Представьте, что будет, если соединить ваши мечты, чувства и эмоции с капелькой восточных традиций Стамбула? Получится неповторимый аромат, который отражает вас! Шаг за шагом вы создадите свой аромат под руководством опытного мастера.
Вы узнаете историю, традиции парфюмерии, а также получите незабываемые эмоции от путешествия в мир ароматов. Создайте свой уникальный аромат там, где Восток встречается с Западом!
Описание мастер-класса
Ваш неповторимый аромат Во время мастер-класса вам будет предложено более 90 уникальных эссенций. У нас нет готовых формул, вы создадите свою историю и свой аромат так, как подсказывает ваше сердце! Вы услышите историю о культуре духов, о традициях и совершите настоящее путешествие в мир ароматов. После мастер-класса вы заберете с собой 50 мл духов, которые создали сами. Атмосфера во время мастер-класса • Вдохновляющая и свободная: вы создаете свой парфюм, а наш профессиональный парфюмер рассказывает об ароматах, помогая подобрать самые удачные сочетания.
Расслабляющая: фоновая музыка помогает создать особую чувственную атмосферу.
• Гостеприимная: вас ждут восточные сладости и турецкий чай. Важная информация:
- В мастер-классе могут принять участие взрослые и семьи с детьми от 7 лет.
- Не рекомендуется для беременных женщин.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Русскоговорящий инструктор
- Чаепитие с турецкими угощениями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Галатская башня, Достопримечательность · Бейоглу, улица Бююк Хендек, 2
Завершение: Возле Галатской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
