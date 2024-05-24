Район Кузгунджук – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Район Кузгунджук» в Стамбуле, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
400 за всё до 6 чел.
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
«Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 6 чел.
Красоты Анатолийского берега
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Красоты Анатолийского берега
Начало: Центральная площадь Кадыкёй
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • E
    Ekaterina
    23 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Нашим экскурсоводом была Вероника, в начале экскурсии она задала нам несколько вопросов и подстроила план экскурсии под наши предпочтения. Нам
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    все очень понравилось- Стамбул прекрасен, и Вероника рассказала интересные истории из жизни современного города, показала местные рестораны и кафе. Мы попробовали вкусную необычную баклаву с турецким чаем и турецкие уличные бургеры с айраном. Потом мы прогулялись до «пьяной лестницы» популярной среди местной молодежи и прокатились на пароме до азиатской части Стамбула. Все было хорошо спланировано и, проходив весь день, мы совершенно не устали. Вероника также проводит автомобильные экскурсии до мест, куда проблематично добраться на общественном транспорте. В следующий раз мы обязательно воспользуемся. Если историческую часть города вы уже знаете, то эта экскурсия откроет для вас Стамбул совершенно с другой стороны.

  • L
    Larisa
    21 апреля 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Экскурсия очень понравилась) Увидели необычные для нас места, прогулялись по супер атмосферным улочкам, где живут местные жители, пообедали с шикарным
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    видом на Босфор. Да и в принципе вся прогулка была интересная, подчерпнули много нового. Рады что нашли такого гида и эту экскурсию))

  • А
    Андрей
    5 января 2024
    Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
    Всё было просто отлично! Микроавтобус очень комфортабельный! Провезли по очень красивым местам. НИКОГДА сам не найдешь и не объедешь! Однозначно Must have!
  • В
    Виктор
    6 марта 2023
    Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
    Все четко и пунктуально. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Район Кузгунджук»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
  2. Колоритный Стамбул на VIP-трансфере с гидом
  3. «Загадочная Азия Стамбула»: красочный Кузгунджук и колоритный Кадыкёй
  4. Красоты Анатолийского берега
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Район Кузгунджук" можно забронировать 4 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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