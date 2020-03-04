83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колоритный Бейоглу

Вы познакомитесь с историей района, считающегося сердцем Стамбула. В его зданиях, пассажах и переулках разглядите архитектурный почерк разных эпох. Пройдете по знаменитой улице Истикляль, где никогда не затихает жизнь. Здесь соседствуют дорогие рестораны и дешевые забегаловки, храмы всех конфессий и ночные клубы. Мимо проедет легендарный красный трамвайчик — один из символов нашего города. Мы осмотрим Галатскую башню и поговорим о русской эмиграции, приложившей руку к строительству района Шишхане.

Must-see места

В Старом городе вы увидите уникальную Голубую мечеть с шестью минаретами, построенную учеником великого архитектора Синана. Мы осмотрим мусульманскую и одновременно христианскую достопримечательность Стамбула — Айя-Софию. Прогуляемся в парке Гюльхане, где когда-то отдыхала Роксолана, жена султана Сулеймана Великолепного. Я расскажу о дворце турецких султанов Топкапы и о порядках, заведенных в его гареме.

В районе Ортакёй

Мы полюбуемся на Босфорский пролив и знаменитый мост, соединяющий европейскую и азиатскую части Стамбула. Вы увидите Девичью башню и услышите разные версии её легенды. Я покажу ярмарку для местных, где можно купить сувениры и попробовать турецкие сладости по «нетуристическим» ценам. А после прогулки предлагаю отдохнуть в кафе, выпить настоящего турецкого чая или кофе, по желанию — попробовать местный кальян.

Раскрою все секреты

Я покажу вам, чем сегодня живут турки, как отдыхают после работы, чем занимаются в свободное время. Расскажу, где лучше покупать сувениры, открою адреса самых атмосферных исторических кафе и отличных ресторанов. Поделюсь лайфхаками для туристов и объясню, где и как выгодно приобрести музейную карту, которая облегчит посещение исторических мест и музеев.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся.