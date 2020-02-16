2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

«О чем шепчут древние стены» — через скорлупу современности к истокам нашей эры
Интересные места по пути
Вы осмотрите грандиозное сооружение Античности — акведуки Валента, оцените панорамы залива Золотой Рог и Босфорского пролива. Также я познакомлю вас со старейшей и самой престижной греческой православной школой города — лицеем «Великая школа нации». И открою потайные уголки самого популярного инстаграмного района Стамбула — Балат, где и находится большинство храмов, которые вы посетите на экскурсии. По желанию, я могу включить в программу действующую русскую православную церковь.