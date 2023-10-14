Это программа с красивыми местами, до которых непросто добраться самостоятельно — но с нашим гидом вас ждёт удобный и приятный маршрут. Вы посетите дворец Долмабахче и мечеть Ортакёй, прогуляетесь вдоль ажурных домов района Арнавуткёй, откроете богатое прошлое Стамбула и узнаете город поближе. А перемещаться между локациями будем на корабликах, наслаждаясь видами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Долмабахче: интерьеры и сады. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I пожелал жить не в османском, а в барочном дворце — с тех пор на этом берегу Босфора стоит роскошная резиденция. Вы прогуляетесь по территории с прудами и магнолиями, познакомитесь с хрониками и архитектурой комплекса. Внутри сначала осмотрите гарем, а затем основные залы.

Мечеть-шкатулка Ортакёй. У подножья Босфорского моста вас ждёт один из символов Стамбула. Мечеть, построенная в 19 веке, так привлекала султанов, что они приплывали сюда на молитву с другого берега. Вы изучите её снаружи и внутри — Ортакёй украшают хрустальные люстры, мрамор, розовая мозаика.

Арнавуткёй — район «зефирных» домиков. Отправляемся в «албанскую деревню» — так переводится название этого престижного и дорогого района Стамбула. Погуляем по набережной с красочными деревянными особняками и белоснежными яхтами, а вдалеке увидим крупнейшую мечеть Турции. Поговорим о прошлом многонационального района. А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы.

Программа с таймингом

Дворец Долмабахче (2 часа) — переезд на кораблике — осмотр мечети Ортакёй (30 минут) — переезд на кораблике — прогулка по району Арнавуткёй (1 час) — возвращение на кораблике в Старый город (или по вашему желанию в другую часть Стамбула)

Организационные детали