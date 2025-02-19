Откройте для себя очаровательный хаммам Чагалоглу, историческое сокровище, расположенное в самом сердце Старого города Стамбула.
Этот великолепный хаммам, построенный в 18 веке, предлагает уникальный взгляд на роскошный мир купальной культуры османской эпохи, сочетающий историческое великолепие с современным комфортом.
Этот великолепный хаммам, построенный в 18 веке, предлагает уникальный взгляд на роскошный мир купальной культуры османской эпохи, сочетающий историческое великолепие с современным комфортом.
Время начала: 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Откройте для себя очаровательный хаммам Чагалоглу, историческое сокровище, расположенное в самом сердце Старого города Стамбула. Этот великолепный хаммам, построенный в 18 веке, предлагает уникальный взгляд на роскошный мир купальной культуры османской эпохи, сочетающий историческое великолепие с современным комфортом. Войдя, вы перенесетесь назад во времени, в окружении вечной элегантности традиционной османской архитектуры. Интерьер хаммама, украшенный сложной мраморной отделкой и классическими турецкими мотивами, создает спокойную и уютную атмосферу. Хаммам разделен на секции для мужчин и женщин, что обеспечивает приватность и комфорт посетителям. Ваше путешествие начнется в теплой комнате, где вы окунетесь в успокаивающую атмосферу хаммама. Здесь, под большим куполом, украшенным маленькими огнями в форме звезд, вы начнете расслабляться, пока нежное тепло подготавливает ваше тело к ритуалу купания. Затем вы перейдете в горячую комнату — сердце хаммама. Лягте на подогреваемую центральную мраморную платформу, известную как «гобектаси», почувствуйте, как тепло проникает в мышцы, снимает напряжение и открывает поры. Наполненный паром воздух окутает вас, обеспечит терапевтические и медитативные ощущения. Во время ритуала купания опытные терапевты подарят вам подлинные впечатления от османского купания. Для мужчин терапевты-мужчины мастерски выполняют традиционный кесе (отшелушивающий скраб) и массаж, а в женском отделении терапевты-женщины предлагают такой же внимательный уход. Эти процедуры не только очищают тело, но и омолаживают дух, оставляя ощущение свежести и бодрости. После скраба и массажа вы можете уйти в прохладную комнату. Этот заключительный этап позволяет вашему телу мягко вернуться к нормальной температуре. Расслабьтесь, выпейте традиционный турецкий чай или шербет и подумайте о блаженных впечатлениях. Важная информация: Не подходит для • Люди с заболеваниями сердца • Люди с диабетом • Дети младше 6 лет • Беременные женщины Запрещено • Чемоданы и большие сумки • Алкоголь и наркотики Примите во внимание • Всем гостям предоставляются липовый шампунь, крем для волос, лосьон для тела, мыло «Айвалык» с оливковым маслом 100%, одноразовые тапочки, полотенца и набедренная повязка.
Нашим беременным гостям не разрешается посещать хаммам, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или астмой, не рекомендуется посещать баню.
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (6-99)
|от €70
Ответы на вопросы
Что включено
- Отдых в горячем помещении (например, в сауне)
- Растирание кесе (личной одноразовой перчаткой)
- Жемчужная ванна (пенный массаж)
- Турецкий чай и домашний шербет
- Турецкие сладости
- Липовый шампунь
- Крем для волос
- Лосьон для тела
- Мыло из 100% оливкового масла
- Одноразовые тапочки
- Полотенца
- Набедренная повязка
Когда начало
ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
19 фев 2025
Брали услугу 70€ за человека - 45 минут
Всё очень понравилось, сервиз на уровне, раздевалки отдельные под ключ для одного человека, чисто! После процедуры угостили чашкой чая с орешками, от магазина
Всё очень понравилось, сервиз на уровне, раздевалки отдельные под ключ для одного человека, чисто! После процедуры угостили чашкой чая с орешками, от магазина
В
Вероника
17 дек 2024
Чистое блаженство. Наши сопровождающие были потрясающими, мы чувствовали себя очень избалованными. Настоятельно рекомендуем
А
Александр
16 дек 2024
Изысканный опыт хаммама! Чувствуешь себя настоящим султаном. Отдельное спасибо Яхье и Бахиру! Вы сделали мой опыт по-настоящему незабываемым
Л
Лариса
7 дек 2024
Превзошло все мои ожидания, я полностью вышла из зоны комфорта в мир релакса
О
Олег
30 ноя 2024
Очень здорово. Определенно вернулся бы.
Т
Татьяна
23 ноя 2024
Невероятный опыт! Красивые и чистые помещения. Я рекомендую это место на 100%!
В
Виктория
21 ноя 2024
Это был хороший опыт. Но пенный массаж можно было бы улучшить.
С
Светлана
20 ноя 2024
Удивительный хамам. Это было фантастично и стоило каждой копейки! Настоятельно рекомендую этот опыт всем, кто посещает Стамбул!
Н
Наталья
15 ноя 2024
Великолепный хаммам. Идеальный сервис для минут релаксации.
О
Ольга
4 ноя 2024
Безупречно чистый хамам с опытными профессиональными массажистами традиционной турецкой бани. Не могу не рекомендовать.
И
Ирина
9 окт 2024
Место уютное, а массаж, хамам и баня традиционные и аутентичные. Гостеприимно, а персонал дружелюбный. Определенно рекомендую:)
Е
Елена
3 окт 2024
Очень расслабляющий опыт, очень красивый спа. Рекомендую
И
Игорь
24 сен 2024
Это было недешево, но оно того стоило. Я забронировал на день приезда, и это был идеальный способ расслабиться после моего долгого международного перелета. Хамам красивый и исторический
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