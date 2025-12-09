Мои заказы

Монастырь Хора и церкви Балата: там, где говорят мозаики

А святыни хранят тайны византийского периода Стамбула
Зову вас в православные храмы Стамбула — некоторые из них помнят времена Византии. Мы рассмотрим удивительные мозаики монастыря Хоры. Их сияние — последняя вспышка византийского искусства перед падением империи.

И отправимся в действующие приходы Балата, где древние реликвии и чудотворные источники остаются повседневной частью городской жизни.
Описание экскурсии

Монастырь Хора и его невероятные мозаики 14 века, которые рассказывают историю жизни Богородицы от рождения до смерти. Вы узнаете, кто и почему украсил стены обители такой впечатляющей коллекцией на совсем нетипичную для христианства тему.

Церковь Св. Георгия при Вселенском Патриархате с реликвиями мирового уровня: частью колонны бичевания Христа и мощами трёх великих святителей — Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Чудотворца.

Церковь Марии Монгольской (Панагия Мухлиотисса) — единственная непрерывно действующая с византийских времён. Обсудим, как христианская жизнь развивалась после Византии и сохранялась в разных общинах.

Железная церковь Святого Стефана на берегу Золотого Рога. Проследим изменения архитектуры православных храмов: от византийских святилищ до болгарских и греческих построек 19–20 веков.

Церковь Св. Димитрия в Балате — действующая приходская церковь.

Влахернская церковь (Чудотворный Источник Богородицы Влахернской) — одно из древнейших и почитаемых мест византийского периода.

Организационные детали

Мы пройдём несколько километров — надевайте удобную обувь. Женщинам необходимо взять шаль для покрытия головы при посещении храмов.

Дополнительные расходы

  • Вход в музей Хора — €20 за чел.
  • Вход в церковь Марии Монгольской — €2 за чел.
  • Чай, кофе, перекус — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Стамбуле
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда
читать дальше

туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей. Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта. Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!

