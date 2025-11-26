Мои заказы

Кузгунджук: аудиогид по самому уютному району Стамбула

Кузгунджук — это один из самых колоритных и аутентичных районов Стамбула, расположенный на азиатском берегу Босфора. Здесь удивительным образом переплелись культуры и религии.

Во время прогулки вы увидите живописный причал, прогуляетесь по оживленной улице Иджадие с её пекарнями, антикварными магазинами и уютными кафе, посетите храмы разных конфессий, заглянете на колоритный деревенский рынок и узнаете истории, которые делают Кузгунджук таким уникальным.
Описание аудиогида

Кузгунджук: тихая жемчужина Стамбула Отправьтесь в прогулку по Кузгунджуку — старинному району на азиатском берегу Босфора, где сохранились деревянные особняки, уютные улочки и колоритные лавки. Здесь соседствуют церкви, мечети и синагоги, создавая уникальную атмосферу многонационального Стамбула. Место давно стало любимым уголком художников, писателей и тех, кто ищет вдохновение вдали от туристических маршрутов. Маршрут прогулки Начнем у старого причала, откуда открывается вид на Босфор. Пройдем по улице Иджадие с её пекарнями, антикварными магазинами и уютными кафе. Заглянем в церковь Сурп Крикор Лусаворич, мечеть Кузгунджук и синагогу Бет Яаков — все они расположены на одной улице. Посетим книжный магазин Наиль Китабеви в здании бывшей парикмахерской и пройдем через деревенский рынок Кастамону, где можно попробовать местные сыры, мед и специи. Истории и легенды Узнаете, почему Кузгунджук называют «еврейской деревней Стамбула», где снимали культовый сериал «Перихан Абла» и как жители отстояли зеленый парк Кузгунджук Бостаны от застройки. Откроете секрет трех дат на фасаде здания Симотас и услышите легенду о Марко Паше, чье умение слушать сделало его героем фольклора. Полезная информация Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать. Экскурсия полностью пешая — рекомендуем удобную обувь. Вход в храмы оплачивается отдельно, но можно осмотреть их дворы. Маршрут подойдёт для тех, кто хочет увидеть Стамбул без толп и почувствовать его аутентичную атмосферу. Важная информация:
  • Аудиогид работает без интернета, нужно лишь заранее его скачать.
  • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play).
  • Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  • Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  • Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый причал с видом на Босфор
  • Улица Иджадие с пекарнями, антикварными магазинами и кафе
  • Церковь Сурп Крикор Лусаворич
  • Мечеть Кузгунджук
  • Синагога Бет Яаков
  • Книжный магазин Наиль Китабеви в здании бывшей парикмахерской
  • Деревенский рынок Кастамону
  • Зеленый парк Кузгунджук Бостаны
  • Здание Симотас с тремя загадочными датами
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Лучшие фотолокации
  • Рекомендации местных кафе и лавок
  • Скрытые дворы и уютные уголки
Что не входит в цену
  • Наушники
  • Вход в храмы и синагоги не входит в тур - можно осмотреть только снаружи
  • Транспорт
  • Еда и напитки
  • Фотоуслуги
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Чарши, 7, Кузгунджук
Завершение: Улица Паша Лиманы, 103
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

