Экскурсия, которая подарит вам новый взгляд на огромный город, интересные факты и вау-фото
Вы посетите дворец Долмабахче и мечеть Ортакёй, прогуляетесь вдоль ажурных домов района Арнавуткёй, откроете богатое прошлое Стамбула и узнаете город поближе. А перемещаться между локациями будем на корабликах, наслаждаясь видами.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Дворец Долмабахче: интерьеры и сады. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I пожелал жить не в османском, а в барочном дворце — с тех пор на этом берегу Босфора стоит роскошная резиденция. Вы прогуляетесь по территории с прудами и магнолиями, познакомитесь с хрониками и архитектурой комплекса. Внутри сначала осмотрите гарем, а затем основные залы.
Мечеть-шкатулка Ортакёй. У подножья Босфорского моста вас ждёт один из символов Стамбула. Мечеть, построенная в 19 веке, так привлекала султанов, что они приплывали сюда на молитву с другого берега. Вы изучите её снаружи и внутри — Ортакёй украшают хрустальные люстры, мрамор, розовая мозаика.
Арнавуткёй — район «зефирных» домиков. Отправляемся в «албанскую деревню» — так переводится название этого престижного и дорогого района Стамбула. Погуляем по набережной с красочными деревянными особняками и белоснежными яхтами, а вдалеке увидим крупнейшую мечеть Турции. Поговорим о прошлом многонационального района. А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы.
Программа с таймингом
Дворец Долмабахче (2 часа) — переезд на кораблике — осмотр мечети Ортакёй (30 минут) — переезд на кораблике — прогулка по району Арнавуткёй (1 час) — возвращение на кораблике в Старый город (или по вашему желанию в другую часть Стамбула)
Организационные детали
- Все переезды на корабликах включены в стоимость
- Дополнительные расходы: входные билеты во дворец Долмабахче (с посещением гарема) — 650 лир/взрослый, детям до 6 лет бесплатно, билет для гида не нужен; еда и напитки по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
- По договорённости экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата за каждого следующего человека — 30€.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около дворца Долмабахче
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.