Что Вас ждет?

Начало эскурсии из района Ускюдар — самый религиозный район из которого когда-то начинался путь в Мекку.

Сфотографируемся на фоне Девичьей башне и выпьем кофе в хамаме Султанской дочери, увидим мечеть на которую не садятся птицы и отправимся в район Кузгунджук, где многие века соседствует мечеть, церковь и синагога. Прогуляемся по этому району вдоль цветных домиков, построенных в прошлом веке и окунемся в обстановку европейского шика.

Далее проедем к Анатолийской крепости где открывается шикарный вид на Босфорский мост и увидим место где снимается множество сериалов. И завершим наш фотодень в хипстрском районе Мода с его графити и стильными кафе.

А если наша прогулка затянется до вечера, вы увидите потрясающий красный закат над Босфором.

После нашей прогулки вы поймёте почему Стамбул город контрастов и почему Азиатская часть города более европейская, чем Европейская часть.