По популярности

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 99 отзывов Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара Начало: На вокзале Сиркеджи «Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30 € 58 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 3 часа 65 отзывов Фотопрогулка: контрасты Стамбула Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях «Вы увидите колоритные кварталы и парки и узнаете много нового об истории четырех империй» € 160 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 50 отзывов Фотосвидание со Стамбулом Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом «Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 82 отзыва Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче «От парка с потрясающей смотровой площадкой спускаемся мимо крепости Румелихисар к Босфору, по набережной идем в сторону района Бебек, фотографируемся у очаровательных домов района Арнавуткёй и изящной мечети Ортакёй» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 15 отзывов Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом» Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами Начало: у собора Святой Софии «А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля» 221 € 199 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Круиз 7 часов 73 отзыва Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города «Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу» € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни «Наконец, вас ждет холм Пьер Лоти, в парке которого любят отдыхать горожане» € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» «Прогуляемся в парке Гюльхане, где когда-то отдыхала Роксолана, жена султана Сулеймана Великолепного» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 19% скидка Групповая 5.5 часов 101 отзыв Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды Начало: В районе Султанахмет «Парк Гюльхане — старейший парк Стамбула, который относился к внешним садам главной султанской резиденции — дворцу Топкапы» Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 47 € 38 за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 27 отзывов Открывая Стамбул Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане «Начальной точкой нашей прогулки станет парк Гюльхане, где часто устраивают пикники местные жители» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 34 отзыва Стамбульский калейдоскоп История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях «В районе Улус вас ждет смотровая площадка парка с великолепным видом на Босфор и азиатский берег, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе с морским ветром вприкуску» € 313 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi «Где отдыхают стамбульцы: районы, парки, любимые виды» 125 € 113 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Стамбул: азиатская половина Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского Начало: По договорённости «А в Национальном парке вы проникнитесь идиллией азиатской стороны, где жизнь не бурлит, как в европейской, а тихонько томится» € 220 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Стамбул - первое знакомство Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля «Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)» € 256 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Тюльпанная история Стамбула Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции «А после отправимся в парк Эмирган на берегу Босфора — здесь концентрация цветочных шедевров достигнет высшей точки» € 300 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 6 отзывов Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке Начало: в вашем отеле «В парке есть несколько зон, которые придутся по вкусу людям разных возрастов и интересов» Расписание: ежедневно в 11:00 € 69 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Билеты 3 часа 2 отзыва Три эпохи Стамбула за 3 часа Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park) «Парк Гюльхане — инакомыслие, любовь Сулеймана и Ататюрк» 179 € 144 за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 1 день 10 отзывов Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу «Си» • Входной билет в тематический парк Via» Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55 от € 120 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 86 отзывов Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула» Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города Начало: В холле вашего отеля «Неподалеку можно будет попить ароматный чай в парке с видом на Мраморное море — здесь поговорим о турецком поэте Назыма Хикмета и почитаем выбитые на аллеях его высказывания» € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Первая встреча со Стамбулом Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета Начало: В районе Бешикташ «На моей пешеходной экскурсии вы пройдете по старинным улочкам района Фатих, сделаете фотографии на фоне разноцветных зонтов и отдохнете в тени парка Гюльхане, где когда-то гуляла Роксолана, прекрасная жена Сулеймана Великолепного» € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 83 отзыва Второе свидание со Стамбулом Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии Начало: У вашего отеля «Запоминающиеся виды на Босфор откроются в живописном парке Улус» € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле Начало: На Ayrilik Cesmesi «Кроме того, мы побываем в парке, где можно сделать атмосферные фотографии» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 3 отзыва Мир султанов - правда и вымыслы Погрузиться в прошлое Стамбула, полюбоваться панорамами Босфора и пообедать во дворце Начало: В районе Галатского моста «Тему жизни султанов продолжим в дивном парке с водопадом» € 175 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Азиатская часть Стамбула: Мода и природа Отдохнуть от центра города в аутентичных районах в компании гида, с которым нескучно Начало: на пристани Кадыкёй «прогуляться по паркам и игровым площадкам Моды и Каламыша» € 77 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая На яхте по Босфору Мини-группа 6 часов 2 отзыва Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе) Узнать город, увидеть главные достопримечательности и покататься на кораблике Начало: У Немецкого фонтана «Парк Гюльхане — его высокие платаны впечатляют» Расписание: в понедельник в 10:00 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов «Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй Начало: Лобби вашего отеля «• парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой» € 450 за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Мини-группа 3 часа На скорости по следам истории: обзорная прогулка на сигвее «Сделаем остановку у парка Гюльхане — самого старого и большого городского парка Стамбула» Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 20:00. € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (с 1 по 30 апреля) Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı «Фестиваль проходит в одном из самых красивых и известных природных парков европейской части Стамбула — парке Эмирган» € 179 за всё до 6 чел.