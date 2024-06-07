Экскурсии по паркам Стамбула

Найдено 29 экскурсий в категории «Парки» в Стамбуле, цены от €35, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Вы увидите колоритные кварталы и парки и узнаете много нового об истории четырех империй»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Фотосвидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
50 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
«Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
15 отзывов
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221199 за всё до 4 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Наконец, вас ждет холм Пьер Лоти, в парке которого любят отдыхать горожане»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Прогуляемся в парке Гюльхане, где когда-то отдыхала Роксолана, жена султана Сулеймана Великолепного»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Парк Гюльхане — старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Начальной точкой нашей прогулки станет парк Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Стамбульский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
«В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Один день из жизни европейского турка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
«Где отдыхают стамбульцы: районы, парки, любимые виды»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
125113 за всё до 3 чел.
Стамбул: азиатская половина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
«А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
220 за всё до 3 чел.
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Тюльпанная история Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В парке есть несколько зон, которые придутся по вкусу людям разных возрастов и интересов»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Фотопрогулка
1 день
10 отзывов
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
«Си» • Входной билет в тематический парк Via»
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 120 за человека
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
«На моей пешеходной экскурсии вы пройдете по старинным улочкам района Фатих, сделаете фотографии на фоне разноцветных зонтов и отдохнете в тени парка Гюльхане, где когда-то гуляла Роксолана, прекрасная жена Сулеймана Великолепного»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«Запоминающиеся виды на Босфор откроются в живописном парке Улус»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
«Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Мир султанов - правда и вымыслы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
«Тему жизни султанов продолжим в дивном парке с водопадом»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
175 за всё до 2 чел.
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: на пристани Кадыкёй
«прогуляться по паркам и игровым площадкам Моды и Каламыша»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:30
77 за всё до 3 чел.
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
🚶 Пешая
На яхте по Босфору
Мини-группа
6 часов
2 отзыва
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
«Парк Гюльхане — его высокие платаны впечатляют»
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
35 за человека
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
«• парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
🛴 На самокатах
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
«Сделаем остановку у парка Гюльхане — самого старого и большого городского парка Стамбула»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75 за человека
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı
«Фестиваль проходит в одном из самых красивых и известных природных парков европейской части Стамбула — парке Эмирган»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
179 за всё до 6 чел.
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
«Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225203 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотосвидание со Стамбулом
    Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
    читать дальше

    шутит и поет песни на русском языке, отличное чувство юмора и такта, полиглот - знает 4 языка, он - просто находка, ощущение, что знаешь его всю жизнь, очень располагает к себе. Получили огромное удовольствие от экскурсии, все было просто идеально! Отлично подготовленная программа, четко продуманная, все детали и наши пожелания были учтены. Мы остались очень довольны, проведенным временем в Стамбуле. Обязательно вновь вернемся сюда и воспользуемся вашими услугами! Однозначно рекомендуем!

    Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
    Прекрасная экскурсия в сопровождении Айдына. 4х часовая прогулка по Азиатской части оставила приятные впечатления. Айдын прекрасный гид, узнали много новой полезной информации и отлично провели время. Всем рекомендую
  • С
    Света
    24 мая 2024
    Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
    Все понравилось. Прошлись по необычным улочкам о которых даже не подозревали. Спасибо
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Открывая Стамбул
    Вцелом, все понравилось! Интересный маршрут! Знания гида очень глубокие! Отвечает на все вопросы! 👍 Но, 5 часов, все-таки, многовато) Можно исключить обеденное время, а просто. В колоритном месте попить чай/кофе и этого достаточно!)

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
  2. Фотопрогулка: контрасты Стамбула
  3. Фотосвидание со Стамбулом
  4. Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
  5. Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Парки" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 35 до 450 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1004 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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