1 отзыв оставили туристы

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Молния: весь Стамбул за 3 часа!

Поразиться контрастам Царьграда, знакомясь с его историей и главными достопримечательностями

5
1 отзыв
Hakan
Hakan – Гид из Стамбула
Перемещаясь меж старинными районами на ярких трамваях, вы почувствуете себя местным жителем.

Мы соберем все визитные карточки Стамбула: увидим Собор Святой Софии и Голубую мечеть, прогуляемся по Старому городу и шумной улочке Исликляль, а также насладимся живописной панорамой Босфорского пролива.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €15 за человека

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Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!

Что вас ожидает

Калейдоскоп памятников
Как бы не закружилась голова от столь насыщенного дня! Древние мечети и легендарные хамамы, аутентичные районы и модные проспекты — Стамбул удивит симбиозом прошлого и настоящего. Вы увидите главные памятники города, а также проникнете в менее известные уголки: пройдетесь по необычной «французской улице» с историей 📖, осмотрите удивительный Вокзал Восточного экспресса и отыщете единственную караимскую синагогу!

Межкультурный диалог
На каком языке говорит Стамбул? На турецком, арабском, армянском, греческом, русском и не только! Вы убедитесь в этом во время прогулки по самым атмосферным районам. Мы отправимся на пароме на «Азиатский континент» и исследуем Перу, окруженную водами Босфора и бухты Золотой Рог. Я расскажу интересные факты из жизни турецких султанов, открою, как менялась городская архитектура, и проведу в самые вкусные пекарни и кофейни.

Организационные детали

  • Я гибкий гид и могу корректировать маршрут, подстраиваясь под ваши интересы
  • Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно
  • Экскурсия не предполагает посещения музеев
  • В ходе экскурсии 🧭 мы совершим поездки на 5 разных видах общественного транспорта. Обязательно возьмите с собой проездную карту. Если заранее не сможете приобрести ее, я помогу вам и покажу как ей пользоваться.
Начало и место завершения
🚩 в районе Сиркеджи
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!
Молния: весь Стамбул за 3 часа!

Экскурсия проводится в пятницу в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Hakan
Hakan
Меня зовут Хакан, я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме уже 18 лет. Закончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Общение с путешественниками доставляет мне огромную радость. На экскурсиях я искренне стараюсь раскрыть все грани Стамбула, рассказать о нем самое интересное и сделать так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как люблю его я.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

23 августа 2020
Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в Стамбуле! Гид Хакан рассказывает очень легко и интересно. Отдельно хочу поблагодарить за лайфхаки, кафешку для местных и организацию ужина на Галатском мосту! Хакан, большое спасибо за интересный и приятный вечер!

Hakan проводит ещё 1 экскурсию

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