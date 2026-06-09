Олег проводит ещё 3 экскурсии

Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Стамбулу, где вы не только увидите известные мечети и дворцы, но и проникнетесь духом города через его культуру, традиции и обычаи.
Вас ждет знакомство с читать дальшеуменьшить
современным районом Еникей, завтрак с видом на Босфор, прогулка по набережной и рассказы о местных легендах.
Откройте для себя замок с маяком «Румели Фенер», узнайте тайны Белградского леса и насладитесь ужином в рыбном ресторане. Завершит экскурсию посещение смотровой площадки с великолепными видами на город.
Все это в сопровождении опытного гида, который поделится уникальными историями и фактами о каждом месте. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Турции
Ваше путешествие начнется со знакомства с современным Стамбулом. Мы отправимся в знаменитый элитный район Еникей — новую часть города. Здесь вы позавтракаете в кафе национальной кухни, с веранды любуясь морскими просторами и изящным висячим мостом Султана Мехмеда Фатиха. После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные.
Маяк и замок
Далее вы увидите знаменитый замок c маяком «Румели Фенер». Я расскажу историю его возникновения и объясню, как с этим местом связана легенда об Аргонавтах, а также покажу старинные дома в поселке у рыбацкой гавани и приоткрою особенности турецкого быта. Перед тем, как отправиться дальше, выпьем вкуснейший турецкий чай или кофе в скромном, но уютном ресторане с еще одним прекрасным видом на пролив.
Белградский лес
Наша следующая остановка — Белградский лес. Вы услышите о строительстве и значении акведука Валента, узнаете, как связан стамбульский лес с сербами и кому в 19 веке понадобилось его поджигать. А после прогулки меж водохранилищ и источников вас ждет ужин в прекрасном рыбном ресторане, где также можно продегустировать местные сорта вин.
Головокружительная панорама
Последняя точка станет вишенкой на торте: мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони. Вы рассмотрите главные достопримечательности и сделаете яркие снимки, а напоследок попробуете знаменитое турецкое мороженое и, зарядившись новыми эмоциями, отправитесь в обратный путь.
Организационные детали
Обратите внимание: в случае лок-дауна (из-за ситуации с ковидом в Турции) мы не сможем позавтракать с видом на Босфор.
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
У нас нет ограничений по времени, мы будем двигаться в спокойном темпе
Питание в кафе и посещение смотровой площадки оплачивается отдельно
По желанию, во время экскурсии я могу пофотографировать вас на камеру (без дополнительной платы). Снимки отправлю в течение 1-2 дней.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Стамбуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Меня зовут Олег, я живу в Стамбуле более 10 лет. Я — блогер, фотограф и студент Стамбульского университета. Провожу экскурсии вместе с командой отличных гидов: мы с удовольствием покажем самые интересные места города и сделаем все, чтобы отпуск запомнился вам на всю жизнь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
Много впечатлений у всей нашей семьи. После экскурсии по старому городу, мы увидели совсем другой современный город. Если бы ни это путешествие, мы никогда бы не увидели всю эту красоту. читать дальшеуменьшить
Олег, прекрасно эрудированный гид, грамотно составил маршрут. Мы были поражены красотой окружающей нас природы, открывающимися видами на Стамбул, с разных ракурсов. Советую экскурсию всем, кто любит природу и хочет больше узнать и увидеть.
Олег
Ответ организатора:
Лариса, большое спасибо вам за такой тёплый отзыв и за доверие! 😊
Мне было очень приятно провести этот день вместе с читать дальшеуменьшить
вашей семьёй и показать вам тот Стамбул, который остаётся за пределами классических туристических маршрутов. Особенно рад, что удалось удивить вас новыми видами, природой и совершенно другим взглядом на город.
Отдельно хочу пожелать вашим сыновьям больших успехов во всех начинаниях, ярких впечатлений, интересных путешествий и достижения всех поставленных целей. Пусть любознательность и желание открывать для себя новые места сопровождают их всю жизнь!
А вам желаю оставаться такой же жизнерадостной, открытой к новым эмоциям и путешествиям. Именно благодаря таким гостям экскурсии становятся по-настоящему живыми и запоминающимися.
Спасибо за приятное общение, отличную компанию и время, проведённое вместе. Буду очень рад вновь увидеть вас и вашу семью в Стамбуле. Уверен, что этот город ещё сможет удивить вас своими новыми уголками и историями.
С наилучшими пожеланиями, Олег 🌿🇹🇷
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Анна
Хочу сказать огромное спасибо Олегу за великолепную экскурсию и еще один прекрасный день в Стамбуле, но в Стамбуле не туристическом, а настоящем, таким, каким его видят местные люди! Просто завораживающие читать дальшеуменьшить
виды, прекрасная природа и все это в сопровождении интересного, познавательного рассказа Олега об истории, местных жителях, их традициях и особенностях! Однозначно всем рекомендую, особенно тем, кто уже изучил все популярные, исторические места и хочет увидеть что то новое и насладиться природой!
Олег
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо вам за такие тёплые слова и за столь приятную рецензию! 😊
С приятными людьми, как говорится, и погода читать дальшеуменьшить
всегда сопутствует — поэтому наше путешествие получилось особенно атмосферным и душевным. Мы действительно отлично провели время!
Очень надеюсь, что вам всё безумно понравилось и эта поездка оставит у вас только самые тёплые воспоминания о Стамбуле 😊 И, конечно, та самая рыба, которую мы попробовали, а также уютная деревушка, где нам так удачно удалось прогуляться, ещё долго будут вспоминаться с улыбкой ✨
Буду очень рад увидеть вас снова в Стамбуле!
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Л
Лидия
Прекрасно! После нескольких дней изучения великого наследия веков в центре Стамбула, эта экскурсия как глоток свежести. Действительно, совсем другой Стамбул: зеленый, просторный, спокойный. Огромное спасибо Олегу за доставленное удовольствие! Очень рекомендую.
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Н
Наталья
Хочу поблагодарить Олега за великолепный, яркий день. Начиная с завтрака в чудесном ресторанчике с невероятном видом на Босфор, Черное и Мраморное моря и заканчивая обзором Стамбула с высоты 56 этажа - все было незабываемо! Очень рекомендую!
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Анастасия
Это было увлекательно, мы увидели такие места, до которых самостоятельно не доехать. Олег внимательный водитель и отличный гид, а так же хороший фотограф. Мы получили море впечатлений от поездки.
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В
Вадим
Экскурсия очень понравилась. Посетили много обзорных площадок с отличными видами. Туристов на этом маршруте нет, так что Вам никто не мешает. Сама экскурсия проходит на комфортном кроссовере с панорамной крышей. Олег хорошо рассказывает и про историю и про современный быт Турции. Рекомендуем к посещению.
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