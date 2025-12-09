Это не просто кулинарный мастер-класс, а погружение в гастрономический ритуал османского дворца.
Вы примерите на себя роль придворного повара, узнаете, как придумывались блюда для султанской семьи, и приготовите их собственными руками.
Оцените вкус аутентичной кухни и унесёте с собой маленькие кулинарные секреты, которые редко покидают стены Стамбула.
Вы примерите на себя роль придворного повара, узнаете, как придумывались блюда для султанской семьи, и приготовите их собственными руками.
Оцените вкус аутентичной кухни и унесёте с собой маленькие кулинарные секреты, которые редко покидают стены Стамбула.
Описание мастер-класса
Мастер-класс проходит прямо в обеденном зале ресторана османской кухни — живом пространстве, где гости становятся частью кулинарного спектакля.
Шеф-повар выбирает блюдо из сезонного меню, знакомит вас с ингредиентами, объясняет их роль в дворцовой гастрономии и показывает ключевые техники.
Вы готовите бок о бок с профессионалом, повторяя движения и постепенно собирая блюдо «как для султана», пока посетители ресторана наблюдают за процессом.
Шеф рассказывает о нюансах вкуса, подсказывает, когда нужен тонкий аромат специй, а когда — строгая точность в шаге. Общение проходит на английском языке.
В завершение вы красиво оформляете блюдо, пробуете его за общим столом и ощущаете разницу между современной и исторической подачей.
Организационные детали
- В стоимость входит мастер-класс и набор турецких закусок-мезе в дополнение к приготовленному вами блюду
- Мастер-класс проходит в помещении ресторана османской кухни в историческом центре Стамбула
- В ресторане есть русскоязычный персонал, который может помочь с затруднениями в понимании английского. По договорённости я могу сопроводить вас и помочь с переводом — детали в переписке
- Возраст участников — от 16 лет
- Вы получите сертификат участника мастер-класса по приготовлению блюд османской кухни
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€44 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборДворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Завтра в 14:30
11 дек в 14:30
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие: изюминки турецкой кухни
Погрузитесь в мир турецкой кухни, где каждый уголок Стамбула раскрывает свои кулинарные секреты. Вас ждут вкусные открытия и уникальные блюда
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€27 за человека