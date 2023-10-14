Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору

Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это программа с красивыми местами, до которых непросто добраться самостоятельно — но с нашим гидом вас ждёт удобный и приятный маршрут.

Вы посетите дворец Долмабахче и мечеть Ортакёй, прогуляетесь вдоль ажурных домов района Арнавуткёй, откроете богатое прошлое Стамбула и узнаете город поближе. А перемещаться между локациями будем на корабликах, наслаждаясь видами.
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче: интерьеры и сады. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I пожелал жить не в османском, а в барочном дворце — с тех пор на этом берегу Босфора стоит роскошная резиденция. Вы прогуляетесь по территории с прудами и магнолиями, познакомитесь с хрониками и архитектурой комплекса. Внутри сначала осмотрите гарем, а затем основные залы.

Мечеть-шкатулка Ортакёй. У подножья Босфорского моста вас ждёт один из символов Стамбула. Мечеть, построенная в 19 веке, так привлекала султанов, что они приплывали сюда на молитву с другого берега. Вы изучите её снаружи и внутри — Ортакёй украшают хрустальные люстры, мрамор, розовая мозаика.

Арнавуткёй — район «зефирных» домиков. Отправляемся в «албанскую деревню» — так переводится название этого престижного и дорогого района Стамбула. Погуляем по набережной с красочными деревянными особняками и белоснежными яхтами, а вдалеке увидим крупнейшую мечеть Турции. Поговорим о прошлом многонационального района. А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы.

Программа с таймингом

Дворец Долмабахче (2 часа) — переезд на кораблике — осмотр мечети Ортакёй (30 минут) — переезд на кораблике — прогулка по району Арнавуткёй (1 час) — возвращение на кораблике в Старый город (или по вашему желанию в другую часть Стамбула)

Организационные детали

  • Все переезды на корабликах включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты во дворец Долмабахче (с посещением гарема) — 650 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, билет для гида не нужен; еда и напитки по желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
  • По договорённости экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата за каждого следующего человека — 30€.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
История и архитектура
Музеи
Летние
Дворцы, замки и особняки
Босфор
Популярные места
Дворец Долмабахче
Босфорский мост
Мечети и Соборы
Святые места
Мечеть Ортакёй

Похожие туры из Стамбула

Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
у вашего отеля
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
9975 за всё до 5 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Увидеть главные достопримечательности и прокатиться на пароме
в районе Султанахмет
Сегодня
17 окт
19 окт
21 окт
4541 за человека
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
у вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
25 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ