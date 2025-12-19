Уникальный сувенир из Стамбула Во время мастер-класса вы шаг за шагом создадите свой дизайн, используя различные виды и размеры мозаичного стекла. Наши инструкторы проводят занятия на русском, английском и турецком языках, обеспечивая комфорт для участников любого уровня. Каждый гость создаёт полностью уникальную лампу — личный сувенир из Стамбула. Что вы будете делать?

Создадите собственный мозаичный узор.

Разместите стеклянные мозаики и оформите поверхность лампы.

После завершения дизайна перейдёте к этапу покрытия бусинами, и изделие станет готовым к использованию.

В конце мастер-класса вы забираете свою лампу с собой. Почему стоит выбрать этот мастер-класс?

Первая мозаичная ламповая мастерская в Турции — от основателя.

Одно из самых больших, профессиональных и разнообразных творческих пространств в Стамбуле.

Возможность увидеть одновременно мозаичные, кофейные, витражные, эбру и другие мастер-классы.

Уютная атмосфера с угощением: турецкий чай и свежий лукум.

Высокий уровень удовлетворённости гостей и социальная атмосфера в течение всего дня.

Центральное расположение — рядом с Galataport и Галатской башней.

Вокруг множество исторических ресторанов и культурных мест. Этот мастер-класс идеально подходит для семей, пар, друзей и корпоративных групп. Если вы хотите увезти из Стамбула уникальный сувенир, сделанный своими руками, и пережить подлинный творческий опыт, наша мастерская в Галате — идеальный выбор. Важная информация:.

