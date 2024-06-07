1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
«Вы увидите колоритные кварталы и парки и узнаете много нового об истории четырех империй»
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
«Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
«От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
«А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля»
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Наконец, вас ждет холм Пьер Лоти, в парке которого любят отдыхать горожане»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
«Прогуляемся в парке Гюльхане, где когда-то отдыхала Роксолана, жена султана Сулеймана Великолепного»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«Парк Гюльхане — старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
«Начальной точкой нашей прогулки станет парк Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
«В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
«Где отдыхают стамбульцы: районы, парки, любимые виды»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
«А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«В парке есть несколько зон, которые придутся по вкусу людям разных возрастов и интересов»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 день
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
«Си» • Входной билет в тематический парк Via»
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
«Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
«На моей пешеходной экскурсии вы пройдете по старинным улочкам района Фатих, сделаете фотографии на фоне разноцветных зонтов и отдохнете в тени парка Гюльхане, где когда-то гуляла Роксолана, прекрасная жена Сулеймана Великолепного»
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«Запоминающиеся виды на Босфор откроются в живописном парке Улус»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
«Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Мир султанов - правда и вымыслы
Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце
Начало: В районе Галатского моста
«Тему жизни султанов продолжим в дивном парке с водопадом»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно
Начало: на пристани Кадыкёй
«прогуляться по паркам и игровым площадкам Моды и Каламыша»
Завтра в 15:00
9 июня в 12:30
€77 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике
Начало: У Немецкого фонтана
«Парк Гюльхане — его высокие платаны впечатляют»
Расписание: в понедельник в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
«• парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее
«Сделаем остановку у парка Гюльхане — самого старого и большого городского парка Стамбула»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00.
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля)
Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı
«Фестиваль проходит в одном из самых красивых и известных природных парков европейской части Стамбула — парке Эмирган»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотосессия в Стамбуле с рассказами гида
Прикоснуться к истории города и получить атмосферные снимки в самых классных локациях
«Парк Гюльхане — идеальное место для съёмки пар, помолвок и красивых портретов»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
225€203 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
- ААнастасия28 мая 2024Гюркан, а для нас просто Гриня или Гриша - человек огромный доброты души и и профессионал своего дела, любит Россию,
- ТТатьяна27 мая 2024Прекрасная экскурсия в сопровождении Айдына. 4х часовая прогулка по Азиатской части оставила приятные впечатления. Айдын прекрасный гид, узнали много новой полезной информации и отлично провели время. Всем рекомендую
- ССвета24 мая 2024Все понравилось. Прошлись по необычным улочкам о которых даже не подозревали. Спасибо
- ЕЕлена24 мая 2024Вцелом, все понравилось! Интересный маршрут! Знания гида очень глубокие! Отвечает на все вопросы! 👍 Но, 5 часов, все-таки, многовато) Можно исключить обеденное время, а просто. В колоритном месте попить чай/кофе и этого достаточно!)
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Парки»
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