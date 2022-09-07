Kemal проводит ещё 3 экскурсии

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Вы ответили, что остальные места вам достаточно интересны. Вы также сказали, что не хотите подниматься на Галатскую башню, потому что это слишком дорого. Хотя этого не было в программе, вместо прогулки по Босфору я показал вам Цистерну Базилику. (Вы забыли упомянуть об этом в своём отзыве.) Прогулка по Босфору длится полтора часа, а экскурсия по Цистерне занимает около 20 минут. Если из программы исключить прогулку по Босфору и Галатскую башню, тур становится короче — это логично.



То есть, вы сами отказались от некоторых пунктов маршрута. Также ваш сын часто говорил, что устал. Как в такой ситуации я мог бы предложить более продолжительный тур?



Во-вторых, вы написали, что гид убежал от вас. На самом деле я показал вам местный и доступный по цене ресторан. Я сам не был голоден и поэтому не остался с вами. После окончания тура гид, как правило, уходит:) Если бы я почувствовал у вас энергию и интерес, я бы с удовольствием продлил тур. Кстати, если вы посмотрите другие отзывы, вы увидите, что мои экскурсии обычно длятся не 5, а 7–8 часов. До сих пор никто не возражал против маршрута и хода тура