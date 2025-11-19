Творческое пространство рядом с вами: просто укажите удобный район Стамбула, а я организую всё — от рабочего места до материалов. Вы создадите уникальную свечу из соевого воска — в красивой таре и с приятным ароматом. Я буду помогать на каждом этапе и делиться историями о свечеварении и жизни в Турции.

за 1–2 человек или €30 за человека, если вас больше

Свеча ручной работы

Я покажу, как работать с натуральным соевым воском, и вы сделаете свечу. Тара — на выбор: кокос, стеклянный стакан или баночка с крышкой. И аромат на выбор — в моей коллекции их более 50.

Беседы о творчестве и Стамбуле

Расскажу о трендах свечеварения и любопытных нюансах — например, почему свечу нельзя задувать. Поделюсь историями о привычках местных жителей, вкусах турецких женщин и других деталях, которые нечасто звучат на экскурсиях.

Организационные детали

Мастер-класс выездной — провожу в офисах, кафе или даже у вас дома. Если встречаемся в кафе, я угощаю вас чаем и печеньем.