies! 😁 Every conversation, every story were cozy, heartwarming, really must have to visit, learn something new and find a little bit of inner peace (or not a little bit, but huuuge, the place charmed so good that we had a feeling that time froze, somehow it was the moment when you feel at ease). The atmosphere, the mix of smells, the taste of coffee that was mare by your own hands, the conversations… the combination of fantastic hours ✨

  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
    Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
  • И
    Ильнара
    26 мая 2024
    Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
    Свой день рождения я решила отметить, посетив этот прекрасный мастер-класс: и не прогадала! Шахноза рассказывала нам увлекательную историю, мы выбирали и варили кофе, а потом слушали гадания. Обязательно советую всем попробовать кофе на этом мастер-классе! Шахноза, вы чудесны!
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
    Мастер класс по завариванию кофе по турецки… отличная возможность разгрузиться после экскурсий и походов по дворцом и мечетям… легко и
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    непринуждённо нам рассказали и показали как приготовить то самое кофе. Азиз великолепный рассказчик и ловко справился с тысячами вопросов: а как? А что? А почему? А так можно было?))) отдельное спасибо за презенты в виде турки и чашечки для кофе. Спасибо! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «В помещении»

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  1. Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
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  3. Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
  4. Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
  5. Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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