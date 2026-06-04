2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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незнакомом городе тепло и душевно показывал и рассказывал о любимых местах. Даже кофейня, в которой мы сделали, остановку, тоже была необычной, похожей на антикварную лавку)). Ну и сам район Балат, в котором и проходила наша экскурсия, очень яркий, колоритный, ходить по его улочкам и рассматривать детали - отдельное удовольствие. Для нас с мамой данная экскурсия оказалась намного более впечатляющей, чем мы представляли. Спасибо большое организатору и нашему гиду Денизу за чудесный день, а также прекрасный ужин, который состоялся в рекомендованном Денизом ресторане))).