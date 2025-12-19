Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу, созданному основателем первой мозаичной ламповой мастерской в Турции.
В самом сердце Галаты, в одном из самых больших и разнообразных творческих пространств Стамбула, вас ждёт светлая, просторная студия с высоким потолком и вдохновляющей атмосферой. Здесь гости могут создать собственную мозаичную лампу, наслаждаясь культурным многообразием вокруг.
Описание мастер-класса
Уникальный сувенир из Стамбула Во время мастер-класса вы шаг за шагом создадите свой дизайн, используя различные виды и размеры мозаичного стекла. Наши инструкторы проводят занятия на русском, английском и турецком языках, обеспечивая комфорт для участников любого уровня. Каждый гость создаёт полностью уникальную лампу — личный сувенир из Стамбула. Что вы будете делать?
- Создадите собственный мозаичный узор.
- Разместите стеклянные мозаики и оформите поверхность лампы.
- После завершения дизайна перейдёте к этапу покрытия бусинами, и изделие станет готовым к использованию.
- В конце мастер-класса вы забираете свою лампу с собой. Почему стоит выбрать этот мастер-класс?
- Первая мозаичная ламповая мастерская в Турции — от основателя.
- Одно из самых больших, профессиональных и разнообразных творческих пространств в Стамбуле.
- Возможность увидеть одновременно мозаичные, кофейные, витражные, эбру и другие мастер-классы.
- Уютная атмосфера с угощением: турецкий чай и свежий лукум.
- Высокий уровень удовлетворённости гостей и социальная атмосфера в течение всего дня.
- Центральное расположение — рядом с Galataport и Галатской башней.
- Можем провести мастер-класс для детей от 5 лет и старше.
- Удобное время работы мастерской: с 08:00 до 23:00.
- Инструктор владеет русским, английским и турецкими языками.
- Во время мастер-класса вам предложат безлимитный чай и турецкие сладости.
- Если вы хотите организовать частный мастер-класс, свяжитесь с нами заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие со сладостями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
