Олег проводит ещё 3 экскурсии

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Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи

Провести день в окрестностях Царьграда, знакомясь его историей и любуясь захватывающими панорамами

Олег
Олег – представитель из Стамбула
Можно посетить множество мечетей и дворцов, но так и не понять Стамбул.

Большая поездка по «Новому Риму» приоткроет вам город 🏙️ через призму культуры, традиций и обычаев.

Я покажу вам старинный замок 🏰 с маяком, Белградский лес 🌳 и самые лучшие виды на город, а также поделюсь удивительными историями прошлых столетий.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 285€200 за экскурсиюскидка30%

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Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи

Что вас ожидает

Новый центр
Ваше путешествие начнется со знакомства с современным Стамбулом. Мы отправимся в знаменитый элитный район Еникей — новую часть города. Здесь вы позавтракаете в кафе национальной кухни 🥧, с веранды любуясь морскими просторами и изящным висячим мостом Султана Мехмеда Фатиха. После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные.

Маяк и замок
Далее вы увидите знаменитый замок 🏰 c маяком «Румели Фенер». Я расскажу историю 📖 его возникновения и объясню, как с этим местом связана легенда об Аргонавтах, а также покажу старинные дома в поселке у рыбацкой гавани и приоткрою особенности турецкого быта. Перед тем, как отправиться дальше, выпьем вкуснейший турецкий чай или кофе в скромном, но уютном ресторане с еще одним прекрасным видом на пролив.

Белградский лес
Наша следующая остановка — Белградский лес 🌳. Вы услышите о строительстве и значении акведука Валента, узнаете, как связан стамбульский лес с сербами и кому в 19 веке понадобилось его поджигать. А после прогулки меж водохранилищ и источников, вас ждет ужин в прекрасном рыбном ресторане, где также можно будет продегустировать местные сорта вин.

Головокружительная панорама
Наше путешествие насыщено живописными пейзажами и последняя точка станет вишенкой на торте. Мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони. Вы рассмотрите главные достопримечательности 🏛️ и сделаете яркие снимки, а напоследок попробуете знаменитое турецкое мороженое и, зарядившись новыми эмоциями, отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберем вас из отеля и привезем обратно после экскурсии
  • У нас нет ограничений по времени, мы будем двигаться в спокойном темпе
  • Питание в кафе и посещение смотровой площадки оплачивается отдельно
  • По желанию, во время экскурсии 🧭 я могу пофотографировать вас на камеру (без дополнительной платы). Снимки отправлю в течение 1-2 дней.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Стамбуле
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
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