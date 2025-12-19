Искусство, которое оживает в ваших руках! В художественной галерее Стамбула вы сможете сотворить скульптуру из глины своими руками под руководством опытного мастера.
Глина — не просто материал, это ваши эмоции, чувства и мечты, которым вы можете придать материальную форму.
Вы узнаете техники лепки из глины и традиции этого древнего искусства, а в конце мастер-класса заберёте свое творение домой.
Глина — не просто материал, это ваши эмоции, чувства и мечты, которым вы можете придать материальную форму.
Вы узнаете техники лепки из глины и традиции этого древнего искусства, а в конце мастер-класса заберёте свое творение домой.
Описание мастер-класса
Скульптура своими руками: что вас ждёт?
- Древние традиции скульптуры: вы узнаете историю лепки из глины от Египта до Греции, от Рима до наших дней.
- Техники лепки из глины: откроете секреты этого уникального материала.
- Навыки трёхмерного мышления: создадите объемную фигуру.
- Создание собственного изделия: от человеческих фигур до абстрактных форм, от животных до декоративных объектов — вы можете выбрать всё, что вам захочется.
Уникальный сувенир из Стамбула: памятный подарок из путешествия своими руками. После мастер-класса вы заберете свое произведение домой в специальной упаковке, которая сохранит ваше творение в целости. В нашей мастерской всегда царит особая атмосфера:.
Уникальный сувенир из Стамбула: памятный подарок из путешествия своими руками. После мастер-класса вы заберете свое произведение домой в специальной упаковке, которая сохранит ваше творение в целости. В нашей мастерской всегда царит особая атмосфера:.
• Уникальный сувенир из Стамбула: памятный подарок из путешествия своими руками. После мастер-класса вы заберете свое произведение домой в специальной упаковке, которая сохранит ваше творение в целости. В нашей мастерской всегда царит особая атмосфера:
- творческая: под вашими пальцами мягкая глина приобретает очертания и формы, • подходящая для любого уровня: если у вас нет опыта в лепке из глины, не переживайте, наш опытный инструктор шаг за шагом объяснить всю последовательность действий, • расслабляющая: во время лепки из глины вы не замечаете, как становитесь спокойнее и умиротворение, • гибкая: никто не торопит ваш процесс, вы работаете в своем темпе, • дружелюбная и гостеприимная: вас ждёт чаепитие с турецкими сладостями. Важная информация:.
- В мастер-классе могут принять участие взрослые, семьи с детьми, а также группы друзей или коллег.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
- Все необходимые материалы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- В мастер-классе могут принять участие взрослые
- Семьи с детьми
- А также группы друзей или коллег
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул - это Истикляль
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
Завтра в 10:00
21 дек в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: волшебная Азия
Познакомимся с волшебной азиатской частью Стамбула - многоликой и удивительной
Начало: Одна из остановок трамвая номер 1
23 дек в 08:00
25 дек в 08:00
€140
€155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Классический Стамбул
Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна Базилика
Начало: У мечети Султанахмет
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€154 за всё до 4 чел.