Творческое пространство рядом с вами: просто укажите удобный район Стамбула, а я организую всё — от рабочего места до материалов. Вы создадите уникальную свечу из соевого воска — в красивой таре и с приятным ароматом. Я буду помогать на каждом этапе и делиться историями о свечеварении и жизни в Турции.
Описание мастер-класса
Свеча ручной работы
Я покажу, как работать с натуральным соевым воском, и вы сделаете свечу. Тара — на выбор: кокос, стеклянный стакан или баночка с крышкой. И аромат на выбор — в моей коллекции их более 50.
Беседы о творчестве и Стамбуле
Расскажу о трендах свечеварения и любопытных нюансах — например, почему свечу нельзя задувать. Поделюсь историями о привычках местных жителей, вкусах турецких женщин и других деталях, которые нечасто звучат на экскурсиях.
Организационные детали
Мастер-класс выездной — провожу в офисах, кафе или даже у вас дома. Если встречаемся в кафе, я угощаю вас чаем и печеньем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раиса — ваш гид в Стамбуле
Я замужем за турком, основала свой бизнес свечей и домашнего декора в Стамбуле. Буду рада провести для вас мастер-класс и рассказать всё, что знаю о творчестве и этой удивительной стране:)
