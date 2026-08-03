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Фотосвидание со Стамбулом

Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
Изящные минареты мечетей, старинная архитектура, пьянящий бриз Босфора — эта восточная сказка станет лучшим антуражем для фотосвидания со Стамбулом.

От must-see мест района Султанахмет и самобытных улочек Балата до панорамных видов и колоритного Гранд-базара — вы выберете локации для фотопрогулки на свой вкус, а я сделаю ваши воспоминания о городе двух континентов красивыми и долговечными и поделюсь полезными заметками о городе.
5
67 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Фотосвидание со Стамбулом
Фотосвидание со Стамбулом

Описание фото-прогулки

Вы и Стамбул — в объективе

Историческая часть Стамбула немаленькая, поэтому за 3 часа мы успеем охватить один из трех маршрутов — каждый из них интересен, но создаст разное настроение на фотографиях. Итак, на ваш выбор:

  • Классический Стамбул: я пофотографирую вас в районе Султанахмет — снимки украсят минареты Голубой мечети и Сулеймание, монументальный собор Святой Софии и лавки старого рынка. Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане.
  • Восточный колорит: чтобы «поймать» на фото атмосферу пестрого Стамбула, мы отправимся на оживленный Гранд-базар и заглянем во внутренние дворики мечетей.
  • Стамбульские контрасты: вас ждет фотосессия в аутентичном районе Балат, где грандиозные постройки прошлого соседствуют с яркими граффити. Запечатлеть себя в контрастном Стамбуле можно и в районе Таксим, где ездит знаменитый красный трамвайчик, и «прячутся» атмосферные антикварные лавки и галереи современного искусства.

Кроме того, любой вариант прогулки включает секретное место с великолепным видом на город и Босфор.

Организационные детали

  • Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Съёмка проходит на беззеркальную полнокадровую камеру Canon R6 с объективом 24-70mm f/2.8
  • За время прогулки мы сделаем с вами более 300 фотографий
  • Я пришлю вам абсолютно все фотографии в легкой обработке в течение 2 недель
  • Место встречи по договоренности (например, у вашего отеля, если вы живете в районе Султанахмет)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 488 туристов
Я фотограф. Мне повезло жить и работать в одном из самых красивых и удивительных городов в мире — в Стамбуле. Не перестаю восхищаться и все больше влюбляться в этот прекрасный, таинственный и постоянно удивляющий чем-то новым город. С удовольствием помогу вам запечатлеть яркие моменты вашего отпуска на фоне прекрасного и загадочного Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
3
2
1
Шишкин
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
Получили качественные фото очень быстро, спасибо большое. Отдельно признательны вам, за вашу отзывчивость, тактичность, доброту, и за то что провели с нами гораздо больше времени чем было запланировано. С удовольствием будем обращаться к вам снова.
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
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А
Фотосвидание с Викторией.
Были 3 ноября 2025 г Очень коммуникабельная,положительная,добрая,открытая,порядочная,хорошо знает город,традиции Турции.
Фотосвидание прошло легко и не принужденно.
Фотографии просто изумительные и очень красивые.
От души рекомендую взять фотопрогулку с Викторией.
Погуляете по красивым местам Стамбула и останутся качественные фотографии и впечатления!
Фотосвидание с Викторией.
Фотосвидание с Викторией.
Фотосвидание с Викторией.
Фотосвидание с Викторией.
Фотосвидание с Викторией.
Фотосвидание с Викторией.
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Елизавета
очень приятная прогулка, Виктория может рассказать про город и показать отличные локации и в целом, человек очень приятный и профессионал своего дела
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В
Были на фотопрогулке в новогодние праздники🎄 Всем-всем-всем рекомендую Викторию однозначно при планировании поездки в Стамбул.
Помимо того, что Виктория всегда оперативно отвечает на сообщения, подсказывает как и где лучше спланировать маршрут,
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также достаточно гибкая в плане графика, с учетом изменения погоды, если есть свободные окна.

Сама прогулка прошла просто шикарно🥰 мы бы сами не узнали столько разных мест и локаций для прогулок по лююимому Стамбулу, если бы не Виктория.
Отдельно про фото: Божжжееее мой! 😍😍😍😍😍Какие они божественно потрясщие! 🔥🧡🔥🧡🔥🔥🧡🧡🔥

Вика, спасибо тебе огромное, за потрясающие эмоции, увлекательное путешествие по Стамбулу и безумно красивые фото💕🥰 🌸отдельное спасибо за то, что смогла так красиво запечатлеть наш момент счастья🧡🤗😍

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Наталья
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией. Сразу хочу отметить это фотопрогулка, вы просто гуляете и фотографируетесь в компании профессионального фотографа.
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Не надо ждать исторических фактов, просто наслаждайтесь видами, красивыми локациями и приятной беседой. Виктория прислушивается к пожеланиям, знает много красивых локаций, в том числе и инстаграмных. Она приятный собеседник и первоклассный фотограф. Три часа пролетели абсолютно не заметно, хотя мы побывали в разных районах Стамбула, ощутив всю его многогранность. На выходе мы получили более 300 фотографий в авторской обработке и видеоролик. Фотографии шикарные. Такие живые, эмоциональные, яркие. Однозначно рекомендую фотопрогулку с Викторией всем кто хочет получить яркие воспоминания от посещения Стамбула.

Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.+2
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией.
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В
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании очаровательной Виктории. Все организационные моменты были оперативно решены. Виктория очень коммуникабельная, замечательная собеседница. Мы
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с ней в приемлемом темпе сделали великолепные фото в лучших и самых узнаваемых локациях Стамбула. При этом мы болтали, смеялись, шутили, как будто давно друг друга знаем. Фото в качественной обработке мне прислала на Яндекс-диск согласно заявленным срокам. Я очень довольна общением и результатом работы Виктории, рекомендую ее как фотографа, не просто знающего Стамбул, но и любящего этот замечательный город.

В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании
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Входит в следующие категории Стамбула

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