Kemal проводит ещё 3 экскурсии

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Вдохновляющий Стамбул

Покататься по Босфору, подняться на самое высокое здание страны и посетить восточный рынок

Kemal
Kemal – Гид из Стамбула
Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю 📖 знаменитой Девичьей башни, увидите главные достопримечательности 🏛️ с 236-метровой смотровой площадки и зайдете в старинную мечеть Михримах Султан.

А также прокатитесь на пароме и продегустируете турецкие сладости и кофе на Египетском рынке.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €110 за экскурсию

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Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул

Что вас ожидает

Многоликий Стамбул
Вы услышите самые интересные факты о городе и оцените его красоту с воды и с высоты. В программе экскурсии:

  • Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по легендарному проливу и рассмотрите мечети, крепости, дворцы и шикарные виллы, расположенные на его живописных берегах.
  • Мечеть Михримах Султан — вы услышите о жизни любимой дочери султана Сулеймана Великолепного и узнаете, какую роль она сыграла в истории 📖 Османской империи.
  • Девичья башня — одна из «визитных карточек» города. Вы узнаете, как в разные времена она была таможенным пунктом, маяком и даже тюрьмой.
  • Смотровая площадка в ТЦ «Сапфир» — вы посетите самое высокое здание Турции и рассмотрите с высоты 236 метров старинные и современные кварталы.
  • Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: смотровая площадка — 45 лир, Девичья башня — 35 лир, паром — 35 лир.

Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул
Вдохновляющий Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kemal
Kemal
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
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