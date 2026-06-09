Олег проводит ещё 3 экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Стамбулу, где вы не только увидите известные мечети и дворцы, но и проникнетесь духом города через его культуру, традиции и обычаи.Вас ждет знакомство с

современным районом Еникей, завтрак с видом на Босфор, прогулка по набережной и рассказы о местных легендах. Откройте для себя замок с маяком «Румели Фенер», узнайте тайны Белградского леса и насладитесь ужином в рыбном ресторане. Завершит экскурсию посещение смотровой площадки с великолепными видами на город. Все это в сопровождении опытного гида, который поделится уникальными историями и фактами о каждом месте. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Турции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Новый центр

Ваше путешествие начнется со знакомства с современным Стамбулом. Мы отправимся в знаменитый элитный район Еникей — новую часть города. Здесь вы позавтракаете в кафе национальной кухни, с веранды любуясь морскими просторами и изящным висячим мостом Султана Мехмеда Фатиха. После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные.

Маяк и замок

Далее вы увидите знаменитый замок c маяком «Румели Фенер». Я расскажу историю его возникновения и объясню, как с этим местом связана легенда об Аргонавтах, а также покажу старинные дома в поселке у рыбацкой гавани и приоткрою особенности турецкого быта. Перед тем, как отправиться дальше, выпьем вкуснейший турецкий чай или кофе в скромном, но уютном ресторане с еще одним прекрасным видом на пролив.

Белградский лес

Наша следующая остановка — Белградский лес. Вы услышите о строительстве и значении акведука Валента, узнаете, как связан стамбульский лес с сербами и кому в 19 веке понадобилось его поджигать. А после прогулки меж водохранилищ и источников вас ждет ужин в прекрасном рыбном ресторане, где также можно продегустировать местные сорта вин.

Головокружительная панорама

Последняя точка станет вишенкой на торте: мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони. Вы рассмотрите главные достопримечательности и сделаете яркие снимки, а напоследок попробуете знаменитое турецкое мороженое и, зарядившись новыми эмоциями, отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

Обратите внимание: в случае лок-дауна (из-за ситуации с ковидом в Турции) мы не сможем позавтракать с видом на Босфор.

Как проходит экскурсия