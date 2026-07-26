1 отзыв оставили туристы

Как бы не закружилась голова от столь насыщенного дня! Древние мечети и легендарные хамамы, аутентичные районы и модные проспекты — Стамбул удивит симбиозом прошлого и настоящего. Вы увидите главные памятники города, а также проникнете в менее известные уголки: пройдетесь по необычной «французской улице» с историей, осмотрите удивительный Вокзал Восточного экспресса и отыщете единственную караимскую синагогу!
Межкультурный диалог
На каком языке говорит Стамбул? На турецком, арабском, армянском, греческом, русском и не только! Вы убедитесь в этом во время прогулки по самым атмосферным районам. Мы совершим путешествие во времени: начнём с Османской империи, окунемся в Византию, а потом через 19 век перепрыгнем в Турецкую Республику. Я расскажу интересные факты из жизни турецких султанов, открою, как менялась городская архитектура, и проведу в самые вкусные пекарни и кофейни.
Организационные детали
Я гибкий гид и могу корректировать маршрут, подстраиваясь под ваши интересы
Напитки и еда в кафе оплачиваются отдельно
Экскурсия не предполагает посещения музеев
В ходе экскурсии мы совершим поездки на нескольких видах общественного транспорта. Обязательно возьмите с собой проездную карту. Если заранее не сможете приобрести ее, я помогу вам и покажу как ей пользоваться.
в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
€16
Стандартный
€26
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хакан — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в Стамбуле с детства и работаю в туризме. Окончил факультет русского языка и съездил в Россию на стажировку. Имею лицензию гида от министерства туризма Турции.
Работаю в официальном тур читать дальшеуменьшить
агентстве в команде профессиональных гидов, фотографов и организаторов. Вместе мы раскрываем для гостей все грани Стамбула, рассказываем о нем самое интересное и делаем так, чтобы вы полюбили этот чудесный город так же, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Нас не остановил ливень и штормовой ветер, мы были неудержимы и под предводительством гида Али штурмовали Стамбул под прикрытием зонтов и дождевиков.
Экскурсия супер, Али интересно и динамично рассказывал, вся группа читать дальшеуменьшить
восторгалась. Когда просили кофе, Али отвел за кофе к местным ребятам, купили по дороге жареных каштанов, а на Таксим зашли по нашей просьбе в местный вариант столовой. Это вторая моя экскурсия с Али, купила ее после предыдущей, чтобы посмотреть другие районы.
Узнала огромное количество интересных мест, которые до этого не замечала с улицы, хотя живу тут уже месяц. Спасибо огромное!
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Вадим
чень хорошая экскурсия, чтобы сразу понять более менее картину как происходит жизнь, а также как жили раньше в Стамбуле. Запомнилось больше всего поездка на метро, которое поднимается вверх, такое нигде раньше не видел. Я бы рекомендовал взять воду хотя бы 1 литр, так как по тем улицам вначале, где я шел не было магазинов с водой.
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о
ольга
Впервые столкнулись с тем, что организаторы экскурсии подстраивались под туристов! Началось все с того, что мы уже в аэропорту поняли, что не успеваем на экскурсию. Связались с организаторами экскурсии и читать дальшеуменьшить
нам сказали, что найдут выход. Нам предложили несколько вариантов. Более того, с нами были постоянно на связи пока мы добирались до отеля, было ощущение, что мы приехали в город, в котором нас встречают с радостью. Тк экскурсия была групповая, организаторы сделали так, что провели группу мимо нашего отеля и забрали нас! Гид Хакан провел нас по основным местам, что позволило в дальнейшем прекрасно ориентироваться в исторической части города. Проехались на трамвае и фуникулере. Очень профессиональный рассказ и много интересных фактов из истории и о городе узнали. Рекомендую гида и маршрут. Спасибо организаторам и гиду! Вы лучшие!!!!
Хакан
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за подробный отзыв! Мы с командой были рады вам помочь и показать город. Приезжайте еще!
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е
екатерина
Посетили обзорную экскурсию, нашим гидом стал Али. Он подстроился под наши желания. Все было прекрасно, Али интересно рассказал об основных достопримечательностях Стамбула, хорошо владел историей города
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Д
Дарья
Потрясающая экскурсия! Гид Джан подстраивался под наши интересы Прошли очень интересных мест Однозначно рекомендую!
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A
Anna
Отличный маршрут для первого раза в Стамбуле! Мы увидели основные достопримечательности, сориентировались в городе, научились пользоваться общественным транспортом и узнали краткую историю Константинополя от основания до наших дней. Здорово выбрано читать дальшеуменьшить
время начала экскурсии: мы увидели город в дневном свете, застали волшебный закат и посмотрели на ночную подсветку. Мы даже на историческом трамвае по ул. Истикляль покатались. Я радовалась, как ребенок. Ну а гид Джихан, который провел экскурсию, просто красавчик! Знающий, внимательный, интересный. Не грузит фактами, подает информацию доступно. Дополнительно получили кучу рекомендаций от гида и менеджера команды организатора.
+2
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