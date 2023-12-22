Для путешествия мы выбрали самые интересные локации в европейской и азиатской частях Стамбула. Но в исторический центр не пойдём. Краски города раскроются в районах Фатих, Бешикташ, Кадыкёй и Ускюдар, где бок о бок стоят османские мечети, дворцы — и небоскрёбы. Мы расскажем о прошлом и настоящем Стамбула, станем надёжными проводниками в лабиринтах базара и покажем любимые места стамбульцев.

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Описание

Что вас ожидает

Стамбульский колорит

Сюрприз в том, что каждый день стамбульский базар бывает в разных местах. Поэтому локации будут зависеть от выбранного дня экскурсии. Но в любой день недели вы увидите:

Настоящий красочный турецкий базар

Наследство османских султанов: особняки и мечети, власть и страсть

Вид на город с высоты

Места, любимые стамбульцами

А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.

Восточный базар

О главной части приключения — отдельно. На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.

Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.

Организационные детали