Кузгунджук — это один из самых колоритных и аутентичных районов Стамбула, расположенный на азиатском берегу Босфора. Здесь удивительным образом переплелись культуры и религии.
Во время прогулки вы увидите живописный причал, прогуляетесь по оживленной улице Иджадие с её пекарнями, антикварными магазинами и уютными кафе, посетите храмы разных конфессий, заглянете на колоритный деревенский рынок и узнаете истории, которые делают Кузгунджук таким уникальным.
Описание аудиогидаКузгунджук: тихая жемчужина Стамбула Отправьтесь в прогулку по Кузгунджуку — старинному району на азиатском берегу Босфора, где сохранились деревянные особняки, уютные улочки и колоритные лавки. Здесь соседствуют церкви, мечети и синагоги, создавая уникальную атмосферу многонационального Стамбула. Место давно стало любимым уголком художников, писателей и тех, кто ищет вдохновение вдали от туристических маршрутов. Маршрут прогулки Начнем у старого причала, откуда открывается вид на Босфор. Пройдем по улице Иджадие с её пекарнями, антикварными магазинами и уютными кафе. Заглянем в церковь Сурп Крикор Лусаворич, мечеть Кузгунджук и синагогу Бет Яаков — все они расположены на одной улице. Посетим книжный магазин Наиль Китабеви в здании бывшей парикмахерской и пройдем через деревенский рынок Кастамону, где можно попробовать местные сыры, мед и специи. Истории и легенды Узнаете, почему Кузгунджук называют «еврейской деревней Стамбула», где снимали культовый сериал «Перихан Абла» и как жители отстояли зеленый парк Кузгунджук Бостаны от застройки. Откроете секрет трех дат на фасаде здания Симотас и услышите легенду о Марко Паше, чье умение слушать сделало его героем фольклора. Полезная информация Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать. Экскурсия полностью пешая — рекомендуем удобную обувь. Вход в храмы оплачивается отдельно, но можно осмотреть их дворы. Маршрут подойдёт для тех, кто хочет увидеть Стамбул без толп и почувствовать его аутентичную атмосферу.
- Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать.
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый причал с видом на Босфор
- Улица Иджадие с пекарнями, антикварными магазинами и кафе
- Церковь Сурп Крикор Лусаворич
- Мечеть Кузгунджук
- Синагога Бет Яаков
- Книжный магазин Наиль Китабеви в здании бывшей парикмахерской
- Деревенский рынок Кастамону
- Зеленый парк Кузгунджук Бостаны
- Здание Симотас с тремя загадочными датами
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Лучшие фотолокации
- Рекомендации местных кафе и лавок
- Скрытые дворы и уютные уголки
Что не входит в цену
- Наушники
- Вход в храмы и синагоги не входит в тур - можно осмотреть только снаружи
- Транспорт
- Еда и напитки
- Фотоуслуги
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чарши, 7, Кузгунджук
Завершение: Улица Паша Лиманы, 103
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
