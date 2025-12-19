Мастер-класс: кофе на песке и гадание на кофейной гуще в Стамбуле

Приглашаем вас на мастер-класс по приготовлению турецкого кофе.
Вы научитесь разбираться в зёрнах, узнаете о нюансах приготовления любимого напитка, сварите кофе самостоятельно и погадаете на кофейной гуще, чтобы узнать свое будущее! После мастер-класса вас будет ждать приятный подарок, который пригодится для ваших уютных посиделок с кофе.
Вы научитесь разбираться в зёрнах, узнаете о нюансах приготовления любимого напитка, сварите кофе самостоятельно и погадаете на кофейной гуще, чтобы узнать свое будущее! После мастер-класса вас будет ждать приятный подарок, который пригодится для ваших уютных посиделок с кофе.
Описание мастер-классаБодрящий напиток по-турецки • Вы узнаете историю турецкого кофе и его традиции. Изучите всё необходимое оборудование для приготовления и научитесь им пользоваться.
- Выберете самый вкусный аромат из восьми зерен разных сортов кофе. Обработаете зёрна и приготовите свой идеальный кофе (на песке или на плите). Мастер объяснит вам все тонкости приготовления.
- Продегустируете ароматный напиток вместе со сладостями и специями. Наш мастер расскажет, как приготовить кофе на песке в домашних условиях, и поделится своими секретами.
- Погадаете на кофейной гуще и приоткроете тайны своего будущего.
• После мастер-класса вас ждёт полезный подарок — медный кофейник, кофе, чашка и блюдце. Скорее присоединяйтесь к нашей кофейной истории в Стамбуле! Важная информация:
- Мастер-классы в кофейной мастерской проводятся каждый день с 08:00 до 22:00.
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных.
- По желанию вы можете приобрести разные сорта кофе, кофейник или кофемолку в мастерской.
- Мастер-класс будет интересен участникам от 14 лет.
Ежедневно с 8:00 до 22:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Подарок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Мастер-классы в кофейной мастерской проводятся каждый день с 08:00 до 22:00
- Мастер-класс не рекомендуется для беременных
- По желанию вы можете приобрести разные сорта кофе, кофейник или кофемолку в мастерской
- Мастер-класс будет интересен участникам от 14 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Групповая
Кофе на песке + гадание на кофейной гуще: мастер-класс в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе: от приготовления до гадания на гуще с мастером в Стамбуле
Начало: У Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновляющий Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические и культурные сокровища. Откройте для себя величие города с воды и высоты
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€193 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Живой повседневный Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула: прогулка по Истикляль, осмотр Топкапы, отдых в кафе с видом на Босфор. Уникальный опыт без скучных лекций
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Сегодня в 14:00
22 дек в 10:00
€198
€219 за всё до 4 чел.