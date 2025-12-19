Скульптура своими руками: что вас ждёт?

Древние традиции скульптуры: вы узнаете историю лепки из глины от Египта до Греции, от Рима до наших дней.

Техники лепки из глины: откроете секреты этого уникального материала.

Навыки трёхмерного мышления: создадите объемную фигуру.

Создание собственного изделия: от человеческих фигур до абстрактных форм, от животных до декоративных объектов — вы можете выбрать всё, что вам захочется.

Уникальный сувенир из Стамбула: памятный подарок из путешествия своими руками. После мастер-класса вы заберете свое произведение домой в специальной упаковке, которая сохранит ваше творение в целости. В нашей мастерской всегда царит особая атмосфера:.

