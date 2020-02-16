2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира

Руслан
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Руслан – экскурсионное агентство
Константинополь — первый город, построенный христианским императором, и место, где сложились основы православия.

Именно здесь гонцы князя Владимира, по преданию, увидели чудо Покрова и положили начало крещению Руси.

В ныне мусульманском Стамбуле я помогу отыскать знаковые храмы, расскажу об их судьбе и познакомлю с образцами легендарной византийской мозаики.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула

Что вас ожидает

«О чем шепчут древние стены» — через скорлупу современности к истокам нашей эры

  • Вы посетите старинную церковь Богородицы Кириотиссы, где я расскажу о ее непростой жизни, в которой были и бесконечные перевоплощения, и реставрации, и превращение в мечеть Календерхане. Отдельно остановимся на редких фресках, возле которых я познакомлю вас с историей неповторимого византийского искусства золотой мозаики.
  • В Греческом (Константинопольском) Патриархате вы узнаете о важных христианских реликвиях, среди которых часть колонны, к которой, как считается, был прикован Иисус Христос во время пыток перед распятием, а также мощи св. Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Здесь же вы осмотрите великолепную мозаичную икону Пресвятой Богородицы, вывезенную царицей Еленой из Иерусалима. А, может статься, увидите нынешнего Вселенского Патриарха Нового Рима и Константинополя — Варфоломея Первого.
  • Также в программе Влахернская церковь — именно здесь произошло чудо Покрова, в честь которого был установлен один из особо почитаемых православных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, вы узнаете о периоде иконоборчества и заметном участии обители в переломных событиях того времени.
  • Возле церкви Марии Монгольской поговорим о том, как храму — единственному из всех — удалось избежать перестройки в мечеть в эпоху Османской империи.
  • Также вы побываете в музее Карие, или монастыре Хора — это наиболее сохранившая первозданный вид византийская церковь в Стамбуле, где находится крупнейшая коллекция настенных фресок. Здесь мы продолжим беседу о технике, вошедшей в мировую сокровищницу искусства.

Интересные места по пути
Вы осмотрите грандиозное сооружение Античности — акведуки Валента, оцените панорамы залива Золотой Рог и Босфорского пролива. Также я познакомлю вас со старейшей и самой престижной греческой православной школой города — лицеем «Великая школа нации». И открою потайные уголки самого популярного инстаграмного района Стамбула — Балат, где и находится большинство храмов, которые вы посетите на экскурсии. По желанию, я могу включить в программу действующую русскую православную церковь.

Организационные детали

  • В программе экскурсии возможны изменения по вашему желанию.
  • Прогулка пешеходная. Я встречу вас в отеле и, в зависимости от его расположения, мы отправимся к месту начала экскурсии на общественном транспорте (автобусе) или пешком.
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула
Византийские храмы Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Я представляю компанию профессиональных гидов с большим опытом по провождению экскурсий по Стамбулу. Уверен, что после наших экскурсий у вас останутся светлые, незабываемые воспоминания, и вы обязательно захотите вернуться и посетить этот замечательный город ещё раз! Среди гостей, которым мне посчастливилось оказать свои услуги были такие люди, как дирижер московского оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев, дирижер оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков, администрация и группа Кремлёвского Балета, администрация и группа Санкт-Петербургского Балета, а так же мэр города Тбилиси — Георгий Угулава.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Экскурсия оправдала ожидания на 200%. Увидели редчайшие и уникальные фрески и мозаику Хора, познакомились с историей и легендами, погрузились в дух Византии. Дмитрий отличный гид: провёл, показал, рассказал. Погрузил нас не только в историю, но и рассказал про гастрономические места. По совету потом были в одном - восторг! Время пролетело незаметно. Рекомендуем!
10 января 2020
Очень насыщенная экскурсия. Посетили множество храмов, разговаривали с батюшкой. Гид давал исторические справки и много советов по жизни в Стамбуле. Все понравилось, было интересно.

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