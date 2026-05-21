Лучшее время для водной прогулки по Стамбулу - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная, а виды на Босфор особенно живописны. В это время можно насладиться теплыми солнечными днями и приятными вечерами. В зимние месяцы, с ноября по апрель, прогулка также возможна, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой. Тем не менее, даже в это время года можно насладиться уникальной атмосферой Стамбула, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов и более спокойную обстановку.

Погрузитесь в атмосферу изящного Стамбула, отправившись на индивидуальную водную прогулку по Босфору.В программе - посещение роскошного дворца Долмабахче, который султан Абдул-Меджид I выбрал для своей резиденции, и мечети Ортакёй, известной

своей изысканной архитектурой. Прогулка по району Арнавуткёй подарит вам возможность увидеть красочные деревянные особняки и белоснежные яхты. Все переезды на корабликах включены, что делает маршрут удобным и приятным. Откройте для себя богатое прошлое Стамбула и насладитесь его уникальной атмосферой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Долмабахче: интерьеры и сады. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I пожелал жить не в османском, а в барочном дворце — с тех пор на этом берегу Босфора стоит роскошная резиденция. Вы прогуляетесь по территории с прудами и магнолиями, познакомитесь с хрониками и архитектурой комплекса. Внутри сначала осмотрите гарем, а затем основные залы.

Мечеть-шкатулка Ортакёй. У подножья Босфорского моста вас ждёт один из символов Стамбула. Мечеть, построенная в 19 веке, так привлекала султанов, что они приплывали сюда на молитву с другого берега. Вы изучите её снаружи и внутри — Ортакёй украшают хрустальные люстры, мрамор, розовая мозаика.

Арнавуткёй — район «зефирных» домиков. Отправляемся в «албанскую деревню» — так переводится название этого престижного и дорогого района Стамбула. Погуляем по набережной с красочными деревянными особняками и белоснежными яхтами, а вдалеке увидим крупнейшую мечеть Турции. Поговорим о прошлом многонационального района. А ещё вы сможете заглянуть в стильные кафе, галереи и магазинчики с изделиями ручной работы.

Программа с таймингом

Дворец Долмабахче (2 часа) — переезд на кораблике — осмотр мечети Ортакёй (30 минут) — переезд на кораблике — прогулка по району Арнавуткёй (1 час) — возвращение на кораблике в Старый город (или по вашему желанию в другую часть Стамбула)

Организационные детали