Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору
Уникальная возможность увидеть Стамбул с воды: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй и район Арнавуткёй ждут вас на этой незабываемой прогулке
Погрузитесь в атмосферу изящного Стамбула, отправившись на индивидуальную водную прогулку по Босфору.
В программе - посещение роскошного дворца Долмабахче, который султан Абдул-Меджид I выбрал для своей резиденции, и мечети Ортакёй, известной читать дальшеуменьшить
своей изысканной архитектурой.
Прогулка по району Арнавуткёй подарит вам возможность увидеть красочные деревянные особняки и белоснежные яхты. Все переезды на корабликах включены, что делает маршрут удобным и приятным. Откройте для себя богатое прошлое Стамбула и насладитесь его уникальной атмосферой
Лучшее время для водной прогулки по Стамбулу - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Босфор особенно живописны. В это время можно насладиться теплыми солнечными днями и приятными вечерами. В зимние месяцы, с ноября по апрель, прогулка также возможна, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой. Тем не менее, даже в это время года можно насладиться уникальной атмосферой Стамбула, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов и более спокойную обстановку.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Долмабахче
Мечеть Ортакёй
Арнавуткёй
Описание экскурсии
Дворец Долмабахче: интерьеры и сады. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I пожелал жить не в османском, а в барочном дворце — с тех пор на этом берегу Босфора стоит роскошная резиденция. Вы прогуляетесь по территории с прудами и магнолиями, познакомитесь с хрониками и архитектурой комплекса. Внутри сначала осмотрите гарем, а затем основные залы.
Мечеть-шкатулка Ортакёй. У подножья Босфорского моста вас ждёт один из символов Стамбула. Мечеть, построенная в 19 веке, так привлекала султанов, что они приплывали сюда на молитву с другого берега. Вы изучите её снаружи и внутри — Ортакёй украшают хрустальные люстры, мрамор, розовая мозаика.
Арнавуткёй — район «зефирных» домиков. Отправляемся в «албанскую деревню» — так переводится название этого престижного и дорогого района Стамбула. Погуляем по набережной с красочными деревянными особняками и белоснежными яхтами, а вдалеке увидим крупнейшую мечеть Турции. Поговорим о прошлом многонационального района. А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы.
Программа с таймингом
Дворец Долмабахче (2 часа) — переезд на кораблике — осмотр мечети Ортакёй (30 минут) — переезд на кораблике — прогулка по району Арнавуткёй (1 час) — возвращение на кораблике в Старый город (или по вашему желанию в другую часть Стамбула)
Организационные детали
Все переезды на корабликах включены в стоимость
Дополнительные расходы: комбинированный билет во дворец Долмабахче, Селамлык, гарем и картинную галерею — 1800 лир/взрослый, билет для гида не нужен; еда и напитки по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой лицензированный гид из нашей команды
По договорённости экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата за каждого следующего человека — 30€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дворца Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айдын — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 3958 туристов
Мы — агентство с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. И наша миссия — создавать для вас искренние, глубокие и запоминающиеся путешествия, в которых город раскрывается таким, каким его видят читать дальшеуменьшить
местные.
Рассказываем живо и ясно, показываем скрытые места и передаём дух Стамбула: его запахи, ритм, людей, уличную культуру и детали, которые делают город уникальным.
Все маршруты и локации проверяем перед каждой экскурсией, чтобы ваше пребывание в Турции было максимально комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
прекрасная прогулка! ни разу не пожалели что выбрали именно эту экскурсию, увидели много красивых и потайных мест, которые сами бы не разглядели никогда! огромное спасибо за уделенное нам время:)
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Огромная благодарность Айдыну, нашему гиду! Экскурсия прекрасная, подача информации живая и интересная, любимый дворец Долмабахче посещаю второй раз, но индивидуальная эускурция раскрыла мне все грани этого удивительного места! Мы были читать дальшеуменьшить
с подругой, её дочерью и моей мамой! Компания разных возрастов и предпочтений, но все остались довольны! Кроме того, Айдын просто мастерски и профессионально фотографировал нас, фото просто супер! Мы ему благодарны очень, фото прикладываю 🌺🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Очень понравилась экскурсия с Айдыном. Он не только прекрасно эрудирован, но и подстраивается под все пожелания. Все прошло насыщено, ярко, интересно. Если вы попадете к нему на экскурсию, то откроете для себя новые грани Стамбула, которые вас очаруют☺️ ну и бонусом - Айдын отличный фотограф! Так что память об этой экскурсии останется с вами📸👌
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вера
Айдын - один из самых лучших экскурсоводов, которые нам попадались за годы экскурсий. Очень обязательный, знающий, а также подающий материал с большим количеством интересных подробностей. Благодаря Айдыну, за два дня мы составили впечатление об этом древнем городе. Спасибо большое за экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Спасибо большое Айдыну за чудесную прогулку и прекрасно проведенное время. Нет скучных исторических фактов, все рассказано легко и непринужденно. Организовано на высшем уровне, ответил на все интересующие вопросы. Это был самый лучший день в Стамбуле и самые красивые локации. Однозначно рекомендуем:)
Вам был полезен этот отзыв?
E
Elena
Провели данную экскурсию с Айдын. Прекрасно все организовано, нигде не ждали. Перемещение по Босфор было на комфортном. маленьком катере. Такого ТАКТИЧНОГО гида ещё не встречала. И конечно исторические знания обширны. Отмечаю, что неоднократные закреплял информацию. Елена.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Турецкий Сан-Франциско, или Изящный Стамбул + прогулки по Босфору»