Что вас ожидает
Многоликий Стамбул Вы услышите самые интересные факты о городе и оцените его красоту с воды и с высоты. В программе экскурсии: Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по легендарному проливу и рассмотрите мечети, крепости, дворцы и шикарные виллы, расположенные на его живописных берегах. Мечеть Михримах Султан — вы услышите о жизни любимой дочери султана Сулеймана Великолепного и узнаете, какую роль она сыграла в истории 📖 Османской империи. Девичья башня — одна из «визитных карточек» города. Вы узнаете, как в разные времена она была таможенным пунктом, маяком и даже тюрьмой. Смотровая площадка в ТЦ «Сапфир» — вы посетите самое высокое здание Турции и рассмотрите с высоты 236 метров старинные и современные кварталы. Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями. Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: смотровая площадка — 45 лир, Девичья башня — 35 лир, паром — 35 лир.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Напишите мне Kemal проводит ещё 3 экскурсии Византия в Стамбуле
Посетить главные христианские святыни города и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты