Ваш неповторимый аромат Во время мастер-класса вам будет предложено более 90 уникальных эссенций. У нас нет готовых формул, вы создадите свою историю и свой аромат так, как подсказывает ваше сердце! Вы услышите историю о культуре духов, о традициях и совершите настоящее путешествие в мир ароматов. После мастер-класса вы заберете с собой 50 мл духов, которые создали сами. Атмосфера во время мастер-класса • Вдохновляющая и свободная: вы создаете свой парфюм, а наш профессиональный парфюмер рассказывает об ароматах, помогая подобрать самые удачные сочетания.

Расслабляющая: фоновая музыка помогает создать особую чувственную атмосферу.

• Гостеприимная: вас ждут восточные сладости и турецкий чай. Важная информация: