Олег проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Новый центр

Ваше путешествие начнется со знакомства с современным Стамбулом. Мы отправимся в знаменитый элитный район Еникей — новую часть города. Здесь вы позавтракаете в кафе национальной кухни 🥧, с веранды любуясь морскими просторами и изящным висячим мостом Султана Мехмеда Фатиха. После трапезы мы совершим променад по длинной набережной и поговорим о Босфоре: как он образовался, что его имя значит на греческом и как к нему относятся местные.

Маяк и замок

Далее вы увидите знаменитый замок 🏰 c маяком «Румели Фенер». Я расскажу историю 📖 его возникновения и объясню, как с этим местом связана легенда об Аргонавтах, а также покажу старинные дома в поселке у рыбацкой гавани и приоткрою особенности турецкого быта. Перед тем, как отправиться дальше, выпьем вкуснейший турецкий чай или кофе в скромном, но уютном ресторане с еще одним прекрасным видом на пролив.

Белградский лес

Наша следующая остановка — Белградский лес 🌳. Вы услышите о строительстве и значении акведука Валента, узнаете, как связан стамбульский лес с сербами и кому в 19 веке понадобилось его поджигать. А после прогулки меж водохранилищ и источников, вас ждет ужин в прекрасном рыбном ресторане, где также можно будет продегустировать местные сорта вин.

Головокружительная панорама

Наше путешествие насыщено живописными пейзажами и последняя точка станет вишенкой на торте. Мы поднимемся на смотровую площадку торгового центра «Сапфир», откуда с высоты птичьего полёта Стамбул предстанет как на ладони. Вы рассмотрите главные достопримечательности 🏛️ и сделаете яркие снимки, а напоследок попробуете знаменитое турецкое мороженое и, зарядившись новыми эмоциями, отправитесь в обратный путь.

Организационные детали