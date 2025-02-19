Откройте для себя очаровательный хаммам Чагалоглу, историческое сокровище, расположенное в самом сердце Старого города Стамбула. Этот великолепный хаммам, построенный в 18 веке, предлагает уникальный взгляд на роскошный мир купальной культуры османской эпохи, сочетающий историческое великолепие с современным комфортом. Войдя, вы перенесетесь назад во времени, в окружении вечной элегантности традиционной османской архитектуры. Интерьер хаммама, украшенный сложной мраморной отделкой и классическими турецкими мотивами, создает спокойную и уютную атмосферу. Хаммам разделен на секции для мужчин и женщин, что обеспечивает приватность и комфорт посетителям. Ваше путешествие начнется в теплой комнате, где вы окунетесь в успокаивающую атмосферу хаммама. Здесь, под большим куполом, украшенным маленькими огнями в форме звезд, вы начнете расслабляться, пока нежное тепло подготавливает ваше тело к ритуалу купания. Затем вы перейдете в горячую комнату — сердце хаммама. Лягте на подогреваемую центральную мраморную платформу, известную как «гобектаси», почувствуйте, как тепло проникает в мышцы, снимает напряжение и открывает поры. Наполненный паром воздух окутает вас, обеспечит терапевтические и медитативные ощущения. Во время ритуала купания опытные терапевты подарят вам подлинные впечатления от османского купания. Для мужчин терапевты-мужчины мастерски выполняют традиционный кесе (отшелушивающий скраб) и массаж, а в женском отделении терапевты-женщины предлагают такой же внимательный уход. Эти процедуры не только очищают тело, но и омолаживают дух, оставляя ощущение свежести и бодрости. После скраба и массажа вы можете уйти в прохладную комнату. Этот заключительный этап позволяет вашему телу мягко вернуться к нормальной температуре. Расслабьтесь, выпейте традиционный турецкий чай или шербет и подумайте о блаженных впечатлениях. Важная информация: Не подходит для • Люди с заболеваниями сердца • Люди с диабетом • Дети младше 6 лет • Беременные женщины Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Алкоголь и наркотики Примите во внимание • Всем гостям предоставляются липовый шампунь, крем для волос, лосьон для тела, мыло «Айвалык» с оливковым маслом 100%, одноразовые тапочки, полотенца и набедренная повязка.

Нашим беременным гостям не разрешается посещать хаммам, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или астмой, не рекомендуется посещать баню.