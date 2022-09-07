Kemal проводит ещё 3 экскурсии

Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю знаменитой Галатской башни, увидите главные достопримечательности с 236-метровой смотровой площадки и зайдете в старинную мечеть Михримах Султан. А также прокатитесь на пароме и продегустируете турецкие сладости и кофе на Египетском рынке.
Описание экскурсии
Многоликий Стамбул
Вы услышите самые интересные факты о городе и оцените его красоту с воды и с высоты. В программе экскурсии:
- Прогулка по Босфору — вы прокатитесь на пароме по легендарному проливу и рассмотрите мечети, крепости, дворцы и шикарные виллы, расположенные на его живописных берегах.
- Мечеть Михримах Султан увидим с моря — вы услышите о жизни любимой дочери султана Сулеймана Великолепного и узнаете, какую роль она сыграла в истории Османской империи.
- Галатская башня — вы подниметесь на смотровую площадку старинной башни, возведенной генуэзцами в 14 веке, и оцените панораму Стамбула с высоты 64 метров.
- Мечеть Сулеймание — крупнейшая мечеть Стамбула, построенная в далеком 16 веке и вмещающая до пяти тысяч человек. Вы услышите о жизни ее основателя и увидите его могилу.
- Египетский базар — вы погрузитесь в колоритный мир настоящего восточного рынка, изобилующего пряными специями и ароматными чаями.
Организационные детали
Входные билеты в Галатскую башню оплачиваются отдельно — 1600 лир за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кемал — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1116 туристов
Здравствуйте, меня зовут Кемаль. Я родился и вырос в Стамбуле, получил здесь образование и лицензию русскоговорящего гида-историка. С радостью раскрою вам секреты и легенды родного города и расскажу, как живут местные!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Все очень понравилось! Кемаль - интеллигентный, образованный и увлечённый своим делом гид, который легко и очень интересно преподносит информацию. В индивидуальной группе было 3 участника, разных по возрасту, с каждым из нас гид установил контакт и у всех остались замечательные впечатления! Стамбул очень атмосферный, знакомиться с ним лучше всего с проводником. Однозначно рекомендуем всем Кемаля! Отдельное спасибо за шикарные фотографии!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Кемалю за увлекательное путешествие по Стамбулу!!! В этом городе мы второй раз. Кемаль провёл для нас замечательную экскурсию «Вдохновляющий Стамбул». Было очень интересно, познавательно и профессионально!!! Хочется отметить внимательность, легкость в общении, ненавязчивость и профессионализм Кемаля!!! Рекомендуем замечательную экскурсию и отличного гида!
Вам был полезен этот отзыв?
Нашу экскурсию проводил Кемаль. Очень приятный молодой человек. Прекрасный рассказчик, много истории, много интересных фактов. Немножко подкорректировали маршрут по нашей просьбе. Кемаль сделал удобную логистику. Зашли в пару мест не по экскурсии. Мы остались довольны.
Спасибо за прекрасный день, который не испортил даже проливной дождь.
Спасибо за прекрасный день, который не испортил даже проливной дождь.
Вам был полезен этот отзыв?
Кемаль хорошо знает историю, город, интересный рассказчик, доброжелательный человек. Экскурсия была настолько интересная и увлекательная, что мы не заметили как прошло время. В конце Экскурсии нас угостили, очень, вкусным османским кофе. Спасибо, Кемалю, наша большая и разновозрастная компания в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо Кемалу за отличную прогулку! Все очень душевно и со знанием дела. Особенно приятно, что экскурсия в подходящем именно вам темпе, Кемал легко меняет маршрут под ваши интересы и не ограничивает вас во времени. Спасибо и, с удовольствием, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Добрый день. Экскурсия была интересной, но хотела бы я повторить экскурсию с этим гидом, скорее нет. Можно было найти локации интересней и подачу материала сделать более запоминающейся. Может быть мы
Кемал
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Хочу прокомментировать ваши слова. Я спрашивал вас до начала тура, хотите ли вы прогулку по Босфору.
Спасибо за ваш отзыв.
Хочу прокомментировать ваши слова. Я спрашивал вас до начала тура, хотите ли вы прогулку по Босфору.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Вдохновляющий Стамбул»
-
8%
Групповая
Вечерний Босфор: ужин на теплоходе, шоу-программа и огни Стамбула
Круиз между Европой и Азией в объятиях стамбульских сумерек и восточных мелодий
Начало: Причал Cibali Pier (район Золотого Рога), рядом с ...
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€33
€36 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Чарующий Стамбул
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €263
€350 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Поймать лучшие ракурсы у Девичьей башни, цветных домиков и летней резиденции султанов
Начало: На пристани
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от €250 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Сориентироваться в богатом прошлом и среди великих памятников «города на двух континентах»
Начало: В районе площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€49 за человека
от €154 за экскурсию