Изящные минареты мечетей, старинная архитектура, пьянящий бриз Босфора — эта восточная сказка станет лучшим антуражем для фотосвидания со Стамбулом. От must-see мест района Султанахмет и самобытных улочек Балата до панорамных видов и колоритного Гранд-базара — вы выберете локации для фотопрогулки на свой вкус, а я сделаю ваши воспоминания о городе двух континентов красивыми и долговечными и поделюсь полезными заметками о городе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Вы и Стамбул — в объективе

Историческая часть Стамбула немаленькая, поэтому за 3 часа мы успеем охватить один из трех маршрутов — каждый из них интересен, но создаст разное настроение на фотографиях. Итак, на ваш выбор:

Классический Стамбул: я пофотографирую вас в районе Султанахмет — снимки украсят минареты Голубой мечети и Сулеймание, монументальный собор Святой Софии и лавки старого рынка. Или можно погулять по району Галата с одноименными башней и мостом, а во время фестиваля тюльпанов побывать в парке Гюльхане.

Восточный колорит: чтобы «поймать» на фото атмосферу пестрого Стамбула, мы отправимся на оживленный Гранд-базар и заглянем во внутренние дворики мечетей.

Стамбульские контрасты: вас ждет фотосессия в аутентичном районе Балат, где грандиозные постройки прошлого соседствуют с яркими граффити. Запечатлеть себя в контрастном Стамбуле можно и в районе Таксим, где ездит знаменитый красный трамвайчик, и «прячутся» атмосферные антикварные лавки и галереи современного искусства.

Кроме того, любой вариант прогулки включает секретное место с великолепным видом на город и Босфор.

Организационные детали