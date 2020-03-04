83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Живой повседневный Стамбул

Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй

Нурбол
Задать вопрос
Нурбол – ваш гид
Моя экскурсия — это не скучная лекция, а живое общение о жизни горожан.

Вы узнаете самое главное об истории и памятниках Стамбула, прогуляетесь по многолюдной улице Истикляль, посмотрите на дворец Топкапы и мечети в Старом городе.

Мы пройдемся по набережной Бейоглу, заглянем на ярмарку для местных и насладимся чашкой кофе или чая в уютном кафе с видом на Босфор.

На этой прогулке вы увидите город глазами местного жителя и откроете для себя настоящий, нетуристический Стамбул.
€177
124 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии83 отзыва
4.99
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул

Что вас ожидает

Колоритный Бейоглу
Вы познакомитесь с историей района, считающегося сердцем Стамбула. В его зданиях, пассажах и переулках разглядите архитектурный почерк разных эпох. Пройдете по знаменитой улице Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Здесь соседствуют дорогие рестораны и дешевые забегаловки, храмы всех конфессий и ночные клубы. Мимо проедет легендарный красный трамвайчик — один из символов нашего города. Мы осмотрим Галатскую башню и поговорим о русской эмиграции, приложившей руку к строительству района Шишхане.

Must-see места
В Старом городе вы увидите уникальную Голубую мечеть с шестью минаретами, построенную учеником великого архитектора Синана. Мы осмотрим мусульманскую и одновременно христианскую достопримечательность Стамбула — Айя-Софию. Прогуляемся в парке Гюльхане, где когда-то отдыхала Роксолана, жена султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме.

В районе Ортакёй
Мы полюбуемся на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Вы увидите Девичью башню и услышите разные версии её легенды. Я покажу ярмарку для местных, где можно купить сувениры и попробовать турецкие сладости по «нетуристическим» ценам. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе, выпить настоящего турецкого чая или кофе, по желанию — попробовать местный кальян.

Раскрою все секреты
Я покажу вам, чем сегодня живут турки, как отдыхают после работы, чем занимаются в свободное время. Расскажу, где лучше покупать сувениры, открою адреса самых атмосферных исторических кафе и отличных ресторанов. Поделюсь лайфхаками для туристов и объясню, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит посещение исторических мест и музеев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы не посещаем музеи
  • Мы можем вместе скорректировать маршрут и добавить места, которые вы хотели бы посетить (с учётом отведенного времени)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Прохладительные напитки, чай и кофе включены в стоимость
  • Сувениры, сладости и кальян по желанию и оплачиваются дополнительно
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул
Живой повседневный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нурбол
Нурбол
Меня зовут Нури. Уже много лет живу в Стамбуле и увлекаюсь его историей, культурой, традицой местных жителей. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Буду рад стать вашим проводником: помогу вдохновиться городом, а также поделюсь историей и красивыми панорамами великолепного Стамбула.
Напишите мне

83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Благодаря Нурболу мы увидели Стамбул изнутри. Несмотря на продолжительность экскурсии более 4 часов даже мальчишки школьного возраста вели себя пристойно до конца, и, когда экскурсия закончилась, сказали "было здорово!". Мы много перемещались, много слушали, и много красивого видели, а кофе и чайные паузы не давали нам уставать. Нас поразила феноменальная память Нурбола, умение преподнести информацию интересно, его терпеливое отношение ко всем членам нашей группы, и конечно, его любовь к Стамбулу, которой пропитана экскурсия. Рекомендуем!
28 февраля 2020
Экскурсия очень увлекательная, понятная, не загружена датами и повествованиями о религии. Время прошло незаметно, посмотрели много всего, но при этом все последовательно и непринужденно. Вариант все включено очень подходит для туристов, потому как есть возможность полностью погрузиться в экскурсию, не задумываясь о каких то мелочах! Большое спасибо Нуролу за уделенное время и классное настроение! И Вам за возможность быстро и главное качественно получить такого роду услугу!
13 февраля 2020
Понравилось ВСЕ! Очень удачно и грамотно оставлен маршрут, остановки на чай (а потом кофе). Это был рассказ человека влюблённого в город. Нурбол невольно заставил нас посмотреть на Стамбул другими глазами (мы в городе второй раз). Экскурсия сочетает в себе исторические факты и показывает жизнь современного города. Нурбол оставил о себе очень приятное впечатление - культурный и образованный молодой человек. ОЧЕНЬ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
27 января 2020
Очень познавательная экскурсия, раскрывает многоликий Стамбул. Отлично составлен маршрут. Профессиональный гид, интересно раскрывает события, истории. Экскурсия проходит легко, на одном дыхании, создаёт хорошее настроение.
20 января 2020
Экскурсия отличная, сбалансированы исторические доспримечательности, заходы в кафе и живой город) гид очень старается, много интересного рассказывает, всегда готов помочь советом, куда сходить потом самим.
15 января 2020
Очень интересная тематическая экскурсия по Стамбулу. Благодарны гиду Нурболу за то, что смог создать непринужденную атмосферу во время нашей прогулки и дал мксимум комфорта несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия
8 января 2020
Большое спасибо прекрасному гиду Нурболу за интересный и увлекательный рассказ о Стамбуле. Эта экскурсия помогла нам увидеть город с разных сторон, и попробовать его на вкус - чудесные десерты из кондитерской MADO и турецкий кофе на набережной у розовой мечети - отличное дополнение к видам города. Кругозор Нурбола очень широк, и мы узнали от него много полезной информации, которая помогла нам в самостоятельных прогулках по Стамбулу.
Anton
29 декабря 2019
Спасибо Нурболу за обзорную экскурсию. Время пролетело незаметно не смотря на дождливую погоду. Экскурсия была очень информативной , интересной и вкусной. Нурбол угостил нас вкуснейшими десертами и турецким кофе. Поделился полезными советами пребывания в Стамбуле. Показал не туристические места только для местных жителей. Всем советую экскурсии с Нурболом.
28 декабря 2019
Мы первый раз в Стамбуле и в первый же день пошли на эту экскусрсию. Очень-очень понравлось, и даже дождь не помешал! Нурбол очень образованный и дружелюбный :)
17 декабря 2019
Нурбол показал нам 2 части Стамбула, покормил местной рыбой, сладостями и напоил турецким КОФЕ! Узнали много интересных фактов о жизни современного Стамбула, о порядках, законах и истории. Было интересно смотреть на город изнутри!) Нурбол - супер!
Ещё 73 отзыва

Обзорные экскурсии в Стамбуле

Секреты СтамбулаСекреты СтамбулаСекреты Стамбула
20 за человека
4.5 часов
73 отзыва
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
На пешеходной экскурсии по историческому центру вы погрузитесь в мир монументальных памятников Византии и османской эпохи, услышите о тайных реликвиях и деталях правления великих султанов. Посетите старинный и очень атмосферный Кальянный сад, оцените колорит исторических базаров и узнаете, где отведать по-настоящему аутентичные блюда.
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.
Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!Влюбиться в Стамбул за один день!
125 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Все главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Красота и сказочная атмосфера Стамбула поразят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Вы увидите изящные дворцы, тысячелетние храмы и мечети, древние площади и подземное водохранилище. Погуляете по живописным улочкам, познакомитесь с местным дружелюбным менталитетом и научитесь торговаться на восточном базаре.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи