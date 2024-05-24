1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- EEkaterina23 апреля 2024Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
- LLarisa21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
- ААндрей5 января 2024Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
- ВВиктор6 марта 2023Все четко и пунктуально. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Кузгунджук»
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