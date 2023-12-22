Восточный базар, еда «для своих», приключения султана и другие пазлы яркой мозаики города
Краски города раскроются в районах Фатих, Бешикташ, Кадыкёй и Ускюдар, где бок о бок стоят османские мечети, дворцы — и небоскрёбы.
Мы расскажем о прошлом и настоящем Стамбула, станем надёжными проводниками в лабиринтах базара и покажем любимые места стамбульцев.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Стамбульский колорит
Сюрприз в том, что каждый день стамбульский базар бывает в разных местах. Поэтому локации будут зависеть от выбранного дня экскурсии. Но в любой день недели вы увидите:
- Настоящий красочный турецкий базар
- Наследство османских султанов: особняки и мечети, власть и страсть
- Вид на город с высоты
- Места, любимые стамбульцами
А ещё попробуете национальную кухню там, где её готовят для местных жителей: например, гёзлеме — горячие лепёшки с сыром или зеленью, лахмаджун — турецкую мясную пиццу, ашуре — фруктовый десерт по рецепту пророка Ноя и другие вкусности.
Восточный базар
О главной части приключения — отдельно. На стамбульском рынке можно найти всё, что душе угодно! Интересный качественный текстиль и одежду, украшения и сувениры из натуральных материалов, авторские изделия ручной работы. И, конечно, всевозможную турецкую вкуснятину местного производства — оливки и масла, сыры и специи, сладости и орехи, соленья и свежие фрукты.
Всего не перечислить и не передать словами пряные душистые ароматы, яркие краски и соблазнительные вкусы. Мы познакомим вас с богатством турецкого базара и поможем не растеряться в его ассортименте. А ещё вы узнаете о любви султанов к таким базарам и услышите об их удивительных приключениях.
Организационные детали
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
- Будет несколько коротких поездок на городском транспорте, в том числе на пароме по Босфору. Вам понадобится транспортная карта города, она продаётся в автоматах при всех остановках трамвая и станциях метро.
- Мы также готовы организовать для вас шоппинг-сопровождение по актуальным торговым центрам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- одна из остановок трамвая номер 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.