Зову вас в православные храмы Стамбула — некоторые из них помнят времена Византии. Мы рассмотрим удивительные мозаики монастыря Хоры. Их сияние — последняя вспышка византийского искусства перед падением империи. И отправимся в действующие приходы Балата, где древние реликвии и чудотворные источники остаются повседневной частью городской жизни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Стамбуле

Елена Ваш гид в Стамбуле

Описание экскурсии

Монастырь Хора и его невероятные мозаики 14 века, которые рассказывают историю жизни Богородицы от рождения до смерти. Вы узнаете, кто и почему украсил стены обители такой впечатляющей коллекцией на совсем нетипичную для христианства тему.

Церковь Св. Георгия при Вселенском Патриархате с реликвиями мирового уровня: частью колонны бичевания Христа и мощами трёх великих святителей — Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Чудотворца.

Церковь Марии Монгольской (Панагия Мухлиотисса) — единственная непрерывно действующая с византийских времён. Обсудим, как христианская жизнь развивалась после Византии и сохранялась в разных общинах.

Железная церковь Святого Стефана на берегу Золотого Рога. Проследим изменения архитектуры православных храмов: от византийских святилищ до болгарских и греческих построек 19–20 веков.

Церковь Св. Димитрия в Балате — действующая приходская церковь.

Влахернская церковь (Чудотворный Источник Богородицы Влахернской) — одно из древнейших и почитаемых мест византийского периода.

Организационные детали

Мы пройдём несколько километров — надевайте удобную обувь. Женщинам необходимо взять шаль для покрытия головы при посещении храмов.

Дополнительные расходы