Kemal проводит ещё 3 экскурсии

Kemal – Гид из Стамбула

Вы познакомитесь со Стамбулом во всем его разнообразии! Раскроете историю 📖 знаменитой Девичьей башни, увидите главные достопримечательности 🏛️ с 236-метровой смотровой площадки и зайдете в старинную мечеть Михримах Султан.



А также прокатитесь на пароме и продегустируете турецкие сладости и кофе на Египетском рынке.

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