Сэкономьте время и деньги с помощью удобной карты туриста в Стамбуле. Получите доступ к некоторым из главных достопримечательностей города, включая более 100 аттракционов, туров и мероприятий на выбор. Предъявив ваучер на входе, вы получите доступ к (проверьте место встречи и расписание экскурсий перед посещением):

Экскурсия по дворцу-музею Топкапы на английском языке • Экскурсия по собору Святой Софии на английском языке • Экскурсия по Цистерне Базилика на английском языке • Экскурсия по дворцу Долмабахче на английском языке • Экскурсия по Стамбульскому археологическому музею на английском языке • Экскурсия по Голубой мечети на английском языке • Аудиогид по смотровой площадке башни Камлика • Входной билет в музей Пера • Церемония кружения дервишей (требуется предварительное бронирование) • Экскурсия по музею турецкого и исламского искусства на английском языке • Экскурсия по Музею Древнего Востока на английском языке • Входной билет в музей мадам Тюссо в Стамбуле • Входной билет в Музей иллюзий в Стамбуле • Входной билет в аквариум Sea Life • Входной билет в исторический музей «Панорама 1453» • Входной билет в музей Сакипа Сабанджи • Аудиогид по мечети Сулеймание • Круиз по Босфору с ужином и турецкими шоу. Ужин и шоу включены (требуется бронирование) • Экскурсия на сегвеях по Старому городу (Стамбул) • Зеленая мечеть (входит в однодневную поездку в Бурсу) • Трансфер от/до аэропорта Стамбула (в 1 сторону) • Входной билет в Стамбульский музей игрушек • Входной билет в музей футбольного клуба «Бешикташ» • Входной билет в Музей селфи.

Входной билет в Стамбульский музей мадам Тюсс • Входной билет в музей Святой Ирины • Входной билет в музей Сакипа Сабанджи • LEGOLand (взрослые должны быть в сопровождении детей) • Комбинированная экскурсия по парку миниатюр в Стамбуле, мечети Эйюпа Султана и экскурсии Пьера Лоти (требуется предварительное бронирование) • Автобусный тур Hop-On Hop-Off со скидкой (требуется предварительное бронирование) • Частный трансфер из аэропорта и обратно в одну сторону со скидкой (требуется предварительное бронирование) • Xtrem Adventures в Стамбуле • Парк Аслан (Львиный парк) • Фотосессия в османской одежде (1 на билет, а не на человека) • Аквариум SEA Life • Сапфировая смотровая площадка с 4D-симуляцией Skyride • Фотосъемка перевернутого дома • Поездка на лодке к Принцевым островам • Ежедневный тур по озеру Сапанджа и Машукие • Однодневная поездка в Бурсу • Поездка на лодке к Принцевым островам • Аквариум и подводный зоопарк Эмаар • Аквариум «Виа.

Си» • Входной билет в тематический парк Via.

Sea • Le Vapeur Magique — утренний круиз с турецким завтраком В ваш билет также включен трансфер из отелей/мест аренды в Султанахмете, Эминёню, Сиркечи, Лалели, Бейоглу, Бешикташе и Шишли для круиза с ужином, Миниатюрка, тура по Бурсе и тура по озеру Сапанджа. Важная информация: