Откройте для себя Стамбул в полной мере с помощью карты туриста — вашего идеального пропуска на посещение более 100 достопримечательностей. Минуйте очередь в лучших местах, насладитесь экскурсиями, круизами по Босфору и многим другим.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Сэкономьте время и деньги с помощью удобной карты туриста в Стамбуле. Получите доступ к некоторым из главных достопримечательностей города, включая более 100 аттракционов, туров и мероприятий на выбор. Предъявив ваучер на входе, вы получите доступ к (проверьте место встречи и расписание экскурсий перед посещением):
- Экскурсия по дворцу-музею Топкапы на английском языке • Экскурсия по собору Святой Софии на английском языке • Экскурсия по Цистерне Базилика на английском языке • Экскурсия по дворцу Долмабахче на английском языке • Экскурсия по Стамбульскому археологическому музею на английском языке • Экскурсия по Голубой мечети на английском языке • Аудиогид по смотровой площадке башни Камлика • Входной билет в музей Пера • Церемония кружения дервишей (требуется предварительное бронирование) • Экскурсия по музею турецкого и исламского искусства на английском языке • Экскурсия по Музею Древнего Востока на английском языке • Входной билет в музей мадам Тюссо в Стамбуле • Входной билет в Музей иллюзий в Стамбуле • Входной билет в аквариум Sea Life • Входной билет в исторический музей «Панорама 1453» • Входной билет в музей Сакипа Сабанджи • Аудиогид по мечети Сулеймание • Круиз по Босфору с ужином и турецкими шоу. Ужин и шоу включены (требуется бронирование) • Экскурсия на сегвеях по Старому городу (Стамбул) • Зеленая мечеть (входит в однодневную поездку в Бурсу) • Трансфер от/до аэропорта Стамбула (в 1 сторону) • Входной билет в Стамбульский музей игрушек • Входной билет в музей футбольного клуба «Бешикташ» • Входной билет в Музей селфи.
- Входной билет в Стамбульский музей мадам Тюсс • Входной билет в музей Святой Ирины • Входной билет в музей Сакипа Сабанджи • LEGOLand (взрослые должны быть в сопровождении детей) • Комбинированная экскурсия по парку миниатюр в Стамбуле, мечети Эйюпа Султана и экскурсии Пьера Лоти (требуется предварительное бронирование) • Автобусный тур Hop-On Hop-Off со скидкой (требуется предварительное бронирование) • Частный трансфер из аэропорта и обратно в одну сторону со скидкой (требуется предварительное бронирование) • Xtrem Adventures в Стамбуле • Парк Аслан (Львиный парк) • Фотосессия в османской одежде (1 на билет, а не на человека) • Аквариум SEA Life • Сапфировая смотровая площадка с 4D-симуляцией Skyride • Фотосъемка перевернутого дома • Поездка на лодке к Принцевым островам • Ежедневный тур по озеру Сапанджа и Машукие • Однодневная поездка в Бурсу • Поездка на лодке к Принцевым островам • Аквариум и подводный зоопарк Эмаар • Аквариум «Виа.
- Си» • Входной билет в тематический парк Via.
Sea • Le Vapeur Magique — утренний круиз с турецким завтраком В ваш билет также включен трансфер из отелей/мест аренды в Султанахмете, Эминёню, Сиркечи, Лалели, Бейоглу, Бешикташе и Шишли для круиза с ужином, Миниатюрка, тура по Бурсе и тура по озеру Сапанджа. Важная информация:
- Пропуск действителен в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7 или 10 дней подряд (в зависимости от выбранного билета) • Ваучер — это ваш цифровой пропуск на вход во включенные в стоимость достопримечательности (кроме государственных музеев). Посещение государственных музеев возможно только при посещении экскурсий.
- Дворец Топкапы закрыт по вторникам. «Вращающиеся дервиши» выступают по вторникам, четвергам и субботам. Дети до 7 лет не допускаются.
- Некоторые достопримечательности требуют предварительного бронирования. Для этого скачайте приложение Istanbul Tourist Pass.
- Вход на все достопримечательности однократный, за исключением автобусной экскурсии со скидкой (действителен в течение 24 часов, начиная с первого посещения).
- Всем детям будет предложено предъявить действительные паспорта при входе в музеи, чтобы подтвердить возраст.
Время работы: 08:00 - 23:55
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|от €120
|Детский (12 лет и младше)
|от €90
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы: 08:00 - 23:55
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 мар 2024
Наш гид Ильке Нур Бичер был великолепен! Нам было очень весело во дворцах Топкапы и Гареме. Она рассказывала историю с таким энтузиазмом, что можно почувствовать себя живущим в это время. Надеемся встретиться с ней снова в других турах! Спасибо!
М
Марк
21 фев 2024
Мы приобрели пятидневный пакет, что позволило нам значительно сэкономить, учитывая цену достопримечательностей при индивидуальной покупке. Обученные и увлеченные гиды. Отличная помощь по WhatsApp, всегда готовы разрешить любые неудобства и сомнения. Определенно рекомендую
Е
Елена
8 фев 2024
Наш гид Огужан был великолепен! Он дважды был нашим гидом (Айя София и Цистерна Базилика), и он сделал туры очень интригующими и интересными. С ним никогда не было скучно, все объяснялось прекрасно, с сочетанием важных знаний и шуток тут и там. Остальные гиды очень компетентны и дружелюбны. В целом, опыт был очень приятным.
А
Ася
22 янв 2024
Нужна самоорганизация, мы смогли много что посетить, очень рекомендую!
Р
Роман
2 ноя 2023
Время тура предназначено только для того, чтобы гид донес информацию. После этого необходимо больше времени для осмотра. Экскурсия по дворцу Топкапы: некоторые гиды разрешают людям присоединиться к экскурсии, если у
Д
Давид
4 окт 2023
Стоит своих денег
А
Антон
27 сен 2023
Я ничего не мог сделать с картой! Забронировали на 5 дней, через 2 дня все закончилось!! На запросы не ответили!
И
Игорь
3 сен 2023
Это хорошее соотношение цены и качества, но процесс бронирования и использования очень неудобен и сложен в использовании. Даже в WhatsApp, который предоставляет рекомендации, сложно получить ответ.
Д
Дарья
15 июля 2023
Обслуживание в чате было очень хорошим, и гиды были очень хороши, но вам нужно очень много усилий потратить, чтобы посетить как можно больше достопримечательностей и получить отдачу от ваших денег.
Д
Даниил
27 мая 2023
Отличное соотношение цены и качества. Гиды продемонстрировали прекрасное знание достопримечательностей и всегда были готовы помочь. Все работало отлично!
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