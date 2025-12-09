Мои заказы

Мастер-класс «Готовим как для султана»

Приготовить блюдо османской дворцовой кухни прямо в ресторане
Это не просто кулинарный мастер-класс, а погружение в гастрономический ритуал османского дворца.

Вы примерите на себя роль придворного повара, узнаете, как придумывались блюда для султанской семьи, и приготовите их собственными руками.

Оцените вкус аутентичной кухни и унесёте с собой маленькие кулинарные секреты, которые редко покидают стены Стамбула.
Мастер-класс «Готовим как для султана»© Елена
Мастер-класс «Готовим как для султана»© Елена
Мастер-класс «Готовим как для султана»© Елена

Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит прямо в обеденном зале ресторана османской кухни — живом пространстве, где гости становятся частью кулинарного спектакля.

Шеф-повар выбирает блюдо из сезонного меню, знакомит вас с ингредиентами, объясняет их роль в дворцовой гастрономии и показывает ключевые техники.

Вы готовите бок о бок с профессионалом, повторяя движения и постепенно собирая блюдо «как для султана», пока посетители ресторана наблюдают за процессом.

Шеф рассказывает о нюансах вкуса, подсказывает, когда нужен тонкий аромат специй, а когда — строгая точность в шаге. Общение проходит на английском языке.

В завершение вы красиво оформляете блюдо, пробуете его за общим столом и ощущаете разницу между современной и исторической подачей.

Организационные детали

  • В стоимость входит мастер-класс и набор турецких закусок-мезе в дополнение к приготовленному вами блюду
  • Мастер-класс проходит в помещении ресторана османской кухни в историческом центре Стамбула
  • В ресторане есть русскоязычный персонал, который может помочь с затруднениями в понимании английского. По договорённости я могу сопроводить вас и помочь с переводом — детали в переписке
  • Возраст участников — от 16 лет
  • Вы получите сертификат участника мастер-класса по приготовлению блюд османской кухни

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Стамбуле
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда
читать дальше

туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей. Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта. Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
3 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы - резиденция 23 османских султанов в Стамбуле
Увидеть интерьеры, в которых на протяжении 4 столетий вершилась история Османской империи
Начало: На улице Soğuk Çeşme sk
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€44 за человека
Дворец Топкапы: восход и падение Османской империи
3 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Дворец Топкапы: восход и падение Османской империи
Пройти по следам султанов и теням гарема
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 14:30, в субботу в 13:30
Завтра в 14:30
11 дек в 14:30
€39 за человека
Гастрономическое путешествие: изюминки турецкой кухни
Пешая
4 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие: изюминки турецкой кухни
Погрузитесь в мир турецкой кухни, где каждый уголок Стамбула раскрывает свои кулинарные секреты. Вас ждут вкусные открытия и уникальные блюда
Начало: На причале Эминону
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле