2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Авторский тур «Настоящие вкусы Стамбула»

Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города

При всем изобилии гастро-точек в столице, есть лишь немного мест, которые привередливые стамбульцы признают единственно настоящими. Я собрал несколько таких заведений и составил из них авторскую программу, позаботившись о том, чтобы дегустация не сильно ударила по бюджету (никаких бараньих ребрышек в тандыре из глины, взятой в основании византийских дворцов). Вы попробуете самый «правильный» рахат-лукум и баклаву; заглянете к Марио из игры 90-х за рыбой на гриле и к французскому моряку — за кофе, сваренным по исконному рецепту. Отведаете лучший пиде и кебабы в вашей жизни. А еще будет божественный десерт кюнефе и мороженое, за которым приезжают со всех окрестностей. И все это — в обеих частях города: европейской и азиатской!