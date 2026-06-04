2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Константинополь — первый город, построенный христианским императором, и место, где сложились основы православия.
Именно здесь гонцы князя Владимира, по преданию, увидели чудо Покрова и положили начало крещению Руси.
В ныне мусульманском Стамбуле я помогу отыскать знаковые храмы, расскажу об их судьбе и познакомлю с образцами легендарной византийской мозаики.
Именно здесь гонцы князя Владимира, по преданию, увидели чудо Покрова и положили начало крещению Руси.
В ныне мусульманском Стамбуле я помогу отыскать знаковые храмы, расскажу об их судьбе и познакомлю с образцами легендарной византийской мозаики.
Описание экскурсии
«О чем шепчут древние стены» — через скорлупу современности к истокам нашей эры
- Вы посетите старинную церковь Богородицы Кириотиссы, где я расскажу о ее непростой жизни, в которой были и бесконечные перевоплощения, и реставрации, и превращение в мечеть Календерхане. Отдельно остановимся на редких фресках, возле которых я познакомлю вас с историей неповторимого византийского искусства золотой мозаики.
- В Греческом (Константинопольском) Патриархате вы узнаете о важных христианских реликвиях, среди которых часть колонны, к которой, как считается, был прикован Иисус Христос во время пыток перед распятием, а также мощи св. Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Здесь же вы осмотрите великолепную мозаичную икону Пресвятой Богородицы, вывезенную царицей Еленой из Иерусалима. А, может статься, увидите нынешнего Вселенского Патриарха Нового Рима и Константинополя — Варфоломея Первого.
- Также в программе Влахернская церковь — именно здесь произошло чудо Покрова, в честь которого был установлен один из особо почитаемых православных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, вы узнаете о периоде иконоборчества и заметном участии обители в переломных событиях того времени.
- Возле церкви Марии Монгольской поговорим о том, как храму — единственному из всех — удалось избежать перестройки в мечеть в эпоху Османской империи.
- Также вы побываете в музее Карие, или монастыре Хора — это наиболее сохранившая первозданный вид византийская церковь в Стамбуле, где находится крупнейшая коллекция настенных фресок. Здесь мы продолжим беседу о технике, вошедшей в мировую сокровищницу искусства.
Интересные места по пути
Вы осмотрите грандиозное сооружение Античности — акведуки Валента, оцените панорамы залива Золотой Рог и Босфорского пролива. Также я познакомлю вас со старейшей и самой престижной греческой православной школой города — лицеем «Великая школа нации». И открою потайные уголки самого популярного у блогеров района Стамбула — Балат, где и находится большинство храмов, которые вы посетите на экскурсии. По желанию, я могу включить в программу действующую русскую православную церковь.
Организационные детали
- В программе экскурсии возможны изменения по вашему желанию
- Если экскурсия проходит в вечернее время, некоторые объекты по маршруту могут быть закрыты. Рекомендуем учитывать это при выборе времени
- Прогулка пешеходная. Я встречу вас в отеле и, в зависимости от его расположения, мы отправимся к месту начала экскурсии на общественном транспорте (автобусе) или пешком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Я представляю компанию профессиональных гидов с большим опытом по провождению экскурсий по Стамбулу. Уверен, что после наших экскурсий у вас останутся светлые, незабываемые воспоминания, и вы обязательно захотите вернуться и
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень интересная экскурсия с чудесным, внимательным и увлеченным гидом Денизом. Увидели потрясающие по энергетике храмы, впечатляющие своей стариной и красотой иконы. По ощущению это была прогулка с другом, который в
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Я
Экскурсией остались довольны. Всё, что мы для себя запланировали - увидели, и узнали. Провел по маршруту гид Дениз, приятный тактичный молодой человек. Чтобы не было недопониманий, в начале экскурсии гид
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Экскурсию проводили Анастасия. Где надо- серьезно, где можно- весело, а в целом очень интересно и полезно. Рекомендую.
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А
Посетили с семьей прекрасную экскурсию в сопровождении Дениза. Отлично провели время!!! 😊Благодаря Денизу посетили такие места, куда сами бы ни за что не попали. Желаем гиду нескончаемого потока гостей, удачи и шлём большой привет из Подмосковья! 😊
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Спасибо Анастасии за отличную экскурсию, все было интересно и по существу.
Но стоит отметить один важный момент. При бронировании экскурсии в описании не указано, что церкви и мечети, которые в описании
Но стоит отметить один важный момент. При бронировании экскурсии в описании не указано, что церкви и мечети, которые в описании
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Л
Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов в Балате. Все это сопровождалось интересным рассказом, причем не в
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Входит в следующие категории Стамбула
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