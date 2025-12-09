Монастырь Хора и церкви Балата: там, где говорят мозаики
А святыни хранят тайны византийского периода Стамбула
Зову вас в православные храмы Стамбула — некоторые из них помнят времена Византии. Мы рассмотрим удивительные мозаики монастыря Хоры. Их сияние — последняя вспышка византийского искусства перед падением империи.
И отправимся в действующие приходы Балата, где древние реликвии и чудотворные источники остаются повседневной частью городской жизни.
Описание экскурсии
Монастырь Хора и его невероятные мозаики 14 века, которые рассказывают историю жизни Богородицы от рождения до смерти. Вы узнаете, кто и почему украсил стены обители такой впечатляющей коллекцией на совсем нетипичную для христианства тему.
Церковь Св. Георгия при Вселенском Патриархате с реликвиями мирового уровня: частью колонны бичевания Христа и мощами трёх великих святителей — Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Григория Чудотворца.
Церковь Марии Монгольской (Панагия Мухлиотисса) — единственная непрерывно действующая с византийских времён. Обсудим, как христианская жизнь развивалась после Византии и сохранялась в разных общинах.
Железная церковь Святого Стефана на берегу Золотого Рога. Проследим изменения архитектуры православных храмов: от византийских святилищ до болгарских и греческих построек 19–20 веков.
Церковь Св. Димитрия в Балате — действующая приходская церковь.
Влахернская церковь (Чудотворный Источник Богородицы Влахернской) — одно из древнейших и почитаемых мест византийского периода.
Организационные детали
Мы пройдём несколько километров — надевайте удобную обувь. Женщинам необходимо взять шаль для покрытия головы при посещении храмов.
Дополнительные расходы
Вход в музей Хора — €20 за чел.
Вход в церковь Марии Монгольской — €2 за чел.
Чай, кофе, перекус — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Стамбуле
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда читать дальше
туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей.
Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта.
Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!