Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»

Во время экскурсии вы узнаете почему не воруют девушек в Стамбуле, увидите как соседствуют церкви,...

5
6 отзывов
Во время экскурсии вы узнаете почему не воруют девушек в Стамбуле, увидите как соседствуют церкви, мечети и синагога, прогуляетесь по Стамбульскому Монмартру, увидите стильных старушек на ретро автомобилях, выпьете кофе в хамаме султанской дочери и узнаете почему на одну из мечетей никогда не садятся птицы.

А если наша прогулка затянется до вечера, вы увидите потрясающий красный закат над Босфором.
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»
Фотопрогулка «Стамбул - город контрастов»

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть Михримах Султан
  • Девичья башню
  • Анатолийская крепость
  • район Кузгунджук
  • район Мода
  • холм Чамылджа с самой большой мечетью в Европе
Что Вас ждет?
Начало эскурсии из района Ускюдар — самый религиозный район из которого когда-то начинался путь в Мекку.
Сфотографируемся на фоне Девичьей башне и выпьем кофе в хамаме Султанской дочери, увидим мечеть на которую не садятся птицы и отправимся в район Кузгунджук, где многие века соседствует мечеть, церковь и синагога. Прогуляемся по этому району вдоль цветных домиков, построенных в прошлом веке и окунемся в обстановку европейского шика.
Далее проедем к Анатолийской крепости где открывается шикарный вид на Босфорский мост и увидим место где снимается множество сериалов. И завершим наш фотодень в хипстрском районе Мода с его графити и стильными кафе.
А если наша прогулка затянется до вечера, вы увидите потрясающий красный закат над Босфором.
После нашей прогулки вы поймёте почему Стамбул город контрастов и почему Азиатская часть города более европейская, чем Европейская часть.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
€150

Ответы на вопросы

Что входит
  • передвижение на автомобиле
Что не входит
  • входные билеты
  • еда и напитки
Место начала и завершения
около станции метро Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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каждый день

Kulchitskaya T.
Kulchitskaya T.
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