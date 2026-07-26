1 отзыв оставили туристы

На этой экскурсии вы почувствуете себя местным жителем, перемещаясь на ярких трамваях. Увидите Собор Святой Софии и Голубую мечеть, прогуляетесь по Старому городу и улице Исликляль. Визитные карточки Стамбула, такие как Вокзал Восточного экспресса и караимская синагога, откроют вам симбиоз прошлого и настоящего. Насладитесь панорамой Босфора и окунитесь в атмосферу города, где переплетаются разные культуры и эпохи

Описание экскурсии

Калейдоскоп памятников

Как бы не закружилась голова от столь насыщенного дня! Древние мечети и легендарные хамамы, аутентичные районы и модные проспекты — Стамбул удивит симбиозом прошлого и настоящего. Вы увидите главные памятники города, а также проникнете в менее известные уголки: пройдетесь по необычной «французской улице» с историей, осмотрите удивительный Вокзал Восточного экспресса и отыщете единственную караимскую синагогу!

Межкультурный диалог

На каком языке говорит Стамбул? На турецком, арабском, армянском, греческом, русском и не только! Вы убедитесь в этом во время прогулки по самым атмосферным районам. Мы совершим путешествие во времени: начнём с Османской империи, окунемся в Византию, а потом через 19 век перепрыгнем в Турецкую Республику. Я расскажу интересные факты из жизни турецких султанов, открою, как менялась городская архитектура, и проведу в самые вкусные пекарни и кофейни.

Организационные детали