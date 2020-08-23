1 отзыв оставили туристы

Калейдоскоп памятников Как бы не закружилась голова от столь насыщенного дня! Древние мечети и легендарные хамамы, аутентичные районы и модные проспекты — Стамбул удивит симбиозом прошлого и настоящего. Вы увидите главные памятники города, а также проникнете в менее известные уголки: пройдетесь по необычной «французской улице» с историей 📖, осмотрите удивительный Вокзал Восточного экспресса и отыщете единственную караимскую синагогу!
Межкультурный диалог На каком языке говорит Стамбул? На турецком, арабском, армянском, греческом, русском и не только! Вы убедитесь в этом во время прогулки по самым атмосферным районам. Мы отправимся на пароме на «Азиатский континент» и исследуем Перу, окруженную водами Босфора и бухты Золотой Рог. Я расскажу интересные факты из жизни турецких султанов, открою, как менялась городская архитектура, и проведу в самые вкусные пекарни и кофейни.
Организационные детали
Я гибкий гид и могу корректировать маршрут, подстраиваясь под ваши интересы
Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно
Экскурсия не предполагает посещения музеев
В ходе экскурсии 🧭 мы совершим поездки на 5 разных видах общественного транспорта. Обязательно возьмите с собой проездную карту. Если заранее не сможете приобрести ее, я помогу вам и покажу как ей пользоваться.
Начало и место завершения
🚩 в районе Сиркеджи
Экскурсия проводится в пятницу в 17:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Хакан, я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме уже 18 лет. Закончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Общение с путешественниками доставляет мне огромную радость. На экскурсиях я искренне стараюсь раскрыть все грани Стамбула, рассказать о нем самое интересное и сделать так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как люблю его я.
Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в Стамбуле! Гид Хакан рассказывает очень легко и интересно. Отдельно хочу поблагодарить за лайфхаки, кафешку для местных и организацию ужина на Галатском мосту! Хакан, большое спасибо за интересный и приятный вечер!