1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Калейдоскоп памятников

Как бы не закружилась голова от столь насыщенного дня! Древние мечети и легендарные хамамы, аутентичные районы и модные проспекты — Стамбул удивит симбиозом прошлого и настоящего. Вы увидите главные памятники города, а также проникнете в менее известные уголки: пройдетесь по необычной «французской улице» с историей 📖, осмотрите удивительный Вокзал Восточного экспресса и отыщете единственную караимскую синагогу!

Межкультурный диалог

На каком языке говорит Стамбул? На турецком, арабском, армянском, греческом, русском и не только! Вы убедитесь в этом во время прогулки по самым атмосферным районам. Мы отправимся на пароме на «Азиатский континент» и исследуем Перу, окруженную водами Босфора и бухты Золотой Рог. Я расскажу интересные факты из жизни турецких султанов, открою, как менялась городская архитектура, и проведу в самые вкусные пекарни и кофейни.

Организационные детали