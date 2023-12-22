Настоящий колорит Стамбула
Индивидуальная экскурсия в Стамбуле

Восточный базар, еда «для своих», приключения султана и другие пазлы яркой мозаики города

Для путешествия мы выбрали самые интересные локации в европейской и азиатской частях Стамбула. Но в исторический центр не пойдём.

Краски города раскроются в районах Фатих, Бешикташ, Кадыкёй и Ускюдар, где бок о бок стоят османские мечети, дворцы — и небоскрёбы.

Мы расскажем о прошлом и настоящем Стамбула, станем надёжными проводниками в лабиринтах базара и покажем любимые места стамбульцев.
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Настоящий колорит Стамбула
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Стамбульский колорит

Сюрприз в том, что каждый день стамбульский базар бывает в разных местах. Поэтому локации будут зависеть от выбранного дня экскурсии. Но в любой день недели вы увидите:

  • Настоящий красочный турецкий базар
  • Наследство османских султанов: особняки и мечети, власть и страсть
  • Вид на город с высоты
  • Места, любимые стамбульцами

А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.

Восточный базар

О главной части приключения — отдельно. На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.

Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.

Организационные детали

  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
  • Будет несколько коротких поездок на городском транспорте, в том числе на пароме по Босфору. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро.
  • Мы также готовы организовать для вас шоппинг-сопровождение по актуальным торговым центрам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
одна из остановок трамвая номер 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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