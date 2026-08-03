Изящные минареты мечетей, старинная архитектура, пьянящий бриз Босфора — эта восточная сказка станет лучшим антуражем для фотосвидания со Стамбулом.
От must-see мест района Султанахмет и самобытных улочек Балата до панорамных видов и колоритного Гранд-базара — вы выберете локации для фотопрогулки на свой вкус, а я сделаю ваши воспоминания о городе двух континентов красивыми и долговечными и поделюсь полезными заметками о городе.
От must-see мест района Султанахмет и самобытных улочек Балата до панорамных видов и колоритного Гранд-базара — вы выберете локации для фотопрогулки на свой вкус, а я сделаю ваши воспоминания о городе двух континентов красивыми и долговечными и поделюсь полезными заметками о городе.
Описание фото-прогулки
Вы и Стамбул — в объективе
Историческая часть Стамбула немаленькая, поэтому за 3 часа мы успеем охватить один из трех маршрутов — каждый из них интересен, но создаст разное настроение на фотографиях. Итак, на ваш выбор:
- Классический Стамбул: я пофотографирую вас в районе Султанахмет — снимки украсят минареты Голубой мечети и Сулеймание, монументальный собор Святой Софии и лавки старого рынка. Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане.
- Восточный колорит: чтобы «поймать» на фото атмосферу пестрого Стамбула, мы отправимся на оживленный Гранд-базар и заглянем во внутренние дворики мечетей.
- Стамбульские контрасты: вас ждет фотосессия в аутентичном районе Балат, где грандиозные постройки прошлого соседствуют с яркими граффити. Запечатлеть себя в контрастном Стамбуле можно и в районе Таксим, где ездит знаменитый красный трамвайчик, и «прячутся» атмосферные антикварные лавки и галереи современного искусства.
Кроме того, любой вариант прогулки включает секретное место с великолепным видом на город и Босфор.
Организационные детали
- Я могу скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
- Съёмка проходит на беззеркальную полнокадровую камеру Canon R6 с объективом 24-70mm f/2.8
- За время прогулки мы сделаем с вами более 300 фотографий
- Я пришлю вам абсолютно все фотографии в легкой обработке в течение 2 недель
- Место встречи по договоренности (например, у вашего отеля, если вы живете в районе Султанахмет)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 488 туристов
Я фотограф. Мне повезло жить и работать в одном из самых красивых и удивительных городов в мире — в Стамбуле. Не перестаю восхищаться и все больше влюбляться в этот прекрасный, таинственный и постоянно удивляющий чем-то новым город. С удовольствием помогу вам запечатлеть яркие моменты вашего отпуска на фоне прекрасного и загадочного Стамбула.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 67 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
10 из 10. Стамбул теперь у нас не только в воспоминаниях, а благодаря Виктории и в отличных фотографиях.
Получили качественные фото очень быстро, спасибо большое. Отдельно признательны вам, за вашу отзывчивость, тактичность, доброту, и за то что провели с нами гораздо больше времени чем было запланировано. С удовольствием будем обращаться к вам снова.
Получили качественные фото очень быстро, спасибо большое. Отдельно признательны вам, за вашу отзывчивость, тактичность, доброту, и за то что провели с нами гораздо больше времени чем было запланировано. С удовольствием будем обращаться к вам снова.
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А
Фотосвидание с Викторией.
Были 3 ноября 2025 г Очень коммуникабельная,положительная,добрая,открытая,порядочная,хорошо знает город,традиции Турции.
Фотосвидание прошло легко и не принужденно.
Фотографии просто изумительные и очень красивые.
От души рекомендую взять фотопрогулку с Викторией.
Погуляете по красивым местам Стамбула и останутся качественные фотографии и впечатления!
Были 3 ноября 2025 г Очень коммуникабельная,положительная,добрая,открытая,порядочная,хорошо знает город,традиции Турции.
Фотосвидание прошло легко и не принужденно.
Фотографии просто изумительные и очень красивые.
От души рекомендую взять фотопрогулку с Викторией.
Погуляете по красивым местам Стамбула и останутся качественные фотографии и впечатления!
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очень приятная прогулка, Виктория может рассказать про город и показать отличные локации и в целом, человек очень приятный и профессионал своего дела
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В
Были на фотопрогулке в новогодние праздники🎄 Всем-всем-всем рекомендую Викторию однозначно при планировании поездки в Стамбул.
Помимо того, что Виктория всегда оперативно отвечает на сообщения, подсказывает как и где лучше спланировать маршрут,
Помимо того, что Виктория всегда оперативно отвечает на сообщения, подсказывает как и где лучше спланировать маршрут,
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Были в Стамбуле в июне 2025 года с сыном. 16 июня пошли на фотопрогулку с Викторией. Сразу хочу отметить это фотопрогулка, вы просто гуляете и фотографируетесь в компании профессионального фотографа.
+2
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В
В Стамбуле была впервые. Благодарна случаю и команде Трипстера, что фотопрогулка у меня была в компании очаровательной Виктории. Все организационные моменты были оперативно решены. Виктория очень коммуникабельная, замечательная собеседница. Мы
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